Осужденный Бишимбаев не желает работать в колонии Шымкента

Осужденный экс-министр Куандык Бишимбаев не изъявил желания работать в шымкентской колонии, но при этом активно участвует в культурно-массовых мероприятиях. Об этом рассказали в исправительном учреждении, куда 15 февраля его перевели, сообщает Astanatv.kz.
До этого бывший чиновник отбывал наказание в колонии максимальной безопасности в городе Ленгер. Условия его содержания сейчас ничем не отличаются от других заключенных. Он находится в общей казарме, вместе с ним еще более двух десятков человек. Питается, как и все в общей столовой с одинаковым меню. Узнав о визите журналистов, Бишимбаев не захотел, чтобы его снимали.
«На сегодняшний день Бишимбаев расположен в отряде №2 вместе с другими осужденными. Никаких отдельных привилегий или отдельных условий ему не предоставлено. Отбывает наказание на общих основаниях. На сегодняшний день нарушения режима содержания не допустил. К трудоустройству интереса не проявил», - рассказал начальник исправительного учреждения ИЧ 1673 Шымкента Багдат Асилбеков.
Напомним, в декабре 2016 года Куандык Бишимбаев был отстранен от должности министра национальной экономики в связи с возникшими вопросами в его деятельности в госхолдинге "Байтерек". 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Согласно информации следственных органов, экс-министр был задержан по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, во время своей работы в холдинге "Байтерек". В частности, сообщалось, что он подозревается в хищении 1,2 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Уголовное дело насчитывает 249 томов.
В течение года Бишимбаеву продлевали арест, пока 31 октября в Астане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам не началось предварительное слушание. Интересы Куандыка Бишимбаева взялись представлять три адвоката. Кроме него, перед судом предстали еще 22 человека. Позже, 7 ноября, началось главное судебное разбирательство под председательством судьи Адильхана Шайхисламова, который годом ранее вел процесс по делу экс-руководителя АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева.
По версии следствия, Бишимбаев, будучи на посту главы холдинга "Байтерек", организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".
До этого бывший чиновник отбывал наказание в колонии максимальной безопасности в городе Ленгер. Условия его содержания сейчас ничем не отличаются от других заключенных. Он находится в общей казарме, вместе с ним еще более двух десятков человек. Питается, как и все в общей столовой с одинаковым меню. Узнав о визите журналистов, Бишимбаев не захотел, чтобы его снимали.
«На сегодняшний день Бишимбаев расположен в отряде №2 вместе с другими осужденными. Никаких отдельных привилегий или отдельных условий ему не предоставлено. Отбывает наказание на общих основаниях. На сегодняшний день нарушения режима содержания не допустил. К трудоустройству интереса не проявил», - рассказал начальник исправительного учреждения ИЧ 1673 Шымкента Багдат Асилбеков.
Напомним, в декабре 2016 года Куандык Бишимбаев был отстранен от должности министра национальной экономики в связи с возникшими вопросами в его деятельности в госхолдинге "Байтерек". 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Согласно информации следственных органов, экс-министр был задержан по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, во время своей работы в холдинге "Байтерек". В частности, сообщалось, что он подозревается в хищении 1,2 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Уголовное дело насчитывает 249 томов.
В течение года Бишимбаеву продлевали арест, пока 31 октября в Астане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам не началось предварительное слушание. Интересы Куандыка Бишимбаева взялись представлять три адвоката. Кроме него, перед судом предстали еще 22 человека. Позже, 7 ноября, началось главное судебное разбирательство под председательством судьи Адильхана Шайхисламова, который годом ранее вел процесс по делу экс-руководителя АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева.
По версии следствия, Бишимбаев, будучи на посту главы холдинга "Байтерек", организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".