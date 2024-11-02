Особому городу – особый подход

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Ербол Тишкамбаев

Меры по развитию города Курчатова обсудили сенаторы в ходе выездного заседания комитета на объектах Национального ядерного центра

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Сенаторы ознакомились с уникальными объектами и инфраструктурой, разработанной для исследований в области атомной энергетики, радиа­ционной и сейсмической безопасности. Членов комитета проинформировали о сейсмической безопасности Республики Казахстан в лабораторном корпусе радио­нуклидной, элементной экспертизы и цитогенетических исследований. Большой интерес вызвала работа сети сейсмических и инфразвуковых станций, интегрированных в международную систему мониторинга, а также обеспечивающих слежение за сейсмической ситуацией на территории Казахстана и стран Центральной Азии.

Особое внимание сенаторы уделили вопросам обеспечения безопасного функ­ционирования объектов центра. Парламентарии отметили важность выделения достаточных бюджетных средств на проведение всех обязательных мероприятий по обеспечению безо­пасности.

В ходе визита члены комитета встретились с акимом города Курчатова Болатом Абдралиевым, который подробно рассказал о социально-­экономическом развитии города, подготовке к отопительному сезону, строительстве социальных объектов и проблемных воп­росах, которые необходимо совместно решать.

Наряду с этим депутаты посетили воинскую часть Национальной гвардии, встретились с военнослужащими, обеспечивающими охрану стратегических объектов региона. Члены комитета уделили особое внимание вопросам материально-технического оснащения, укомплектованности военными кадрами, а также соответствия требованиям к организации антитеррористической защищенности объектов.

Председатель комитета Андрей Лукин отметил важность реализации Закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», принятого в прошлом году, а также значительный вклад центра в социально-экономическое развитие города Курчатова.

– Национальный ядерный центр вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие города, создавая новые рабочие места и поддерживая развитие инфраструктуры. Мы видим, как Национальный ядерный центр не только выполняет научные и технические задачи, но и реализует социальные программы, направленные на поддержку жителей города, – подчеркнул Андрей Лукин.

#Сенат #выездное заседание #Курчатов

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