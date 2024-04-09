Как распространяют фейки о выплате компенсаций пострадавшим от паводков

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Чтобы фейковые объявления выглядели правдоподобными, преступники используют названия казахстанских банков и государственных органов.

К примеру, в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram в последнее время публикуются посты о выплате компенсации от Минтруда и социальной защиты совместно с банком, а также о выходе нового постановления Минфина. В вижуале используются логотипы и элементы брендбука организаций, а также государственный герб.

«Чтобы ввести людей в заблуждение, мошенники под каждым рекламным постом размещают комментарии ботов с текстом: «спасибо за быструю выплату», «сумма поступит день в день», «срочно подавайте заявки». Главная цель аферистов – заставить граждан кликнуть на фишинговую ссылку, нажав на «подробнее» или «проверить свою компенсацию», - отметили эксперты.

Далее пользователь попадает на мошеннический сайт, на котором им будет предложено зарегистрироваться, чтобы получить деньги. А для этого необходимо ввести такие персональные данные, как ИИН, реквизиты банковской карты, SMS-сообщение.

«Как только граждане выполнят это условие, то их данные автоматически поступают к мошенникам. Злоумышленники могут списать все денежные средства со счетов своей жертвы или оформить «чужой» кредит. Также после перехода на сомнительные сайты есть риск столкнуться с хакерской атакой, которая основывается на установке шпионской программы на устройство пользователя. Посредством данных приложений мошенники получат доступ к онлайн-банкингу и другой секретной информации», - говорится в официальном сообщении.

Напомним, по поручению главы государства пострадавшие от стихии получат единовременные выплаты от местных исполнительных органов, то есть акиматов.

Размеры выплат будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба. Для этого нужно обратиться с заявлением в акиматы, приложив списки утраченного имущества, фото и видеоматериалы, подтверждающие ущерб, идентификационные документы на объект недвижимости и другие документы.

Более подробную информацию о процедуре получения компенсации можно получить в местных исполнительных органах.