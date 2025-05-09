Карагандинская область по праву считается индустриальным сердцем Казах­стана. Этот статус она получила не только благодаря шахтам, но и промышленным предприятиям, эвакуированным сюда в годы Великой Отечественной войны. Два из них, судя по архивным данным, работали на оборону страны, поэтому были засекречены.

Одно из них – это Ворошиловградский завод угольного машиностроения им. Пархоменко, эвакуированный из Украины в октябре 1941 года. В Караганду прибыли вагоны с 55 металлорежущими станками, двумя термическими электропечами, прессовым оборудованием, а также химической и механической лабораториями. Все это разместили в мастерских комбината «Карагандауголь». Вместе с оборудованием в Караганду прибыли 95 рабочих и итээровцы со своими семьями. Отдельного жилья для них в городе еще не построили, поэтому заводчан в своих домах приютили шахтеры.

Монтаж оборудования был проведен в сжатые сроки, и уже через месяц завод им. Пархоменко стал выдавать оборонную продукцию для фронта. С конвейе­ра сходили корпуса для бомб и снарядов «катюш». Выпускать эту непрофильную продукцию было сложно, но со временем рабочие освоились, и производительность стала расти. Поначалу карагандинский завод выдавал по 250 изделий в день, а потом этот показатель возрос до 500.

С 1943 года завод им. Пархоменко встал на мирные рельсы, начав выпускать шахтные вагонетки, лебедки, насосы и обогатительное оборудование.

«Нам стало известно, что на шахтах недостает вагонеток, – писал в то время в областной газете «Социалистическая Караганда» начальник планового отдела завода им. Пархоменко товарищ Ценкер. – Каждый рабочий обязался не оставлять цех, пока не выполнит две нормы и больше. И вот результат: вместо 400 было изготовлено 800 вагонеток. Взятый темп не снижали... Мы гордимся тем, что на нашем предприятии был изготовлен опытный образец первого добычного комбайна системы Макарова...»

Завод им. Пархоменко действует до сих пор. Он специализируется на выпуске горно-шахтного, обогатительного оборудования и запасных частей для него.

Второе оборонное предприятие, эвакуированное в Карагандинскую область, – это Кольчугинский завод цветного проката им. Орджоникидзе. Его передис­лоцировали из Владимирской области в Балхаш, поближе к сырьевой базе – к медным рудникам. Он не получил названия, а стал номерным – № 517.

Первые эшелоны с оборудованием пришли в Балхаш в декабре 1941 года. Восстановление завода, как указывалось в постановлении Государственного комитета обороны, необходимо было завершить к 15 февраля 1942 года. А 1 апреля он должен был выйти на полную производственную мощность. Однако уложиться в эти сроки не удалось. Монтаж оборудования завершился лишь в середине апреля 1942 года.

«Сроки выдержаны не были по двум основным причинам: из-за задержки оборудования в пути и сравнительно позднего получения цемента, – пишет историк Алия Аупенова в своей статье «Деятельность Балхашского завода обработки цветных металлов в годы Великой Отечест­венной войны», опубликованной в 2015 году в журнале «Молодой ученый». – Коллективы строителей и монтажников при восстановлении завода показали образцы самоотверженности и подлинного трудового героизма. Работы велись на открытом воздухе, при морозах в 40–45 градусов и пронизывающих ветрах, достигавших 35 метров в секунду. Многие в этих условиях по несколько суток подряд не покидали рабочие места».

Для характеристики темпов восстановления завода историк Алия Аупенова приводит один красноречивый пример. В городе Кольчугине монтаж одного прокатного стана, который велся под руководством немецких специа­листов, занял восемь месяцев, а в Балхаше рабочие запустили его всего за 12 дней.

С весны 1942 года завод № 517 стал выдавать металл. Здесь обрабатывали 27 различных сплавов, из которых потом изготавливали броню для советских танков и заготовки для боеприпасов. К концу 1942 года предприятие вышло на плановые показатели. Сейчас Балхашский медеплавильный завод является флагманом цветной металлургии Казахстана. Здесь выпускают катодную медь, катанку, провод, также золото и серебро в слитках.

Надо сказать, что в годы войны в карагандинский регион были передислоцированы и вполне мирные предприятия. Осенью 1941 года из Украины прибыло оборудование Новоподольского цементного завода. Его разместили на территории строящегося Астаховского цемзавода, недалеко от поселка Самарканд, который потом стал городом Темиртау. А в Балхаш из Мариуполя перевезли рыбоконсервный завод.

В 1942 году в Караганду эвакуи­ровали Артемовскую обувную фабрику и Астраханскую кондитерскую фабрику, оборудование которой разместили в магазине № 1 облторга. Здесь на двух ручных прессах штамповали обычную карамель без обертки. Сладкую массу для ее изготовления варили на прос­тых конфорках, огонь в которых поддерживался благодаря углю. Уже после войны, в 1947 году, производство официально стало кондитерской фабрикой. Вкус ее «Красной шапочки», «Мишки на севере», «Буревестника» и «Гулливера» был знаком людям, живущим далеко за пределами Казахстана. Но десять лет назад фабрика, выпускавшая до 40 тыс. тонн сладостей в год, закрылась под предлогом модернизации.

В военное время в карагандинском регионе появилось много промышленных предприятий. В 1941 году были запущены три новые шахты, а в 1942-м – еще 12 общей мощностью 2,5 млн тонн угля. В 1943-м на берегу Самаркандского водохранилища началось строительство Казахского металлургического завода. Новым предприятиям были необходимы электрические мощности. Поэтому в Центральном Казахстане стали возводить КарГРЭС, куда перебросили оборудование Киевской ТЭЦ.

На всех этих предприятиях самоотверженно трудились как местные жители, так и эвакуированное население. По архив­ным данным, за годы войны в Карагандинскую область переселились около 23 тыс. человек. До их прибытия в регионе проживало более 165 тыс. человек. Приближали Победу, находясь в тылу, старики, женщины и дети. Подростки стояли у станка наравне со взрослыми, вытачивая корпуса для боеприпасов. Женщины пошли в шахты, заменив там своих ушедших на фронт мужей. В годы войны регион давал почти четверть всей продукции тяжелой промышленности советской страны.

Кстати, в преддверии 80-летия Великой Победы на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшемся в апреле в Алматы, было решено присвоить Караганде звание «Город трудовой славы. 1941–1945 гг.».