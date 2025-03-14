Остановись, мгновение!

Ровно пять лет назад в таразском Центре технического творчества открылся кружок по фотоделу, занятия в котором стал вести известный в регионе фотокорреспондент Алтынбек Картабай.

– Я занялся фотографией уже в довольно зрелом возрасте – после того, как на протяжении нескольких лет в ауле имени Шакирова Таласского района проработал чабаном, строителем, разнорабочим, – вспоминает руководитель кружка «Фотостудия». – В то время два моих брата в местном фотосалоне делали снимки на документы. Однажды, увидев то, как они работали, я тоже захотел попробовать. Тогда и увлекся фотографией. Правда, пробыл в том салоне недолго. Спустя какое-то время решил переехать в Тараз, где трудоустроился­ сначала охранником в частной компании, а затем фотографом в фотостудию «Динамо» в Центральном парке.

Снимая стандартные портреты и выполняя заказы, Алтынбек понял, что ему этого мало. Несмотря на свое образование радиотехника, он видел себя фотокорреспондентом в каком-нибудь печатном издании. И вот у него появилась возможность устроиться в частную рекламную «Выгодную газету», которую открыл старший брат Сембек, а затем и в областное молодежное общественно-политическое издание «Ar-Ai». В нем первые три месяца, по признанию фотографа, приходилось работать практически на одном энтузиазме. Но именно в газете «Ar-Ai» Алтынбек Картабай осознал, что важно постоянно учиться, поскольку тех знаний, которыми он владел, не хватало. Ведь требования к снимкам в СМИ в корне отличаются от тех, что предъявляются в салоне. Пришлось перестраиваться и отходить от статичных стандартов к динамичным репортажным фотографиям.

– Помнится, был такой момент, когда в очередной раз я принес распечатанные фотографии главному редактору, тот, взглянув на них, сразу же на моих глазах их порвал. И сказал, что, работая в редакции газеты, я должен быть не обычным фотографом, а фотокорреспондентом, – рассказывает мой собеседник.

После этого Алтынбек Картабай стал частым гостем городских библиотек. Он искал любую литературу, связанную с искусством фотографии. Кроме того, смотрел обучающие видеофильмы, читал журналы, начал активно изучать работы своих коллег по цеху из других периодических печатных изданий, в особенности республиканских, таких как «Казахстанская правда», «Айқын», «Алаш айнасы»...

Так он и пришел к своим нынешним результатам. За последние несколько лет провел две персональные фотовыставки, не раз принимал участие в совместных проектах, а также выступал организатором республиканских фотоконкурсов в честь празднования Дня города.

– Идея создания фотокружка пришла не сразу. Дело в том, что когда я хотел учиться искусству фотографии, не было ни специальных школ, ни курсов. И мне пришлось постигать все самому, постоянно экспериментируя. Что-то получалось, что-то – нет. Но постепенно пришло понимание, как и что нужно делать, чтобы добиться желаемого результата. Прошло более 10 лет, прежде чем я понял, что профессионалы своего дела уходят, а на их месте нет замены, – делится Алтынбек Картабай.

По его словам, в области есть те, кто снимает мероприятия на заказ. Но он не считает их настоящими фотографами, поскольку для них это в первую очередь бизнес, а не искусство. На предложение о том, чтобы заняться именно творческой работой в разного рода проектах или тех же печатных изданиях, они, как правило, в ответ улыбались и отказывались, ссылаясь на слишком маленькую зарплату. Нужно было исправлять ситуацию, и Алтынбек подумал о создании фотокружка для учащихся школ. Тогда инициативу фотокорреспондента с удовольствием поддержал бывший аким Тараза Кайрат Досаев, который дал поручение городскому отделу образования открыть на базе Центра технического творчества новое направление. С тех пор из стен кружка вышли уже десятки выпускников.

– Сегодня современные технологии поз­воляют практически каждому попробовать себя в роли фотографа: смартфоны, доступные камеры и простые программы для обработки изображений открывают огромные возможности. Однако фотография – это не просто нажатие на кнопку, а настоящее искусство, требующее знаний, опыта и творческого взгляда на мир. Именно по этой причине фотокружки для школьников имеют огромное значение для развития у детей художественного вкуса и получения определенных профессиональных навыков, – уверен Алтынбек Картабай.

Кроме того, современная фотография требует знания техники. На занятиях ученики осваивают базовые принципы работы с фотоаппаратами, учатся управлять настройками и работать с программами для обработки изображений. Эти знания особенно актуальны в эпоху цифровых технологий, где визуальный контент играет ключевую роль.

– Фотография – это уникальное сочетание техники и творчества. Она позволяет запечатлеть моменты, передать эмоции, рассказать историю без слов. Известно множество фактов, которые доказали, что снимок может быть произведением искусства. Я стараюсь на примерах показать это детям, привить чувство красоты и научить видеть что-то особенное в прос­тых вещах, – говорит Алтынбек Картабай.

Сегодня в фотокружке занимаются дети в возрасте 9–13 лет. Ребята не только изу­чают работы великих фотографов, узнают о разных жанрах и стилях, что помогает им углубить знания и расширить кругозор, сформировать художественный вкус и обогатить внутренний мир, но и знакомятся с конструкцией фотоаппарата, учатся правильно его настраивать. Кроме того, они изучают основы композиции, освещения, работы с цветом и перспективой, выполняют практические задания как в помещении, так и на улице.

Обучение фотографии помогает развить у детей внимательность и выдержку, критическое мышление: анализируя свои и чужие снимки, ребята начинают понимать, что делает изображение сильным и выразительным. К тому же фотокружок способствует развитию коммуникативных навыков, ведь зачастую дети обсуждают идеи, работают в командах и общими усилиями представляют свои проекты. Они также могут делать совместную съемку школьных мероприятий и готовиться к групповым выставкам, которые, к слову, уже не раз проводились.

– Учащиеся кружка уже сейчас могут попробовать себя в роли школьного фотографа, создавая контент для соцсетей, школьной газеты или сайта. Это отличный способ наработать портфолио и понять, интересно ли развиваться в этой сфере в будущем, – рассуждает педагог.

К сожалению, перспективы в этом видят далеко не все, поэтому в последнее время становится проблемой низкая посещаемость занятий. По словам Алтынбека Картабая, если в начале учебного года записываются 20 учащихся, то к его завершению остается значительно меньше. Аналогичная ситуация наблюдается практически во всех кружках.

– Дети ходят по желанию, поэтому учащийся сегодня может прийти, завтра – нет. В таких ситуациях сложно вести единую учебную программу, поскольку те, кто пропустил, уже заметно отстают от других. Приходится подстраиваться и адаптировать материал под каждый урок. В советское время существовала хорошая практика, которую все помнят под сокращенным названием УПК, где детей учили разным специальностям. Она была обязательной. Если бы был подобного рода подход, тогда бы и отношение детей к внеклассным занятиям было другим, да и результат, соответственно, тоже, – считает мой собеседник.

По его мнению, ребятам важно понять, что фотокружок – это больше, чем просто внеурочная деятельность. Это возможность для учеников развивать творческие и технические навыки, находить единомышленников и формировать базу для будущего. Участие в таких кружках делает школьную жизнь ярче, а учащихся – более разносторонними и подготовленными к вызовам взрослого мира. К тому же это может стать началом удивительного пути, полного вдохновения и творческих открытий.