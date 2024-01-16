Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе

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Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Данный факт был расследован территориальным департаментом АФМ.

Так, в марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.

Автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта.