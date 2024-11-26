Осужден глава туркестанской областной ветслужбы

Коррупция
0

Он подозревается в сборе денег с работников районных ветслужб

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом г. Туркестан осужден руководитель ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба» областного управления ветеринарии Бегманов Б., сообщает Kazpravda.kz

«Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денег со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий», - проинформировали в Антикоре.

Приговором суда Бегманову Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, добавили в агентстве.

#суд #приговор #ветслужба #Бегманов

Популярное

Все
«Астана» – первый обладатель Кубка лиги QFL
Театр Sensitive завоевал премию «Жан шуақ»
Юная Ксения – двукратная чемпионка Казахстана
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Работать в лесу – одно, служить ему – совсем другое
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
Торг неуместен
Батыры нашего времени
В районном центре открыли современный кинотеатр
Кубок планеты оспаривали в Астане
Задачи глобальные, темпы уверенные
«Аттракцион», ушедший в прошлое
Летопись народного танца
Обнаружена сибирская язва
Гран-при «Казахской романсиады» уехал в Астану
Почти сто нарушений за сутки
«Сидеть дома скучно»
Раз – сосенка, два – дубок, третьей будет яблонька…
Земельный вопрос
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Подвиги героя в памяти
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Грустные думки аграрные
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в…
Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в…
Руководителя городской Центральной таможенной лаборатории о…
В Антикоре рассказали о коррупции в сфере образования Турке…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]