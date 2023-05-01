Осознанный выбор

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Александра Мыскина, блогер, автор проекта «Үйде сөйле»

Прошедшая сессия АНК стала для меня знаковой. Так получилось, что я активно занялась вопросами межэтнических отношений, веду на эту тему страницы в соцсетях.

Вопросы гражданской, национальной идентификации, национального строи­тельства, которые поднял Президент страны Касым-Жомарт Токаев, меня не просто интересуют, но и волнуют. Они касаются каждого казахстанца. Мы привыкли, что мирное небо – это данность. Но приходят новые времена, возникают новые вызовы.

Глава государства обратил внимание на эти моменты – говорил об информационных провокациях, о тех, кто раскачивает общество, сеет рознь. Я все глубже понимаю тезис Президента о единстве в многообразии. Это принцип, которого следует держаться.

Вторая тема, ставшая ключевой для меня, – тема казахского языка. Если хочешь быть развитым, культурно богатым, просто любишь землю, на которой живешь, ты сам начнешь учить, говорить на государственном языке. Это осознанный выбор каждого, но при этом нужно создавать условия, чтобы человек, который хочет учить и говорить, мог это сделать.

Очень рада, что Президент поддержал проект «Үйде сөйле», амбассадором которого я являюсь. Мы запустили первые клубы, и я вижу, как казахский язык объединяет людей разных этносов.

Мы познаем язык, поем песни, ­поздравляем друг друга на казахском языке. Это клубы казахского языка во дворе многоквартирных домов, которые представляют нашу страну в миниатюре. Планируем вовлечь в этот добрый проект, объединяющий представителей разных этносов, жителей разных городов.

#казахстан #Астана #АНК #XXXIIсессия

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