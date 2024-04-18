Организаторов незаконной лотереи оштрафовали в Жетысу
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В Минтуризма отметили рост случаев организации незаконных лотерейных розыгрышей в соцсетях, передает Kazpravda.kz
Как сообщается, в отношении двух жителей области Жетысу, которые организовали на своей странице в Instagram незаконную лотерею, был составлен протокол об административном нарушении со штрафом в размере 70 МРП, а повторный штраф составляет 200 МРП.
Также сотрудники ведомства направили в суд еще 5 протоколов об административных правонарушениях, готовятся документы по более чем 10 фактам организации незаконных лотерейных розыгрышей в Instagram.
«Минтуризма совместно с правоохранительными органами продолжит работу по пресечению деятельности нелегальных организаторов лотереи в Интернете», - добавили в министерстве.