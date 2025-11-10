Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минздраве объявили об изменениях, касающихся заболеваний, переходящих в систему ОСМС, сообщает Kazpravda.kz

Так, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:

- сахарный диабет;

- детский церебральный паралич;

- системные поражения соединительной ткани;

- ревматизм.

При этом объем медицинской помощи не сокращается – изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Это позволит обеспечить раннее выявление болезней и своевременное начало лечения, что является ключевым фактором сохранения здоровья.

ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других.

Всего – более 11 миллионов казахстанцев. В том числе – все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счёт государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно.

В Минздраве подчеркнули, что обновление перечня социально значимых заболеваний — это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.

Особое внимание будет уделено финансовому обеспечению застрахованности социально уязвимых категорий граждан (категории D и Е), за которых страховые взносы оплачиваются за счёт местных исполнительных органов.

Кроме того, министр здравоохранения Акмарал Альназарова в соцсетях напомнила, что С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ). Решение принято в рамках реализации Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг».

По ее словам, в эти дни резонанс в социальных сетях вызвало решение Минздрава о пересмотре пакета ГОБМП, принятое в рамках нового закона об ОСМС. Появились опасения, что это может повлиять на доступность помощи для пациентов с ДЦП, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. С теми же вопросами от лица родителей к ней лично обратилась глава НПО «Бақытты Шаңырақ» Ботагоз Султанова.

«Дорогие мамы, я понимаю ваши переживания. Хочу вас заверить — все государственные гарантии сохраняются в полном объёме. Дети, беременные, пенсионеры, студенты, люди с инвалидностью и безработные — всего более 11 миллионов казахстанцев — продолжают получать медицинскую помощь бесплатно, за счёт государства. В том числе — все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы и обеспечиваются лечением, лекарствами и реабилитацией в полном объёме. Обновление перечня социально значимых заболеваний – это не сокращение помощи, а шаг к усилению гарантий и финансовой устойчивости системы», – ответила глава ведомства.

Также она добавила, что с 1 января 2026 года перечень социально-значимых заболеваний будет включать 11 заболеваний, среди которых впервые – эпилепсия и последствия инсульта. Это позволит начать лечение и реабилитацию раньше и эффективнее.

Перевод ряда хронических заболеваний, таких как ДЦП, ревматизм и сахарный диабет, в систему ОСМС – административное изменение, не влияющее на объём и доступность помощи. Меняется только источник финансирования – не сами гарантии.