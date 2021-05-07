Оружие Великой степи

Историческая реконструкция – удивительное ремесло. С одной стороны, все это кажется жутким ребячеством. Особенно когда видишь, как в городском парке, словно подснежники вес­ной, появляются молодые люди с деревянными мечами. Но в майские дни, когда мы чествуем ветеранов и защитников Оте­чества, уместно вспомнить о том, что военные конфликты, подвиги и школа мужества – события и явления, которые сопровождали человечество тысячелетиями. Знать, понимать и разбираться в них – серьезная задача.

Но наука побеждать, в особенности ранних периодов и Средневековья, которой долгое время не придавали особого значения, за последние 30 лет успела не просто вырасти, но и приобрес­ти статус.

Беда-печаль всех, кто как-то связан с темой оружия и дос­пехов, во многом заключается в сложно объяснимом отсутст­вии преемственности. Очевидный факт – историю пишут победители и выжившие. И так уж получилось, что многие на веру приняли утверждение об отсутствии у нас интересного военного наследия. А раз нечего изучать, то вроде и специалисты не нужны, да и где взяться им?

Заблуждение впечатляющее. Но встречное отсутствие интереса породило жуткие провалы в исторической памяти. Даже незначительное отдаление по времени ставит в тупик современников. Даже то, что сегодня находится рядом с нами и доступно для изучения, зачас­тую продолжает считаться неинтерес­ным. В итоге вместо серьезных исследовательских работ в свет выходят досужие домыслы, а вмес­то музеев и артефактов мы часто видим исторические диснейленды – так называют подделки в виде со­временных крепостей, музейных экспозиций и прочих новоделов, не имеющих ничего общего с действительностью.

И, к сожалению, речь не только о преданиях старины глу­бокой, но и событиях буквально 100–200-летней давности. Для примера приведу несколько всем известных событий, о которых на самом деле мало что известно. Ледовое побоище 1241 года. Место битвы не установлено. Раскопки, соответственно, не проведены. А скептики и вовсе указывают на рифмованные Ливонские хроники, в которых сказано, что погибшие падали на траву. Какое же оно ледовое?

Логичный вопрос: зачем это нужно? Если рассуждать на эту тему статусами из «ВКонтакте», можно запутаться. Понятное дело, нужно жить будущим, не надо копаться в прошлом, и ­вообще, давайте лучше деньги в дороги вкладывать. Но вот какая штука: не понимая, откуда ты пришел, сложно определиться, в каком направлении двигаться дальше.

В одном из номеров «Казахстанской правды» мы не без удовольствия рассказывали о Федерации стрельбы из традиционного лука, воз­рождении этого искусства и в целом о том, что для казахского батыра значил комплекс воору­жения Бес қару. Это метательное, режущее, рубящее, колющее и ударное оружие, которым должен был владеть каждый воин для соз­дания универсальных боевых формирований.

Историческая реконструкция период Казахского ханства долгое время обходила стороной. Основная причина одна, она довольно часто движет людьми. Ведь бывает иногда страшно интересно, а иногда просто страшно. До тех пор, пока правили бал адепты средневекового боя, шансов для возвращения популярнос­ти у дос­пехов XVI века не было.

Как это устроено? Довольно просто и, на первый взгляд, ­агрессивно. Средневековый бой в целом не отличался гуманнос­тью и тогда, и сегодня. Другое дело что все, кто занимается этим сейчас, не ставят себе цель нанести травму. Да и получить ее не спешат. Поэтому наибольшее распространение получили доспехи позднего средневековья, ставшие апогеем кузнечного дела. Поэтому в турнирном дос­пехе XV века поскакать в конную сшибку – относительно благоразумный риск, сопоста­вимый с игрой в американский футбол или хоккей. Чего не скажешь о доспехах позднего периода. Пусть и примитивное, но уже огнестрельное оружие остановило эволюцию доспехостроительства. Носить на себе по 20–30 килограммов железа стало делом бесполезным, ибо удачливый обладатель огнестрела мог справиться с такой статусной целью с одного выстрела.

Поэтому доспехи, которые мы привыкли видеть на рисунках или памятниках нашим батырам, ориентированы на мобильность, а шлемы – на хороший обзор. Для тактических задач того периода этого было достаточно. Сегодня в таком комплекте доспехов рубиться опасно для здоровья.

На помощь относительно не­ожиданно пришла… Монгольская империя. Благо к этому моменту появилась целая плея­да специа­листов по данному региону и периоду, которая поведала миру, что на территории Казахстана в Средневековье использовалось огромное количество интерес­ных и, самое главное, качественных доспехов, по своим характеристикам не уступающих европейским аналогам.

Кочевые народы удивительно практичны. Считалось, что восточное оружие и доспехи ­достигали высокого уровня лишь в оседлых культурах. Но мы ­забываем о крупнейших средневековых городах. В том числе на территории Казахстана. Здесь кузнечное дело получило широкое развитие. А армия, прокатившаяся от Японии до Восточной Европы, удивительным образом сумела собрать лучшие образцы от каждого покоренного народа.

Папский дипломат Плано Карпини, посетивший в 1246 году Сарай и Каракорум, подробно описал вооружение и доспехи монголов. Металлические ламеллярные доспехи, а также сделанные из обработанной толстой кожи, способной держать удар. Кочевники активно заимствовали осадные технологии у китайских и арабских инженеров. Добавьте сюда композитные луки – вот и часть рецепта непобедимой армии.

Письменные, изобразительные источники и даже музейные экс­понаты – все это было, но оставалось невостребованным. Сейчас открываются удивительные вещи. Шлем, который приписывают хану Золотой Орды Махмуду Жанибеку, хранится в музее искусства «Метрополитен». В ниж­ней части имеется выгравированная и посеребренная надпись арабскими буквами: «Победоносный султан Махмуд Жанибек». В Центральном государственном музее в Алматы найден зерцальный доспех султана Арыстана. И таких уникальных артефактов на самом деле не так уж и мало. Вопрос лишь в том, что их голос нужно услышать и понять суть этих слов, обращенных к нам из глубины веков.

Разумеется, архивы, а реконструкция – не только страсть к боям на аналогах средневекового вооружения. Симбиоз знаний, искусств и ремесел превращает в реальность забытые страницы нашей истории. Пожалуй, один из лучших специалистов по оружиеведению сегодняшнего Казахстана – художник и этнограф Калиолла Ахметжан. Его рисунки, книги и работы по воссозданию доспехов и оружия, использовавшихся на территории Казахстана, – опора и источник вдохновения реконструкторов, выбравших в качестве направления Великую степь.

Что нужно видеть прямо сейчас?

Отправляйтесь в Военно-исторический музей Нур-Султана. Там можно увидеть дос­пехи и оружие кочевников от тех самых времен, когда только начинало формироваться кузнечное дело, до периодов совершенных образцов века Железа, Копий и Стрел. Обратите внимание на комплект вооружения сакского воина VI–III вв. до н. э. Предметная реконструкция в натуральном размере по археологическим материалам, найденным на территории ­Казахстана. Красота!

Что читать?

Книга «Этнография традиционного вооружения казахов». В издании традиционное вооружение казахов представлено как составная часть культуры казахского народа, выполняю­щая разнохарактерные социо­культурные функции (социальные, ритуально-обрядовые, магические и т. д.). Книга помогает глубже вникнуть в историю казахского оружия.

Издание можно использовать как справочное пособие по традиционному вооружению в музеях истории, высших учебных заведениях в качестве вспомогательного пособия для создания терминологических словарей по истории военного искусства, музейного дела. В ней исследуются история казахского вооружения, виды и типы оружия нападения, а также защитные средства. В книгу включены рисунки и реконструкции комплектов вооружения древних и средневековых кочевников Казахстана, образцы оружия и защитных доспехов из музейных фондов.

С кем общаться?

Удивительное открытие – Международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций имени Тура Хейердала DESHT-THOR. Третий по счету фестиваль прошел в формате online в октябре прошлого года. Такой формат, впрочем, лишь пошел на пользу. Во-первых, увеличилась география участников. Во-вторых, больше стал охват, ведь основная площадка проведения фестиваля – город Лисаковск Костанайской облас­ти. Неожиданно, и тем приятнее наблюдать, насколько качественно и фактурно реализовано мероприятие.

Более того, и сегодня можно посетить сайт проекта (очень добротно сделанный) и ознакомиться со всеми докладами и выступлениями. Основная тема фестиваля: технологии, культура, костюм Великой степи от эпохи бронзы до Золотой Орды. Изменение формата фестиваля позволило расширить разнообразие тем: реконструкция технологии, предмета, костюма, архитектуры, кухни, образа, культуры, событий.

Пересказывать нет смысла, слушайте и смотрите сами. Просто акцентируем внимание на спикерах. Культуролог Зира Наурзбаева о реконструкции казахского ритуала воинской инициации, реконструкции традиционной домбры и методах воссоздания традиционного музыкального произведения – кюя – по сохранившемуся фрагменту. Этнографический опыт изготовления тетивы из материалов животного происхождения этнографом Юрием Габровым. Об исторической реконструкции степных доспехов и конской сбруи сакского времени – Калиолла Ахметжан. Проект реконструкции составного лука синташтинской культуры. И все это только в одном разделе – Искусство быть воином. А таких разделов всего 12, и в каж­дом своя подборка интересных и полезных спикеров.

Что смотреть?

Обязательно найдите YouTube-канал Станисла­ва Потапова «Юрта времени». Здесь не так много видео, но автор, владея живым языком, живой историей и неподдельным интересом к своему делу, не только рассказывает, но и показывает столько интересного, что хватило бы на два таких канала и один маленький музей. Чрезвычайно познавательно! Например, видео, посвященное обряду кочевников, когда клинок становится проводником или связующей осью между мирами, между обращением воина и высшими силами. Впервые этот обряд был описан отцом истории Геродотом.