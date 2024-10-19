Особое внимание особым участникам

Общество
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде прошел XI областной конкурс «Жүрек жылуы», посвященный творчеству детей и молодежи с особыми потребностями

фото предоставлено организаторами

Свои творческие способности на сцене городского Дома культуры им. А. Токмаганбетова продемонстрировали около 300 талантов с ограниченными возможностями здоровья из специальных школ и школ-интернатов, реабилитационных центров, ссузов и вузов Кызылорды и районов области, сообщили в областном цент­ре по развитию народного творчества и культурно-продюсерской деятельности. Конкурсанты соревновались в трех возрастных категориях по шести жанрам. Их мастерство оценило жюри, куда вошли известные деятели искусства региона.

Победителям и призерам вручены дипломы и призы. Так, в номинации «Рукоделие» лучшими признаны работы Ергулана Кауипбая (9–13 лет, Аральск), Нурдаулета Искакова (14–17 лет, Кызылорда) и Жансаи Жаркыновой (18–35 лет, Жалагаш). Лучше всех на музыкальных инструментах сыграли ребята группы «Балбөбек» (9–13 лет, коррекционная школа-интернат № 7) и ансамбля «Ложкари» (14–17 лет, Колледж строительства и бизнеса им. С. Искакова). В вокальном жанре первенствовали Лиза Ермахан (9–13 лет, школа-интернат № 5), Жанагуль Кадир (14–17 лет, Колледж строительства и бизнеса) и Нургуль Сандыбекова (18–35 лет, село Акай Кармакшинского района).

В танцевальном искусстве лучше всех выразили гармонию движения и музыки Амина Сартай (9–13 лет, Казалинский район), группы «Жұлдыздар» (14–17 лет, коррекционная школа-интернат № 7) и «Рандеву» (18–35 лет, село Акай). В жанре художественного чтения победили Нурасыл Есет (9–13 лет), Аян Байтереков (14–17 лет, оба – школа-интернат № 5) и Фархат Жетписбаев (18–35 лет, Детский центр оказания специальных социальных услуг). Ну а на выставке художественных работ лучшими признаны картины кызылординцев Мадияра Амангельды (9–13 лет) и Маржан Еркин (14–17 лет).

Отметим также, что на выставке особое внимание зрителей было приковано к изделиям жительницы села им. Шаменова Жалагашского района Жансаи Жаркыновой. Она – мать двоих детей, все свободное время посвящает рукодельным занятиям: вязанию, вышивке, декупажу, свит-дизайну и другим. Ее творчество приносит не только радость, но и доход. К примеру, на выставке особенно востребованным у посетителей было ароматное мыло, сделанное ею. Жюри по достоинству оценило высокий уровень ее занятий, присудив молодой женщине главный приз по рукоделию.

#конкурс #Кызылорда #Жүрек жылуы

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