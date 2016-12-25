ОССБ: 35-я штурмовая

С основания Вооруженных сил РК прошло 25 лет. Нынешняя армия независимого Казахстана – одна из сильнейших армий региона. Сегодня мало кто помнит, как все начиналось, какие события происходили в далеком 1992 году. Но они живы в памяти солдат и офицеров, которых страна в первые годы своей независимости призвала выполнить свой долг и отправиться в Таджикистан для выполнения миротворческой миссии по защите южных рубежей СНГ.
С целью пропаганды и увековечивания для будущих поколений памяти тех лет и событий, которые занимают отдельную главу в истории Вооруженных сил Казахстана, сценарист, режиссер и актер Омар Сункар задался целью создать фильм об участниках боевых действий на таджико-афганской границе, о съемках которого он рассказал в интервью Kazpravda.kz.
– Омар, как и когда Вас посетила идея создать такой фильм?
– Идея появилась давным-давно, я даже не помню когда именно, но я точно знаю, что где-то 3-4 года я ее вынашивал, так как для меня – это важная часть нашей современной казахстанской военной истории, истории военного конфликта, в котором участвовал наш Казахстан, будучи уже суверенным государством. Это наша первая миротворческая миссия в Таджикистане по защите южных рубежей СНГ.
Также я преследовал нравственную воспитательную цель для нашей молодежи: сегодня наши девочки современные выбирают себе в качестве кумиров какие-то непонятные женоподобные создания мужского пола с гламурными прическами и непонятным стилем неопределенного пола… Вот почему, например, раньше наши девушки выбирали настоящих мужчин, героев, батыров, на внешность не смотрели, а выбирали сильных защитников и выходили замуж за мужественных и надежных, которые могли охотиться если нужно, защищать семью, народ… Потому что понимали, что в жизни нужна опора. А сейчас, в наш век урбанизации, все эти качества и ценности уходят на второй план, в соцсетях повсюду парни выставляют напоказ свои фото с голым торсом и модными прическами, и девчонкам нравится весь этот гламур и шик. А ведь это катастрофа! И моей задачей было показать в этом фильме настоящих наших мужчин, воинов, которым родина приказала защищать ее рубежи, далеко от нас, и они пошли, там бились, погибали, сражались, кто-то остался инвалидами, и о них никто не знает. Если взять соцсети, тот же ютюб, то видео, например, документальных фильмов о боевых действиях, о тех же воинах, собирают максимум 10 тысяч просмотров, а видео девчонок полуголых собирает по 400-500 тысяч просмотров! Общество теряет вообще суть жизни, смысл правды и истины. Размываются границы между правильным и неправильным, добром и злом, понимаете? И я хочу хоть чуть-чуть, в силу своих возможностей вот взять и снять такой фильм – драматичный, сильный, настоящий – о настоящих людях, о преданности, о дружбе, о самопожертвовании… А там немало было таких случаев, где люди, прикрывая отход своей группе, погибали, получали ранения… Хочу показать людям единство и дух боевого братства, реалии из их жизни…
– А как давно Вы знакомы с темой "таджико-афганцев"?
- Я помню, в 1997 году, мы тогда еще молодые были, на одной вечеринке, на день рождения познакомился с одним парнем, если честно, уже не помню его имя, он был участником тех событий, даже того трагичного боя в Пшихаврском ущелье, где, как вы знаете, погибли 17 наших ребят, еще 33 были ранены. И вот, он мне рассказывал о тех событиях, а я тогда молодой был, сам просился в Таджикистан, и вот эта тема для меня "больная" еще с тех времен осталась.
– Расскажите, пожалуйста, о чем будет фильм?
– По сюжету в фильме первый год становления независимого Казахстана. Как и вся страна, армия в тяжелом положении, но несмотря на все трудности, военные с доблестью несут службу. В 1993 году группа наших десантников отправляется по приказу в объятый гражданской войной Таджикистан, ребята приезжают туда, обустраиваются, кстати, я хотел показать еще их быт, не так, что они приехали и все – только война и перестрелки, я хочу показать их повседневную жизнь, их обычные проблемы, будни, как они переписывались с родителями, обычную солдатскую жизнь. У них была проблема с питьевой водой, в связи с чем столько болезней они там понацепляли! – вот такие реальные моменты хочу показать в фильме…
Именно в это время здесь лейтенанту Мухамеджанову предложили заменить выбывшего из строя офицера и отправиться в ответственную командировку в Таджикистан. Уже там, в недружелюбных горах Памира, он встречает своего друга – капитана Нуржанова – офицера разведки ВДВ, которого совсем недавно перевели из спецназа ГРУ.
У разведчиков секретное задание – вызволить из плена начальника штаба отряда пограничной службы подполковника Боброва и четверых военнослужащих пограничной службы, захваченных боевиками полевого командира Хикмакияра, и вернуть секретную документацию. Разведчики выполняют задание и выходят на точку, с которой их должны забрать вертушки (вертолеты – прим.ред.). Однако эвакуироваться не дают боевики – один вертолет уничтожают, другой, получив предупреждения, улетает, так и не взяв на борт группу разведчиков. Командир принимает решение самостоятельно пробиваться к заставе через кишащие боевиками горные ущелья – задача, из разряда невыполнимых.
В это время в расположении казахстанского контингента в Таджикистане лейтенант Мухамеджанов просит у командования разрешения выдвинуться на вертолетах на выручку группе Нуржанова. Но сделать это немедленно мешает нелетная погода.
Тем временем в горах боевики блокируют казахстанских разведчиков, и те вступают в неравный бой. В ходе жесточайшего столкновения погибает командир и почти весь личный состав. В живых остаются лишь трое бойцов: Воронов, Ахмедов и Асетов. Воронов тяжело ранен и остается прикрывать пулеметным огнем отход своих товарищей. Казалось бы, исход боя предрешен, и боевики уже готовы праздновать свою победу, но буквально из ниоткуда появляются десантники Мухамеджанова и кардинально меняют исход боя. Трое оставшихся в живых бойцов капитана Нуржанова не верят в свое спасение.
2017 год. Расположение 35-й ДШБ. Десантники готовятся к ответственным учениям. Молодой с отличной выправкой лейтенант докладывает двум вышестоящим офицерам о готовности личного состава. Командир отдает приказ о выступлении. Из разговора между двумя офицерами зритель узнает в них Ахмедова и Асетова – тех самых выживших бойцов из группы Нуржанова, а в молодом лейтенанте – его сына…
– А романтика будет в фильме хоть немного?
– Да, там девушка снайпер будет у нас. Она будет влюблена в командира группы.
– Но ведь в реальности на таджико-афганской границе девушки не несли службу.
– Да, вы правы, на самом деле их там не было, но ведь девушки снайперы же есть. Понимаете, если в фильме не будет показана любовь, для молодежи это будет совсем неинтересно, фильм получится сухой и безэмоциональный.
– Хорошо, а командир ответит ей взаимностью или ее чувства будут безответными?
– Нет, командир любит свою жену и ребенка. Он всю дорогу будет с ней строг, делая ей замечания. Она будет обижаться на него: "Почему вы со мной так грубо разговариваете, я же женщина!", на что он ей отвечает, что в армии нет ни женщин, ни мужчин, а есть военнослужащие офицеры сил специального назначения.
И вот, в пути она случайно наступает на противопехотную мину. И в этот момент происходит такая метаморфоза – командир из жесткого человека, который постоянно разговаривает приказным тоном, подходит к ней, и начинает ее мягко успокаивать, пытаясь аккуратно помочь. Он просовывает кинжал штык-нож между ее стопой и миной, двумя руками надавливает и, держа эту противопехотную мину, приказывает ей медленно убрать ногу с мины. Она начинает с ним спорить: "Если я сейчас ногу уберу, то вы ведь сами можете взорваться". Он отвечает, что да, есть такой риск. Тогда она отказывается убрать ногу, в общем, такой эпизод будет в фильме…
– А актеры будут известные?
– Часть задействованных лиц будет известной, часть – обычные ребята. Я считаю, что подобрал очень удачный и эффектный состав актеров – настоящих мужчин, которые не только в фильме, но и в жизни надежные и храбрые ребята. Про таких говорят "ровные". Со многими из них я очень близко знаком, и я знаю, что в жизни они никогда не подведут и не струсят. Каждый из них сможет полностью отобразить тот необходимый образ героев и наших солдат на той службе. Они сами по своей натуре реальные, понимаете, им даже не нужно слишком как-то переигрывать свои роли, они такие и есть на самом деле – они просто настоящие. Также хочу отметить, что военными консультантами фильма выступают реальные участники боевых действий – председатель Общественного объединения "Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан" Шарипбай Утегенов и председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов.
– Расскажите, пожалуйста, о каких-то трудных и интересных моментах в процессе съемок.
– У нас был такой момент, когда на массовку "духов", моджахедов, мы привлекли настоящих этнических афганцев, и за неимением переводчика во время съемок возникли трудности с языковым барьером. Среди нас был один парень из Таджикистана, и я подумал, что раз у них один язык – фарси, то он сможет быть нашим переводчиком. Но оказалось все не так просто, ведь фарси тоже делится на афганский, на таджикский, на иранский диалекты… Эти ребята афганцы его до конца не понимали, и во время съемок это было очень трудно – донести до них то, что требовалось сделать в тот или иной момент. В связи с этим возникало много казусных моментов. Например, наши ведь всегда называли моджахедов духами, душманами, а на фарси – душман – это значит враг. И когда этот парень таджик пытался объяснить афганцам, что надо делать во время съемки, ему приходилось на нас показывать, называя нас душманами, и объяснять, что "вот сейчас эти ребята выбегут отсюда, а вы – отсюда, и начинаете перестреливаться...". И чтобы им было понятно, ему приходилось использовать термин "душман", но только наоборот по отношению к нам (смеется). В общем, на время съемок получилось, что наоборот мы были душманами, чтобы нашим афганцам было более понятно, что мы для них "враг".
– Помимо языкового барьера, какие-то еще сложности испытывали во время съемок?
– Да, наверное, все, что касается военной темы, вызывает сложности, ведь сама по себе война и армейская жизнь всегда несли с собой трудности. Знаете, если честно, перед теми солдатами, которые служили и воевали в Афганистане и в Таджикистане, перед ними по-настоящему по-человечески стоит и нужно склонить голову. Сколько трудностей и неудобств испытывали они там, даже представить сложно! Это я начал понимать в тот момент, когда мы лазили по горам, один только подъем на скалу и спуск с нее скольких усилий требует! В фильме это выглядит красиво и легко – проход по горам и скалам длится в кадре всего секунды, но в реальности это очень тяжело. За один день съемок вся съемочная группа лежала без задних ног, не в силах подняться. И это только за один день! А наши солдаты ведь месяцами там вынуждены были ходить, еще и с оружием в руках!
– Кстати, об оружии можно пару слов? Оно настоящее?
– Да, но оно было охолощенным для съемок. Это боевое оружие, которое списано, переделано под стрельбу холостыми, но эффект в фильме дает как настоящее полноценное оружие.
– А где проходили съемки?
– В Кыргызстане. Но в дальнейшем планируем снимать в Южно-Казахстанской области, часть съемок будет в Таджикистане, и наверное, думаю, еще в Узбекистане.
– Значит в фильме будут задействованы не только казахстанцы, но и актеры ближнего зарубежья?
– Да, помимо афганцев, мы надеемся, что сможем пригласить Елизавету Боярскую на роль этой девушки снайпера. Также парень ингуш будет из Ингушетии.
– А когда будет фильм?
– Мы ждем потепления для съемок. Также разрешения от Минкультуры, их одобрения нашей заявки и финансирования. Мы уже сделали официальный соответствующий запрос.
– Лично мне уже хочется поскорее увидеть этот фильм, думаю всем он тоже будет интересен, особенно для самих ветеранов "таджико-афганцев"! Я считаю, эта тема сегодня очень важна и актуальна для нашего общества, особенно для молодежи…
– Да, хочу отметить важный момент, что то, что сейчас происходит в Сирии, могло быть у нас еще 20 лет назад, если бы не наши ребята там в тот момент. Они защищали нашу родину, находясь на чужой земле, и это не просто красивые слова! Без преувеличения они охраняли рубежи нашей родины на дальних подступах. Если кто-то думает, что Таджикистан – это где-то далеко, и Казахстану ничего не грозит, то эти люди ошибаются! Вот ЮКО граничит с Узбекистаном, и от Ташкента если буквально 500 км проехать, уже Таджикистан начинается. Таджикская республика очень крошечная. Она в два раза меньше, чем расстояние от Шымкента до Астаны! Звучит так, будто Таджикистан и Афганистан это где-то очень далеко, но на самом деле это очень близко.
Также хочу сказать, что все моджахеды, которые тогда объявили войну якобы ради религии, как они называют это джихадом, это – "сказка" для пехоты, которая у них воевала, на самом деле они ведут войну за наркотики, за сферу влияния в этом виде бизнеса, за тот коридор, "Шелковый путь" для них через реку Пяндж. Местоположение этих республик очень удобно для их бизнеса, для наркоторговли. И если эту территорию не контролировать силами союза, что и делали как раз наши десантники и пограничники, то ряду государств грозит реальная опасность оказаться зависимыми от этих моджахедов. Это урок для нашего будущего – каждая соседняя страна должна понимать, что в любой момент мы должны держать войска наготове, мы должны воспитывать патриотичный дух в наших молодых людях, и если когда-то наступит момент угрозы для государства, все как один должны встать на защиту родины. И почему я хочу снимать фильм именно про десантников, потому что я очень уважаю этих людей, их позицию, их дух и девиз. Мне нравятся слова, что "когда солдат попадает в окружение, для него война заканчивается, а для десантника она только начинается". Я даже взял эти слова за основу, за слоган фильма.
– А как будет называться фильм?
– Рабочее название фильма пока "35-я штурмовая", но я вообще больше склоняюсь к названию "Памирский рубеж".