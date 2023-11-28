Организаторы концерта обратились к фанатам 50 Cent
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Администрация Дворца спорта и культуры "Алматы Арена" опубликовала обращение к жителям и гостям города, купившим билеты на сегодняшний концерт 50 Cent, сообщает Kazpravda.kz.
"ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ‼️
▶️ Двери арены открываются в 17:00
▶️ По возможности, рекомендуем распечатать билет и иметь документ, удостоверяющий личность.
▶️ Гардероб работает на прием только верхней одежды.
❌️ Запрещается приносить габаритные рюкзаки и сумки.
❌️ Запрещается проносить еду и напитки
❌️ Запрещается приносить профессиональную фото/видеотехнику (на телефон снимать можно)", - говорится в обращении.