​Ориентиры для движения вперед

Президент страны Касым-­Жомарт Токаев отметил, что «Независимость служит прочной опорой казахстанской государственности», а «юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии».

Все средства массовой информации в своих публикациях в той или иной форме в течение года привлекают внимание казах­станцев к памятной вехе в истории страны. И это очень правильно. Через отдельные эпизоды трудовой дея­тельности конкретных людей можно составить цельную картину становления и развития молодого государства.

В 1991 году 16 декабря Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон «О государственной независимос­ти Республики Казахстан». В то сложное время разработка этого судьбоносного для народа закона стала самым первым важным и ключевым достижением. Это положило начало созданию нового демократического государства, нового общества. Казахстан появился на международной карте мира, очертил свои границы и принял основополагающие документы.

В настоящее время мы живем в процветающей, развиваю­щейся стране. В 2006 году, по данным Всемирного банка, Казахстан вошел в группу стран с доходом выше среднего уровня, в 2012-м – в число пятидесяти самых конкурентоспособных экономик мира, в 2015-м стал полноправным членом Всемирной торговой организации.

Как непосредственный участник многих позитивных преобразований в стране, хочу с полной уверенностью отметить, что 30 лет Независимости – это время экономического прогресса и устойчивого развития. По многим показателям, включая экономику, процесс цифровизации, социальную сферу и образование, Казахстан превзошел многие республики бывшего СССР, стал самостоятельным, политичес­ки и экономически независимым государством.

Новые страницы национальной истории неразрывно связаны с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном­ Абишевичем Назарбаевым. Он заложил важные принципы управления государством, позднее они были сформулированы так: «Сначала – экономика, затем – политика». То есть изначально страна сделала ставку на экономическое развитие, чтобы на этой основе строить демократические институты.

В первые годы независимости возникало много различных политических и социально-экономических проблем. В стране была гиперинфляция, в магазинах – пус­тые полки. Мне это хорошо знакомо, так как моя основная трудовая деятельность выпала именно на этот период. Знаю, с какими трудностями приходилось сталкиваться Первому Президенту и как они решались в масштабе всей нашей огромной страны.

Большим достижением для Казахстана стало сохранение политической стабильности в годы независимости. В 1995 году была принята Конституция рес­публики. С помощью системы сдержек и противовесов судебная, законодательная и исполнительная ветви власти были сбалансированы, стали проводниками воли населения, защиты национальных интересов и реализации законов.

Рыночные реформы, индустриа­лизация и приток иностранных инвестиций стали двигателями роста производительности, в разы повысилась занятость населения, сократилось социальное расслоение в обществе. Получило широкое распространение такое понятие, как «казахстанская модель развития».

За годы независимости Казах­стан создал свой уникальный стандарт национального единства. Первый Президент выдвинул идею создания Ассамблеи народа Казахстана. В республике были созданы равные возможности для всех граж­дан страны, независимо от национальности и вероисповедания.

Уникальность Ассамблеи народа Казахстана признана во всем мире, она стала международным брендом республики и является связую­щим звеном между гражданским общест­вом и государством.

Главный город независимого государства – ныне Нур-Султан – особенный проект Елбасы­ ­Нурсултана Абишевича Назарбаева, успешный символ независимого Казахстана. В 1999 году по решению ЮНЕСКО наша столица была удостоена звания «Город мира». С 2000-го она является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

Одним из самых значительных и масштабных мероприятий стало проведение международной специа­лизированной выставки EXPO в 2017 году. Казахстан стал первой страной СНГ, которая провела ее.

В выставке приняли участие 115 государств и 22 международные организации. Ее посетили порядка 4 млн человек. Темой выставки стала «зеленая» энергия.

Переход к «зеленой» энергетике, внедрение «зеленых» технологий – растущий вектор глобальной экономики. «Зеленая» экономика важна для обеспечения устойчивого развития государства.

По расчетам, к 2050 году пре­образования в рамках «зеленой» экономики позволят дополнительно увеличить ВВП на 3%, соз­дать более 500 тыс. новых рабочих мест, а также сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, обеспечить высокие стандарты качества жизни для казахстанцев.

Казахстан благодаря активной внешнеполитической деятельности и международным инициативам Первого Президента – Елбасы сыграл ключевую роль в создании таких организаций, как Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС, Тюркский совет. Казахстан первым среди стран СНГ провел Саммит ОБСЕ.

Я привела лишь несколько отдельных моментов становления и развития нашей страны. Они, безусловно, известны всем казахстанцам, но для меня особенно памятны, близки и дороги.

И конечно, не могу не сказать о женщинах. Двигаясь к прогрессу, никакое человеческое общество не может гармонично развиваться, если в нем принижена роль женщины.

Положение женщин, словно лакмусовая бумажка, отражает степень приверженности членов общества принципам гуманизма, равенства и милосердия.

На международной арене главный шаг в достижении целей равноправия для женщин был сделан 18 декабря 1979 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Казахстан присоединился к ней в 1998 году, а к Факультативному протоколу – в 2001-м. Оба этих документа ратифицированы без каких-либо оговорок, так как наше национальное законодательство соответствует нормам международного права.

Как говорят эксперты, женщины приняли на себя испытания переходного периода, и самое главное – с успехом их выдержали и внесли заметный вклад в становление и процветание независимого Казах­стана. С получением нашей страной суверенитета представительницы прекрасного пола не ограничились лишь статусом хранительниц домашнего очага и инициативно включились в общественно-политическую жизнь страны.

Сегодня женщины Казахстана принимают все более активное участие в разработке и реализации социальных проектов, в обсуждении и принятии законодательных актов, в предпринимательской деятельности. Активная позиция женщин осуществляется благодаря поддерж­ке государства.

В этом я еще раз убедилась, когда меня пригласили выступить от Казахстана в июне текущего года на виртуальной встрече по передовому опыту в области гендерного равенства и расширения возможностей женщин пяти стран Центральной Азии, представители которых были на 4-й Всемирной конференции по положению женщин в Пекине в 1995 году. Несмотря на пандемию, в мировом сообществе стараются проводить онлайн-встречи и обсуждать итоги принятых странами обязательств.

Среди поднятых тем обратили на себя внимание такие: «Огляды­ваясь назад – что позволило достичь таких выдающихся и исторических политических обязательств? Что Вам, как участникам конференции, хотелось изменить в своих странах по возвращении из Пекина? И что, по Вашему мнению, осталось нереализованным?».

Было очень волнительно вновь окунуться в ту атмосферу, в то время, когда все только зарож­далось.

Нурсултан Абишевич Назарбаев­ всегда интересовался социальным самочувствием наших женщин. Уделяя большое внимание повышению их общест­венного статуса, в самые сложные, первые годы становления государства он создал специальный орган – Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Тогда Всемирный форум женщин в Пекине еще только рекомендовал мировому сообществу создавать институциональные механизмы по решению проблем женщин, у нас уже такой механизм действовал.

Позже совет переименовали в Национальную комиссию по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан. Ее председателем я была около 10 лет и очень счастлива, что мне выпала уникальная возможность изучать гендерную проблематику и посвятить ей многие годы своей деятельности.

Вспоминая то время, помню, что из Пекина мы вернулись воодушевленные перспективами, которые открывались для женщин. Все там услышанное и увиденное очень пригодилось в дальнейшей работе.

Сразу же был разработан Национальный план действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан, который содержал крупные программы по направлениям Пекинской платформы действий. Он был утвержден постановлением Правительства, ведь мы понимали: чтобы привлечь внимание к решению проблем женщин и детей, нам нужны документы, принятые именно на государственном уровне.

Затем стали выпускать ежегодный сборник «Женщины и мужчины Казахстана», это давало возможность отслеживать гендерную ситуацию в стране. Вначале он издавался при поддержке международной организации, в настоящее время – за счет бюджетных средств, что еще раз свидетельствует о внимании к женщинам со стороны государства.

Теперь гендерные индикаторы используются при формировании государственного бюджета и разработке государственных планов и программ.

Сегодня видно, насколько «вырос­ли» и ушли вперед современные казахстанские женщины. Они не­утомимы в экономике, финансовой сфере, успешно совмещают это с семьей и материнством. За последние годы в обществе укрепляется образ успешных деловых женщин.

Есть успехи в представленнос­ти женщин в Мажилисе Парламента: если в 2016 году показатель был 10%, то в 2021-м составил 29%. Впервые в парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи.

Оглядываясь назад, следует отметить значительный прогресс, достигнутый Казахстаном в реа­лизации положений Пекинской платформы действий. Это стало возможным вместе с успехами страны в целом.

Помимо Пекинской платформы Казахстан взял на себя обязательства и по другим международным договорам, принял множество законов. Среди достижений можно выделить принятие двух важных гендерно ориентированных законов: «О государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия». В свое время я инициировала их разработку и принятие.

Вместе с тем еще остаются воп­росы, над которыми предстоит работать.

Женщин, как правило, больше среди безработных. Есть вопросы по соотношению заработной платы женщин и мужчин. Все это в значительной мере связано с тем, что бюджеты всех уровней недостаточно гендерно чувствительны.

Насилие в отношении женщин также стоит на повестке дня. Несмотря на принимаемые меры, проблема продолжает оставаться актуальной.

Актуальны вопросы здоровья населения, в том числе репродуктивного и сексуального. Около 16% браков являются бесплодными. Женщины занимаются домашним хозяйством, отдавая этому значительно больше сил, чем мужчины. Поэтому все большее значение приобретает необходимость обеспечения равенства в семье. Гармония гендерных отношений в семье приведет к гармонии общества в целом, будет способствовать его развитию и процветанию.

Все эти вопросы в настоящее время решаются в рамках Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

Достижения Казахстана и его граждан говорят о правильном выборе стратегического пути в развитии государственной целостности и огромном потенциа­ле нашей страны.

В 2020 году Казахстан наравне с остальными странами столк­нулся с пандемией коронавируса. Государство принимало необходимые меры для сдерживания распространения болезни и поддержки граждан. Совместными усилиями государственных органов и рядовых казахстанцев пандемия не нанесла колоссальный удар по стране.

Сейчас страна уверенно стремится войти в тридцатку наи­более развитых стран мира. Эта цель была заложена Елбасы в Стратегии «Казахстан-2050».

На ближайшие годы намечено многое. Сфера социального обеспечения будет регулироваться Социальным кодексом страны. Все социальные обязательства государства по социальным выплатам и пособиям будут исполнены в полном объеме. Вырастет заработная плата врачей в 2,5 раза, педагогов – в 2 раза. С 1 января 2022 года увеличивается минимальная заработная плата. Ожидаемая продолжительность жизни достигнет 75 лет. Во внешне­экономической политике важнейшим приоритетом станет продвижение казахстанского ­экспорта.

С течением времени перед обществом появляются новые задачи. Но есть ориентиры, по которым нужно двигаться только вперед. Это возможно, используя достижения независимости страны и учитывая наработанный опыт. Каждый казахстанец уверен в завтрашнем дне. Наша независимость устремлена в будущее. Устойчивое развитие нашей страны вселяет большую надежду на дальнейшее повышение уровня жизни.

Во имя этого работал и продолжает трудиться Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Человек с большой буквы, огромным талантом муд­рого, справедливого руководителя, чистым, открытым для людей сердцем.

Со страниц газеты разрешите поздравить казахстанцев с 30-летием Независимости Казахстана. От всей души желаю доброго здоровья, процветания нашего государства, благополучия родным и близким, светлого будущего.