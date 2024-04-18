Организаторов незаконной лотереи оштрафовали в Жетысу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в отношении двух жителей области Жетысу, которые организовали на своей странице в Instagram незаконную лотерею, был составлен протокол об административном нарушении со штрафом в размере 70 МРП, а повторный штраф составляет 200 МРП.

Также сотрудники ведомства направили в суд еще 5 протоколов об административных правонарушениях, готовятся документы по более чем 10 фактам организации незаконных лотерейных розыгрышей в Instagram.