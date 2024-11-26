Осужден глава туркестанской областной ветслужбы

Он подозревается в сборе денег с работников районных ветслужб

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом г. Туркестан осужден руководитель ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба» областного управления ветеринарии Бегманов Б., сообщает Kazpravda.kz

«Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денег со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий», - проинформировали в Антикоре.

Приговором суда Бегманову Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, добавили в агентстве.