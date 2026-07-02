В нынешнем году профессио­нальный праздник отечест­венных дипломатов совпадает с важной исторической датой – 35-летием Независимости Республики Казахстан. Это хороший повод не только вспомнить основные этапы становления отечественной дипломатии, но и осмыслить, как изменилась ее роль в обеспечении национальных интересов страны.

За годы независимости казахстанская дипломатия прошла значительную эволюцию. Если в начале 1990-х годов ее перво­очередной задачей было международное признание молодого государства и создание благоприятных внешнеполитических условий для его становления, то сегодня она все в большей степени ориентирована на содействие устойчивому развитию страны, укрепление ее международных позиций и продвижение долго­срочных национальных интересов. Именно в этом заключается путь отечественной внешней политики – от дипломатии признания к дипломатии влияния.

Первые годы независимости стали периодом формирования внешнеполитических основ нового государства. Казахстану предстояло добиться международного признания, установить дипломатические отношения с ведущими государствами мира, вступить в международные организации, завершить международно-правовое оформление государственных границ и сформировать договорно-правовую базу сотрудничества.

Эти задачи были успешно решены в сравнительно короткие сроки. Казахстан стал полноправным участником международного сообщества, выстроил разветвленную сеть дипломатических отношений и сформировал фундамент современной внешней политики. Уже тогда были заложены ее базовые принципы – открытость, прагматизм, уважение международного права, взаимовыгодное сотрудничество и многовекторность.

Особое место в истории отечест­венной дипломатии занимает добровольный отказ ­Казахстана от ядерного оружия и закрытие Семипалатинского испытательного полигона. Этот шаг стал не только важнейшим вкладом в укрепление глобального режима нераспространения, но и сформировал высокий уровень международного доверия к нашей стране. Именно доверие впоследствии стало одним из наиболее ценных внешнеполитических ресурсов Казахстана.

Следующий этап развития был связан уже не столько с международным признанием, сколько с укреплением международного авторитета государства.

За прошедшие десятилетия Казахстан стал активным участником региональных и глобальных процессов, последовательно выступая за укрепление международной безопасности, развитие диалога и многостороннего ­со­­т­рудничества. Председательство в авторитетных международных организациях, продвижение инициатив в области ядерного разоружения, межрелигиозного диалога и региональной безопас­ности, участие в миротворческих усилиях существенно укрепили международную репутацию нашей страны.

В условиях растущей турбулентности мировой политики доверие приобретает особую ценность. Оно формируется не масштабами экономики или военного потенциала, а последовательностью внешнеполитического курса, предсказуемостью и ответственным выполнением международных обязательств.

Именно накопленный за десятилетия капитал доверия позволяет Казахстану выступать надеж­ным партнером, инициатором новых форматов сотрудничества и площадкой для конструктивного международного диалога.

Современный этап развития казахстанской дипломатии связан прежде всего с расширением круга решаемых задач.

Сегодня эффективность внешней политики определяется уже не только качеством политического диалога. Все большее значение приобретают вопросы привлечения инвестиций, развития транспортной связанности, технологического сотрудничества, продвижения отечественного экс­порта, обеспечения энергетичес­кой и продовольственной безо­пасности, участия в глобальных цепочках создания добавленной стоимости.

Именно поэтому экономическая дипломатия становится одним из ключевых направлений внешнеполитической деятельности Казахстана. Речь идет не о пересмотре традиционных принципов дипломатии, а об их адаптации к современным меж­дународным реалиям, когда внешняя политика все теснее связана с задачами социально-экономического развития государства.

В этом смысле дипломатия становится важным инструментом формирования благоприятной внешней среды для реализации национальных приоритетов развития.

На протяжении всех лет независимости фундаментом внешней политики Казахстана остается многовекторный курс. Последние годы убедительно продемонстрировали его вос­т­ребованность в условиях усиливающейся геополитической конкуренции.

Многовекторность не означает равноудаленность от всех мировых центров силы или стремление к балансированию ради самого процесса. Ее практический смысл заключается в диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических возможностей государства, развитии взаимо­выгодного сотрудничества с максимально широким кругом партнеров и последовательном продвижении национальных интересов.

Именно такой подход позво­ляет Казахстану сохранять конс­труктивные отношения с Россией, Китаем, Европейским союзом, Соединенными Штатами, государствами Центральной Азии, странами Ближнего Востока и другими международными партнерами.

В условиях формирования нового мирового порядка много­векторность остается важнейшим фактором устойчивости и международной конкурентоспособности страны.

Закономерным итогом развития казахстанской дипломатии стало признание Казахстана в качестве ответственной средней державы.

В современной системе международных отношений данный статус определяется не столько масштабами государства, сколько его способностью вносить конструктивный вклад в решение региональных и глобальных воп­росов, выступать инициатором диалога, формировать коалиции по актуальным международным проблемам и пользоваться высоким уровнем доверия со стороны партнеров.

Этому способствуют активное участие Казахстана в деятельности международных организаций, развитие регионального сотрудничества в Центральной Азии, продвижение инициатив в сфере устойчивого развития, транспортной связанности, энергетической безопасности и водной дипломатии.

Решение Генеральной Ассамб­леи ООН о создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, открытие в Астане штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, развитие форматов «Центральная Азия плюс» свидетельствуют о возрастающей международной субъектности Казахстана и доверии к его внешне­политическому курсу.

За 35 лет Независимости казах­станская дипломатия прошла путь от решения фундаментальных задач международного признания молодого государства до активного формирования благоприятной внешней среды для реализации долгосрочных национальных интересов.

Сегодня ее эффективность определяется не только уровнем политического диалога, но и способностью содействовать экономическому развитию, привлечению инвестиций, расширению международного сотрудничества, укреплению региональной стабильности и повышению конкурентоспособности страны.

Сохраняя приверженность принципам многовекторности, прагматизма и открытости, ­казахстанская дипломатия последовательно адаптируется к меняющимся условиям мировой политики. Именно это позволяет ей оставаться одним из важнейших инструментов обеспечения национальной безопас­ности, устойчивого развития и международного авторитета Республики Казахстан.

35-летний опыт отечественной дипломатии убедительно показывает: ее главная ценность заключается не только в способности достойно представлять страну на международной арене, но и в умении создавать новые возможности для развития ­Казахстана в условиях стремительно меняющегося мира.