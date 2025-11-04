Фото: AMANAT

Результаты и перспективы партийных проектов «Қарызсыз қоғам», «Школа акимов» и «Ауыл аманаты» обсудили на совещании под председательством Спикера Мажилиса, председателя «AMANAT» Ерлана Кошанова. На сегодня единой сервисной моделью партии уже охвачены сотни тысяч казахстанцев.

Проблемы чрезмерной закредитованности граждан находятся в постоянном фокусе Президента. В этой связи в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил проект «Қарызсыз қоғам» и подчеркнул, что его конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход. В этой связи партия выстраивает комплексную работу – от урегулирования финансовых проблем граждан и помощи в выходе из кризиса до создания условий для открытия собственного дела и трудоустройства.

«Для нас важно не просто помогать людям решать текущие трудности, а выстраивать систему, где каждый получает реальную поддержку и возможность встать на ноги. Сервисная модель партии «AMANAT» демонстрирует свою эффективность и реализует курс Президента на построение Справедливого Казахстана. Все реформы Главы государства направлены на повышение благополучия людей и развитие страны. В этом ключе партийные проекты работают на то, чтобы каждый гражданин имел достойный доход, получал качественные социальные услуги и был уверен в завтрашнем дне», – отметил председатель партии.

Подчеркивая эти задачи, Ерлан Кошанов отметил, что партийные проекты должны работать как единая система, где юридическая поддержка, обучение и создание рабочих мест неразрывно дополняют друг друга. По его словам, именно такой комплексный подход позволяет не просто устранять последствия финансовых трудностей, а быть рядом с людьми до момента, когда они, как говорится, встанут на ноги и смогут самостоятельно обеспечивать себе достойный уровень жизни.

В свою очередь руководители проектных офисов представили результаты работы и обозначили дальнейшие планы по расширению сервисной модели партии. Исполнительный директор проекта «Қарызсыз қоғам» Олжас Ордабаев сообщил, что с начала текущего года свыше 770 тысяч человек получили конкретную помощь в урегулировании проблемных задолженностей. Люди со всех регионов страны на безвозмездной основе в филиалах партии могут получить помощь с реструктуризацией займов, по снятию арестов, судебным и внесудебным банкротствам, а также пройти обучение финансовой грамотности. Главная цель – не разовая поддержка, а системное сопровождение граждан до полного восстановления их платежеспособности.

Руководитель аналитического центра проектного офиса по региональной политике Ануар Керембаев представил предварительные результаты проекта «Школа акимов». Обучение уже прошли 1800 избранных сельских акимов, ещё 500 завершат подготовку до конца года. Программа включает в себя определение экономической специализации села, разработку инвестиционных проектов, маркетинг, использование цифровых инструментов и другое. На основе этих знаний акимы могут развивать кооперативы, которые подкрепляются финансированием в рамках проекта по повышению благосостояния сельских жителей «Ауыл аманаты». На сегодняшний день отобрано 12,7 тысяч инвестиционных проектов общей стоимостью 600 млрд тенге, что позволит охватить 490 тысяч личных подсобных хозяйств и создать 111 тысяч рабочих мест. Это конкретные планы на ближайшие три года. По расчётам экспертов, каждый тенге бюджетных средств, вложенный через «Ауыл аманаты», может принести 1,24 тенге совокупной экономической отдачи – эти деньги вернутся в виде роста производства, налогов и доходов сельчан.

В свою очередь руководитель проектного офиса по вопросам предпринимательства Нурлан Сакуов рассказал о работе координационного совета партии, который стал новым каналом взаимодействия с микро- и малым бизнесом. Совет позволяет собирать актуальные проблемы предпринимателей из первых уст, систематизировать их и находить пути решения. Также планируется создать цифровую платформу с элементами искусственного интеллекта, посредством которой бизнесмены смогут направлять обращения, получать консультации и отслеживать решения. На основе этих данных будет формироваться индекс делового климата, что позволит оперативно выявлять проблемы и вносить соответствующие предложения по их решению.

Председатель партии также ознакомился с работой call-центра проекта «Қарызсыз қоғам». Ежедневно сюда поступает около 4 тысяч звонков со всей страны – от граждан, столкнувшихся с кредитными проблемами, судебными спорами или финансовыми трудностями. В call-центре работают порядка 50 специалистов – юристы, медиаторы и финансовые консультанты, которые помогают людям разобраться с долгами, подготовить документы и найти эффективное законное решение своих вопросов. В регионах деятельность проекта поддерживает сеть из 130 координаторов, обеспечивающих юридическое сопровождение на местах.

Стоит отметить, что в реализации проекта «Қарызсыз қоғам» при координации партии «AMANAT» участвуют 11 госорганов и 12 коммерческих банков. Для удобства желающих разработана онлайн-платформа qogamfin.kz. Через сайт можно записаться на юридическую консультацию, скачать полезные материалы и видеоуроки.