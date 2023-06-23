От древности до современности

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Валентина Мелехова, Костанай

Казахстанские женщины все чаще занимаются рукоделием, совмещая традиции предков с современными видами искусства.

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Декоративно-прикладное искусство занимает особое место в истории казахской национальной культуры. Женщины Казахстана издревле славились умением своими руками создавать уникальные предметы быта и украшения: будь то посуда, постельные принадлежности или, к примеру, подвеска для волос.

Менялись времена и ценности, но любовь к искусству оставалась неизменной. За многие десятилетия и даже века творения народных мастериц приобрели несколько иную форму, с «нотками» современности: появились новые материалы, новые инструменты, новые техники. Это позволило нынешним рукодельницам сделать огромный шаг вперед в своем творчестве. Они научились изготавливать такие предметы и украшения, о создании которых их предшественницы могли только мечтать.

Однако сегодня все популярнее становятся именно этноукрашения. Спрос на старинные образцы возрождают былое ремесленничество.

Жительница Костаная Нургуль Хамзина – и продолжатель, и хранитель бесценной сокровищницы национальных ремесел прошлых столетий. Умение изготавливать предметы быта, а также украшения с сохранением нацио­нального колорита она унаследовала от бабушки с дедушкой. Кстати, именно дедушка и «подтолкнул» нашу героиню к возрождению семейной традиции ремесленничества.

– Вообще-то вживую я своего дедушку никогда не видела. Он погиб молодым: отправился в армию и больше не вернулся. Но бабушка часто показывала его фотографии, так что я хорошо запомнила его образ. Так вот, три года назад мне приснился сон: я оказалась словно в музее, где хранятся различные изделия – сундуки, шкафы, ботинки, украшения, которые своими руками сделал мой дедушка. А затем увидела и его. Он протягивал мне ножницы, будто предлагая что-то смастерить. На следующий день, уже наяву, я взяла в руки ножницы, ткань и сшила корпе. Так все и началось. Сначала занималась шитьем. Особенно хорошо удавалась тақия. Я шила, дочь рекламировала. Так и начался наш бизнес, – рассказывает Нургуль Хамзина.

Со временем женщина освоила и другой вид декоративно-прикладного творчества, которым в совершенстве владел ее дедушка – изготовление национальных украшений. Сейчас они занимают весомую долю в работах Нургуль Хамзиной. Это не просто шедевры, а образец возрождения и сохранения культуры далекой, давно канувшей в Лету эпохи. Мастерица с точностью передает стилистику казахских украшений, которые носили девушки и женщины в XVII и XVIII веках, черпая идеи для новых работ в бабушкиной шкатулке. Правда, тогда все национальные украшения изготавливали преимущественно из серебра, Нургуль же использует более дешевый материал – мельхиор, сплав меди с никелем, а в качестве фурнитуры – хрустальные камни.

– Украшения старинного образца сейчас пользуются большим спросом у молодежи. Это тренд, который я с большим удовольствием поддерживаю. Это наша культура, наша история. Много заказов поступает из Астаны и Алматы. Особенно популярны такие изделия, как тенгешек. В старину их носили жены богатых, влиятельных людей. Для девушек – бойтұмар. Это подвеска с потайной колбой для писем. В XVII веке молодые влюбленные таким образом тайком от родителей могли обмениваться записками. Заказывают и шекелек, и различные броши, серьги. Сейчас это все снова становится востребованным, – продолжает Нургуль Хамзина.

Постепенно хобби Нургуль превратилось в настоящую бизнес-идею. Возрож­дение культуры прадедов стало для нее, женщины с третьей группой инвалидности, испытывающей проблемы с трудоустройством, основным источником заработка, а для покупателей ее продукции – укреплением связи со своими предками.

И кто ж знает, как могла сложиться судьба Нургуль, не явись ей в том по­истине вещем сне ее дедушка…

Малинки и пионы из глины

Изделия из современных материалов и с современным дизайном изготавливает еще одна костанайская рукодельница Евгения Анисимова. Ее конек – оформление декоративными цветами и ягодами бижутерии и посуды. Главные инст­рументы ее ремес­ла – стеки, молды и катеры, а материал – полимерная глина. При правильном подходе работы получаются изу­мительными и настолько живыми, что каждую ягодку на кружке так и хочется съесть, а каждый пион из сережки – понюхать. Такой вот реалистичный эффект.

Хобби появилось у Евгении совершенно случайно: увидела пару лет назад в Интернете кружку с декором из полимерной глины, стало интересно – как можно создать такую красоту? Погуглив, нашла курсы от российских мастериц и тотчас принялась за дело.

Впрочем, первый «блин», как и полагается, оказался не столь хорош, как хотелось бы: то детали отваливались, то лак слишком быстро стирался. В общем, пришлось повозиться, чтобы прийти к идеальному варианту.

Свое мастерство Евгения оттачивала на подарках, что называется, для своих. Первые сувенирные кружки, сделанные собственными руками, она раздаривала друзьям, а те делились отзывами. Так шероховатости и изъяны работ были побеждены. Впрочем, и сегодня, как признается Евгения, ей есть чему поучиться. Уроки, как и идеи для своих творений, она находит в Интернете.

С недавних пор ассортимент изделий существенно расширился. К хорошо зарекомендовавшим себя кружкам, ложкам, чайникам и прочей кухонной утвари добавилась и бижутерия: серьги, кольца, браслеты, броши, заколки.

– Больше всего мне нравится заниматься бижутерией. Во-первых, потому что она делается быстрее, а во-вторых, по душе конечный результат. Вот, к примеру, браслет из малинок. На них все заглядываются. Они словно только что с куста сорваны. Недавно я освоила новый вид – серьги-пионы. Каждый цветок состоит из множества мелких лепестков. Процесс их изготовления, конечно, трудоемкий, но очень занимательный, а результат – впечатляющий,  – утверждает Евгения Анисимова.

Заметим, что работу с полимерной глиной впору считать ювелирной. Это занятие требует максимальной усидчивости и терпения, ведь глина – это не только про лепку, а еще и про запекание. Хотя, конечно же, первый процесс отнимает куда больше времени, порой на это уходит целый день. Сначала глине нужно придать определенную форму, и лишь после того, как все фрукты, ягодки и цветочки вылеплены, их отправляют в печь.

– Изделие запекается в течение получаса. Очень важно выбрать правильную температуру – 110–130 градусов. При более высокой температуре глина может сгореть, а при меньшей изделие будет хрупкое и ломкое, – объясняет тонкости работы Евгения. – Стоимость изделия зависит от фурнитуры и сложности работы. Цена бижутерии начинается от 500 тенге. Столько стоит кольцо. Цена сережек может доходить до 10 тысяч тенге, если фурнитура качества «люкс», а если обычного качества, то вдвое дешевле. Стоимость одной кружки с декором – от четырех тысяч тенге и выше.

Любопытно, что у каждого изделия свой сезон продаж. К примеру, летом влет уходит бижутерия, а зимой и вес­ной – кружки.

В ближайшей перспективе у Евгении стоит освоение нового материала – эпоксидной смолы. Первый опыт уже есть!

Смола к ремеслу призвала

А вот Алена Могилатова уже сделала ставку на эпоксидную смолу и не прогадала. Она изготавливает из нее настенные часы. И те настолько пришлись по вкусу ценителям ручной работы, что спрос на необычный декор интерьера неустанно растет. Заказы сыплются буквально из каждого уголка Казахстана. И это несмотря на то, что стоит такая работа очень даже недешево.

Впрочем, все зависит от размера «ходиков». Но если говорить в среднем, то ориентир таков   один сантиметр диаметра равен чуть больше тысячи тенге. То есть самые маленькие часы диа­метром 30 см обойдутся в 35 тыс. тенге. При этом 65% стои­мости – затраты на расходные материалы с учетом доставки. Однако ценителей настоя­щей красоты такие суммы ничуть не смущают. И даже, напротив, покупатели делают большие заказы. За довольно непродолжительный опыт работы с эпоксидной смолой Алене посчастливилось изготовить часы диамет­ром в целый метр!

Желание заполучить новомодные «ходики» в общем-то оправдано. Крылатая фраза «Счастливые часов не наблюдают» – это не про работы Алены. «Ходики» из эпоксидной смолы – настолько чарующее творение, что просто глаз не оторвать.

– Я купила и освоила курс казанской мастерицы осенью 2022 года. До этого пробовала сама делать панно из эпоксидной смолы, но у меня ничего не вышло. А после ее уроков все было идеально. У меня получилось что-то невероятно красивое, я сама была в шоке. Вдохновившись, начала лить дальше, сочетая между собой разные цвета и оттенки. Я могу делать и замечательные панно, и картины. Но большей популярностью пока пользуются именно часы, – рассказала Алена Могилатова.

При этом изготовление часов – самая трудоемкая работа. В среднем на один экземпляр уходит около двух недель, но опять-таки все зависит от размеров.

Вся прелесть работы с эпоксидной смолой заключается в непредсказуемости результата. Здесь, как в акварели, нет набросков, заранее проработанных рисунков карандашом, так что каждое творение – своеобразный эксперимент, который неизвестно чем завершится. Наша героиня в этом убедилась сама. Алена говорит, что выливала пять разных часов в одной и той же технике одними и теми же цветами  – и все пять образцов получились абсолютно разными, но очень красивыми.

– Смола живая. Продолжительность ее жизни составляет 40 минут, после чего она начинает застывать. За это время необходимо успеть вылить форму. Если не успеешь, то все материалы будут испорчены. Кроме того, у каждой смолы свой характер, нужно выбрать ту, которая подходит именно тебе. Я пользовалась двумя казахстанскими смолами, а затем заказала из Москвы. На ней и остановилась, потому что мы с ней «подружились». Тщательно подбирала все расходники и фурнитуру, – объясняет мастерица.

Удивительно, но работать со смолой Алена начала случайно, хотя творчеством увлечена с детства. В школе любила рисовать, затем выучилась на дизайнера, но почему-то решила, что это не ее, и ушла работать в зерновую индустрию, а после и автомобилестроение. Будучи в декретном отпуске, наткнулась на ролик из YouTube с работами из эпоксидной смолы, решила попробовать и по сей день не может остановиться.

Так, может быть, это судьба? Пока наша героиня не решила: уйдет ли с головой в свою творческую деятельность или же будет совмещать ее с основной работой. На раздумья у Алены есть еще целый год.

…Сегодня, несмотря на доступность многих вещей, казахстанцы все чаще стараются творить сами, возвращаясь к ремеслу предков, делая его современным. И это здорово! Человек, погруженный в творчество, безусловно, обогащается духовно, заражая своим примером окружающих, внося в их жизнь новые краски и положительные эмоции.

#культура #Костанай #искусство #РК #мастерицы #рукоделие

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