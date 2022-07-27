Грозит ли Казахстану вспышка оспы обезьян, рассказала Есмагамбетова

Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала, грозит ли Казахстану вспышка оспы обезьян, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Айжан Есмагамбетова отметила, что генеральным директором ВОЗ вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение

«Следует отметить, что согласно заявлению руководителя ВОЗ у каждой страны есть свой риск распространения данной инфекции. На сегодня к странам высокого риска относятся европейские государства, все остальные страны относятся к умеренной или низкой группе по риску распространения данной инфекции. Казахстан относится к стране с более низким риском распространения оспы обезьян», – добавила она.

Главный санврач республики при этом напомнила, что до 1980 года люди получали вакцину против натуральной оспы. Она добавила: есть четкие рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что не нужно вакцинироваться всем, так как передача инфекции идет при очень тесном физическом контакте и быстро в обществе не распространяется.

«Вирус натуральной оспы и вирус оспы обезьян – это близкородственные вирусы и, по данным ученых, все те, кто получил вакцину против натуральной оспы, считаются защищенными от оспы обезьян. Если даже возникнет заболевание оспой обезьян, у вакцинированных от натуральной оспы болезнь будет протекать легче… Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте – это домашние контакты с больными оспой обезьян и медработники, которые оказывают помощь больным этим вирусом», – подчеркнула Айжан Есмагамбетова.