Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор

Департамент АФМ по городу Шымкент окончил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ», сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумме более 432 млн тенге.

Приговором суда они признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы.

В агентстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ставших жертвой финпирамиды просят обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Также в АФМ настоятельно рекомендуют при инвестировании средств проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм-бот «Baiqa, piramida!».

Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид.