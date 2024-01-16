Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе

Сумма ущерба составила почти 404 млн тенге
Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Данный факт был расследован территориальным департаментом АФМ.
Так, в марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.
Автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта.
"Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге. Суд приговорил Даулетова Д.И., к 9 годам, Джанасаева А.Т., 8 годам, Кудасова К.А., 7 годам., и Жайлаубай О.Б., к 7 годам лишения свободы", – отметили в пресс-службе АФМ, добавив, что приговор в законную силу не вступил.