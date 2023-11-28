Организаторы концерта обратились к фанатам 50 Cent

"ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ‼️

▶️ Двери арены открываются в 17:00



▶️ По возможности, рекомендуем распечатать билет и иметь документ, удостоверяющий личность.



▶️ Гардероб работает на прием только верхней одежды.



❌️ Запрещается приносить габаритные рюкзаки и сумки.



❌️ Запрещается проносить еду и напитки



❌️ Запрещается приносить профессиональную фото/видеотехнику (на телефон снимать можно)", - говорится в обращении.