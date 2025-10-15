Особый подарок ТЮРКСОЙ от Мангистау: в Анкаре установлена казахская юрта

138
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Делегация Мангистауской области подарила Международной организации ТЮРКСОЙ уникальное достояние казахского народа — семикрылую юрту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  Центр общественных коммуникаций

Фото: ЦОК Мангистауской области

Торжественное мероприятие, прошедшее в штаб-квартире ТЮРКСОЙ, было направлено на укрепление культурного сотрудничества и братских связей между тюркоязычными странами.

В церемонии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики доктор Сердар Чам, а также заместитель председателя Партии справедливости и развития профессор доктор Кюршад Зорлу и мэр Анкары Васип Шахин.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что подаренная юрта станет символом единства и сплочённости.

- Актау достойно несёт звание культурной столицы тюркского мира, превратившись в жемчужину Каспийского моря и место встречи тюркских культур. Подаренная деревянная юрта станет древним символом единства и сплочённости. Выражаем благодарность акиму Мангистауской области Нурдаулету Игиликовичу за этот ценный подарок, — сказал он.

Аким Актау Абилкаир Байпаков подчеркнул, что статус культурной столицы тюркского мира — это честь и большая ответственность.

- Казахская юрта — это не просто жилище наших предков, а неотъемлемая часть духовной культуры. Дар, преподнесённый ТЮРКСОЙ и нашим тюркским братьям, символизирует братство и общие культурные корни. Быть культурной столицей тюркского мира — большая честь и ответственность. Мы с радостью принимали все мероприятия этого года и благодарим всех, кто был рядом с нами, - сообщил Абилкаир Байпаков.

Торжественное мероприятие завершилось праздничной программой с участием мангистауских артистов, представивших зрителям национальные мелодии и танцы.

#Актау #подарок #ТЮРКСОЙ #юрта

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
Зафиксирован рекордный урожай
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Три золота в копилке
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Фариза – сильнейшая
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Чтоб жили внуки в городе зеленом
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Распоряжение Главы государства о назначении
Чистоту наводим вместе
История начинается с учителя
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Гуманитарное измерение инноваций
Создается академический кластер суперкомпьютеров
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
К вопросу о заторах на границе
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
В Таразе начнут собирать трактора
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Книгу «Биби-Сана» презентовали в Алматы
Меморандум с ведущим вузом Малайзии подписали в Петропавлов…
Музыкальный проект «Ночь оркестра» представят в Алматы
Казахстан и ФАО расширяют партнерство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]