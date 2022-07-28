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Здравоохранение , В мире
Оспа обезьян: кому ВОЗ рекомендовала привиться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду рекомендовала провести целевую вакцинацию тех, кто контактировал с человеком, инфицированным оспой обезьян, а также людей, подверженных высокому риску заражения: медицинских работников, сотрудников медлабораторий и тех, кто имеет нескольких половых партнеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

Как сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, на сегодняшний день зарегистрированы 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян в 78 странах мира. В Канаде, Европейском союзе и США для использования против оспы обезьян официально одобрена вакцина MVA-BN. Две другие, LC16 и ACAM2000, в настоящее время находятся на стадии оценки эффективности.

«Нам все еще не хватает данных об эффективности вакцин от оспы обезьян, равно как и о том, сколько может понадобиться доз, – сказал глава ВОЗ. – Вот почему мы призываем все страны, использующие вакцины, обмениваться данными».

В настоящее время специалисты ВОЗ работают над созданием исследовательской базы, которую страны смогут использовать для большего понимания того, насколько эффективны те или иные вакцины.

Д-р Гебрейесус подчеркнул, что вакцинация не дает мгновенной защиты от инфекции, и процесс адаптации организма может занять несколько недель.

В настоящее время более 70% зарегистрированных случаев заражения приходится на Европейский союз, 25% – на страны Америки. Пятеро заразившихся оспой обезьян умерли.

Хотя 98% случаев заражения приходится на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, заразиться оспой обезьян может любой человек, имевший физический контакт с носителем инфекции. Дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом подвержены риску в особой степени.

Оспа обезьян может распространяться в домашних условиях при тесном контакте между людьми, например, при объятиях и поцелуях, а также через полотенца или постельное белье.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана разъяснили, грозит ли нашей стране вспышка оспы обезьян.

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