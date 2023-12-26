Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Департамент АФМ по городу Шымкент окончил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ», сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумме более 432 млн тенге.

Приговором суда они признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы.

В агентстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ставших жертвой финпирамиды просят обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Также в АФМ настоятельно рекомендуют при инвестировании средств проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм-бот «Baiqa, piramida!».

Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид.

#АФМ #суд #приговор #финпирамида #ЖК-OTAU KZ

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