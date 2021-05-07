Оружие Великой степи

Историческая реконструкция – удивительное ремесло. С одной стороны, все это кажется жутким ребячеством. Особенно когда видишь, как в городском парке, словно подснежники весной, появляются молодые люди с деревянными мечами. Но в майские дни, когда мы чествуем ветеранов и защитников Отечества, уместно вспомнить о том, что военные конфликты, подвиги и школа мужества – события и явления, которые сопровождали человечество тысячелетиями. Знать, понимать и разбираться в них – серьезная задача.
Но наука побеждать, в особенности ранних периодов и Средневековья, которой долгое время не придавали особого значения, за последние 30 лет успела не просто вырасти, но и приобрести статус.
Беда-печаль всех, кто как-то связан с темой оружия и доспехов, во многом заключается в сложно объяснимом отсутствии преемственности. Очевидный факт – историю пишут победители и выжившие. И так уж получилось, что многие на веру приняли утверждение об отсутствии у нас интересного военного наследия. А раз нечего изучать, то вроде и специалисты не нужны, да и где взяться им?
Заблуждение впечатляющее. Но встречное отсутствие интереса породило жуткие провалы в исторической памяти. Даже незначительное отдаление по времени ставит в тупик современников. Даже то, что сегодня находится рядом с нами и доступно для изучения, зачастую продолжает считаться неинтересным. В итоге вместо серьезных исследовательских работ в свет выходят досужие домыслы, а вместо музеев и артефактов мы часто видим исторические диснейленды – так называют подделки в виде современных крепостей, музейных экспозиций и прочих новоделов, не имеющих ничего общего с действительностью.
И, к сожалению, речь не только о преданиях старины глубокой, но и событиях буквально 100–200-летней давности. Для примера приведу несколько всем известных событий, о которых на самом деле мало что известно. Ледовое побоище 1241 года. Место битвы не установлено. Раскопки, соответственно, не проведены. А скептики и вовсе указывают на рифмованные Ливонские хроники, в которых сказано, что погибшие падали на траву. Какое же оно ледовое?
Логичный вопрос: зачем это нужно? Если рассуждать на эту тему статусами из «ВКонтакте», можно запутаться. Понятное дело, нужно жить будущим, не надо копаться в прошлом, и вообще, давайте лучше деньги в дороги вкладывать. Но вот какая штука: не понимая, откуда ты пришел, сложно определиться, в каком направлении двигаться дальше.
В одном из номеров «Казахстанской правды» мы не без удовольствия рассказывали о Федерации стрельбы из традиционного лука, возрождении этого искусства и в целом о том, что для казахского батыра значил комплекс вооружения Бес қару. Это метательное, режущее, рубящее, колющее и ударное оружие, которым должен был владеть каждый воин для создания универсальных боевых формирований.
Историческая реконструкция период Казахского ханства долгое время обходила стороной. Основная причина одна, она довольно часто движет людьми. Ведь бывает иногда страшно интересно, а иногда просто страшно. До тех пор, пока правили бал адепты средневекового боя, шансов для возвращения популярности у доспехов XVI века не было.
Как это устроено? Довольно просто и, на первый взгляд, агрессивно. Средневековый бой в целом не отличался гуманностью и тогда, и сегодня. Другое дело что все, кто занимается этим сейчас, не ставят себе цель нанести травму. Да и получить ее не спешат. Поэтому наибольшее распространение получили доспехи позднего средневековья, ставшие апогеем кузнечного дела. Поэтому в турнирном доспехе XV века поскакать в конную сшибку – относительно благоразумный риск, сопоставимый с игрой в американский футбол или хоккей. Чего не скажешь о доспехах позднего периода. Пусть и примитивное, но уже огнестрельное оружие остановило эволюцию доспехостроительства. Носить на себе по 20–30 килограммов железа стало делом бесполезным, ибо удачливый обладатель огнестрела мог справиться с такой статусной целью с одного выстрела.
Поэтому доспехи, которые мы привыкли видеть на рисунках или памятниках нашим батырам, ориентированы на мобильность, а шлемы – на хороший обзор. Для тактических задач того периода этого было достаточно. Сегодня в таком комплекте доспехов рубиться опасно для здоровья.
На помощь относительно неожиданно пришла… Монгольская империя. Благо к этому моменту появилась целая плеяда специалистов по данному региону и периоду, которая поведала миру, что на территории Казахстана в Средневековье использовалось огромное количество интересных и, самое главное, качественных доспехов, по своим характеристикам не уступающих европейским аналогам.
Кочевые народы удивительно практичны. Считалось, что восточное оружие и доспехи достигали высокого уровня лишь в оседлых культурах. Но мы забываем о крупнейших средневековых городах. В том числе на территории Казахстана. Здесь кузнечное дело получило широкое развитие. А армия, прокатившаяся от Японии до Восточной Европы, удивительным образом сумела собрать лучшие образцы от каждого покоренного народа.
Папский дипломат Плано Карпини, посетивший в 1246 году Сарай и Каракорум, подробно описал вооружение и доспехи монголов. Металлические ламеллярные доспехи, а также сделанные из обработанной толстой кожи, способной держать удар. Кочевники активно заимствовали осадные технологии у китайских и арабских инженеров. Добавьте сюда композитные луки – вот и часть рецепта непобедимой армии.
Письменные, изобразительные источники и даже музейные экспонаты – все это было, но оставалось невостребованным. Сейчас открываются удивительные вещи. Шлем, который приписывают хану Золотой Орды Махмуду Жанибеку, хранится в музее искусства «Метрополитен». В нижней части имеется выгравированная и посеребренная надпись арабскими буквами: «Победоносный султан Махмуд Жанибек». В Центральном государственном музее в Алматы найден зерцальный доспех султана Арыстана. И таких уникальных артефактов на самом деле не так уж и мало. Вопрос лишь в том, что их голос нужно услышать и понять суть этих слов, обращенных к нам из глубины веков.
Разумеется, архивы, а реконструкция – не только страсть к боям на аналогах средневекового вооружения. Симбиоз знаний, искусств и ремесел превращает в реальность забытые страницы нашей истории. Пожалуй, один из лучших специалистов по оружиеведению сегодняшнего Казахстана – художник и этнограф Калиолла Ахметжан. Его рисунки, книги и работы по воссозданию доспехов и оружия, использовавшихся на территории Казахстана, – опора и источник вдохновения реконструкторов, выбравших в качестве направления Великую степь.
Что нужно видеть прямо сейчас?
Отправляйтесь в Военно-исторический музей Нур-Султана. Там можно увидеть доспехи и оружие кочевников от тех самых времен, когда только начинало формироваться кузнечное дело, до периодов совершенных образцов века Железа, Копий и Стрел. Обратите внимание на комплект вооружения сакского воина VI–III вв. до н. э. Предметная реконструкция в натуральном размере по археологическим материалам, найденным на территории Казахстана. Красота!
Что читать?
Книга «Этнография традиционного вооружения казахов». В издании традиционное вооружение казахов представлено как составная часть культуры казахского народа, выполняющая разнохарактерные социокультурные функции (социальные, ритуально-обрядовые, магические и т. д.). Книга помогает глубже вникнуть в историю казахского оружия.
Издание можно использовать как справочное пособие по традиционному вооружению в музеях истории, высших учебных заведениях в качестве вспомогательного пособия для создания терминологических словарей по истории военного искусства, музейного дела. В ней исследуются история казахского вооружения, виды и типы оружия нападения, а также защитные средства. В книгу включены рисунки и реконструкции комплектов вооружения древних и средневековых кочевников Казахстана, образцы оружия и защитных доспехов из музейных фондов.
С кем общаться?
Удивительное открытие – Международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций имени Тура Хейердала DESHT-THOR. Третий по счету фестиваль прошел в формате online в октябре прошлого года. Такой формат, впрочем, лишь пошел на пользу. Во-первых, увеличилась география участников. Во-вторых, больше стал охват, ведь основная площадка проведения фестиваля – город Лисаковск Костанайской области. Неожиданно, и тем приятнее наблюдать, насколько качественно и фактурно реализовано мероприятие.
Более того, и сегодня можно посетить сайт проекта (очень добротно сделанный) и ознакомиться со всеми докладами и выступлениями. Основная тема фестиваля: технологии, культура, костюм Великой степи от эпохи бронзы до Золотой Орды. Изменение формата фестиваля позволило расширить разнообразие тем: реконструкция технологии, предмета, костюма, архитектуры, кухни, образа, культуры, событий.
Пересказывать нет смысла, слушайте и смотрите сами. Просто акцентируем внимание на спикерах. Культуролог Зира Наурзбаева о реконструкции казахского ритуала воинской инициации, реконструкции традиционной домбры и методах воссоздания традиционного музыкального произведения – кюя – по сохранившемуся фрагменту. Этнографический опыт изготовления тетивы из материалов животного происхождения этнографом Юрием Габровым. Об исторической реконструкции степных доспехов и конской сбруи сакского времени – Калиолла Ахметжан. Проект реконструкции составного лука синташтинской культуры. И все это только в одном разделе – Искусство быть воином. А таких разделов всего 12, и в каждом своя подборка интересных и полезных спикеров.
Что смотреть?
Обязательно найдите YouTube-канал Станислава Потапова «Юрта времени». Здесь не так много видео, но автор, владея живым языком, живой историей и неподдельным интересом к своему делу, не только рассказывает, но и показывает столько интересного, что хватило бы на два таких канала и один маленький музей. Чрезвычайно познавательно! Например, видео, посвященное обряду кочевников, когда клинок становится проводником или связующей осью между мирами, между обращением воина и высшими силами. Впервые этот обряд был описан отцом истории Геродотом.