Ориентироваться на внутренний мир

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Валентина Мелехова

Самый крупный в Казахстане Центр для детей с аутизмом запущен в Костанае.

фото предоставлено пресс-службой акима области

У типового здания бывшего детского сада, расположенного в центре города, очень богатая история. После его открытия в 1978 году здесь, как и планировалось, функционировало дошкольное учреждение, а после распада Союза это здание одним из первых в Костанае продали в частную собственность. Так, в 1992-м сюда перебазировался Костанайский бизнес-колледж. А спустя 23 года, когда в областном центре начался острый дефицит мест в дошкольных учреждениях, здания бывших детских садов старались вернуть под крыло государства. В том числе и это. После длительных судебных тяжб в 2015-м бизнес-колледж освободил эти стены.

Сначала власти долго и упорно искали потенциального инвестора, который привел бы бывший детский сад в порядок и вернул ему первоначальное предназначение в рамках ГЧП. Но такого предпринимателя в Костанае не нашлось. В итоге здание простояло законсервированным больше восьми лет и стало настоящим пристанищем для мародеров и бомжей.

В итоге было решено открыть здесь Центр для детей с аутизмом. Реконструкция здания началась в прошлом году. На эти цели из облбюджета было выделено 700 млн тенге. Отметим, что проект воплотился в жизнь при финансовой поддержке единого оператора благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» – фонда Samruk-Kazyna Trust.

Костанайский центр для детей с аутизмом стал самым большим в Казахстане. Он способен ежегодно принимать 200 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. В центре функционируют различные кабинеты терапии, а также кабинеты социально-бытовой ориентировки, психолога и дефектолога. Здесь оказывается помощь не только детям, но и их родителям по вопросам развития и воспитания.

– В Костанайской области около 400 детей с аутизмом, причем половина из них проживает в областном центре. В дальнейшем мы будем стараться открывать подобные центры и в малых городах, а также в районах нашего региона. Это учреждение позволит детям социализироваться, развивать свои особенные способности и таланты, получать квалифицированную помощь, – отметил во время торжественной церемонии открытия центра аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Центр уже начали посещать и получать специальные услуги 50 детей. Здесь доступны обучающие программы, различные методы терапии и реабилитации. Ежегодно на его содержание из облбюджета будет выделяться порядка 500 млн тенге.

 

#дети #Костанай #аутизм #Центр для детей

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