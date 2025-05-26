Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Усть-Каменогорске у Монумента Независимости состоялось торжественное открытие республиканского велопробега «От Алтая до Урала», посвящённого Году рабочих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В церемонии приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев, представители сферы физической культуры и спорта, преподаватели и студенты колледжей.

К мероприятию присоединились 236 велогонщиков и более 200 студентов технических и профессиональных учебных заведений Усть-Каменогорска.

Велопробег проводится в рамках мероприятий, направленных на популяризацию рабочих профессий, формирование уважительного отношения к труду и продвижение принципов здорового образа жизни.

Маршрут велопробега охватывает восемь регионов страны: Восточно-Казахстанскую, область Абай, Астану, а также Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области.

Завершение велопробега запланировано на 8 июня.