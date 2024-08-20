Осужден бывший заместитель главы ДЭР по Кызылординской области

Он вместе с подельником признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Антикора, Алматинский городской суд вынес приговор А. Касымбаеву, который работал заместителем руководителя Департамента по экономическим расследованиям в Кызылординской области, и предпринимателю Ж. Сакенову, сообщает Kazpravda.kz

Они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из алматинских предприятий к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

«Приговором суда Касымбаев и Сакенов осуждены к 7 годам лишения свободы каждый с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора», – говорится в официальном сообщении.

Приговор вступил в законную силу.