Осадки, гололед и ветер ожидаются в Казахстане 21-23 декабря

Однако резких изменений в температуре воздуха не будет

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 декабря предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в начале периода в северной и восточной частях, в центре республики с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются ночью снег, днем осадки (снег, дождь), ночью на севере и востоке ожидается сильный снег.

23 декабря под влиянием северо-западного циклона на западе и юго-западе Казахстана пройдут осадки – дождь, снег. По республике ожидаются гололедные явления, метель и усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с, туманы. Однако резких изменений в температуре воздуха не ожидается.