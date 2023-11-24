От хобби – к специальности

Черно-белый ламповый телеящик, катушечный магнитофон, виниловый проигрыватель… Нет, это не описание журнала «Наука и жизнь», а мастерская 18-летнего студента из Астаны, увлеченного коллекционированием советской техники.

Мастерская Дилана Бержана расположилась прямо в квартире. В комнате у студента на полках лежит порядка двадцати единиц советской техники. Среди них два телевизора, магнитофоны, несколько проигрывателей, усилитель, игровая приставка «Денди». Отдельно стоит довольно-таки увесистый деревянный ящик на четырех ножках.

– Это радиола. Первая и самая старая техника в моей коллекции: выпущена в 1965 году в Латвийской ССР, – со знанием дела начал знакомство со своей­ коллекцией Дилан. – Радиола объединяет в себе радио­приемник и проигрыватель пластинок. Нашел ее на сайте объявлений, стоила где-то шесть тысяч тенге. Купил, когда мне было 14 или 15 лет, и с этого все и началось...

Но радиола тогда попала в руки подростку в нерабочем сос­тоянии. Чтобы вдохнуть вторую жизнь в раритетную технику, понадобилось всего несколько дней.

– Я ходил на уроки, а после приходил домой и по часу, а то и два в день ремонтировал. Менял запчасти, паял схему. И где-то через неделю радиола заработала! Первым делом хотел поймать радиоволну, крутил регулятор, услышал помехи и… голоса! Кажется, в тот момент голова закружилась от счастья, – вспоминает с улыбкой Дилан.

А как же проигрыватель в радиоле? Чтобы не быть голословным, Дилан тут же взял виниловую пластинку французской группы «Спейс» и вставил ее в проигрыватель. Секундное тарахтение – и из старого ящика донеслась душевная музыка!

Мы привыкли, что коллекционированием старинной техники обычно увлекаются мужчины-технари солидного возраста. Откуда у юноши такая страсть ко всему этому? Дилан улыбается,­ объясняя, что это пришло к нему с моделирования.

– Где-то в 10 лет записался на кружок моделирования, мне очень нравилось делать сборные модели солдат и военной техники. А потом на ютубе нашел канал по электронике, где автор снимал обзоры на старую советскую технику. И вдруг понял, что мне это тоже интересно. Я часами мог смотреть, как мастер разбирает приборы, ремонти­рует их, и они начи­нают работать. Так постепенно увлекся­ ламповой техникой, – приз­нается студент.

После радиолы парень показал нам цветной телевизор литовской марки «Шилялис» 1982 года выпуска. Тут же наверху расположился телевизор поменьше – марки «Сапфир». К слову, его Дилан не просто починил, а еще и модернизировал.

– Это советский телевизор с ламповым кинескопом, черно-белый, выпущен в 1991 году. Нашел я его в Интернете, продавали на запчасти, сразу купил за 500 тенге. Посмотрел внутри – вроде целый, но когда включил, не было изображения. Разобрал и увидел, что сгорела одна микросхема. Купил ее в магазине, поменял, и изображение появилось. Но мне захотелось большего: я добавил видеовход, чтобы подключить к телевизору видеомагнитофон и игровую приставку «Денди», – рассказывает Дилан.

Модификацию он произвел и со старым транзисторным радио­приемником VEF 202. Снаружи радио как радио, а внутри вместо лампочек накаливания наш умелец поставил светодио­ды, которые и светят получше, и потребляют меньше энергии.

– Самая любимая техника – это магнитофон-приставка, называется «Радиотехника М 201 Стерео», – продолжает наш собеседник. – Купил ее в феврале 2021 года. Нужно было делать электронику. Я разобрал магнитофон, почистил, собрал, поменял конденсаторы. Но очень долго возился с механизмом протяжки кассет. Это была настолько сложная работа, что даже мастера отказывались делать. Но я не сдавался и продолжал работать. В итоге ремонт растянулся на год, но результатом я был доволен.

Кроме крупной техники, Дилан собирает и аппараты поменьше: кассетный плеер, проводной телефон, механический фотоаппарат, диапроектор, а также музыкальные и видеокассеты.

Ремонтирует сломанную технику тут же, рядом с полкой ­стоит стол, где есть нужные инструменты: паяльник, плос­когубцы, отвертка, молоток. А также под рукой приборы: стрелочный и цифровой тестеры, мультиметр, которые показы­вают напряжение и сопротивление электрического тока.

В первое время юноше помогал папа, который тоже разбирается в технике: отдал сыну свои инс­трументы и некоторые запчасти из гаража. А дальше Дилан продолжил сам, благо в школе любил физику и математику, теоремы и формулы еще как пригодились на практике.

– Бывает, что техника старая и запчасти уже не выпускаются, и аналогов нет. Я начинаю искать в Интернете, спрашиваю у знакомых мастеров, ищу по магазинам и рынкам. И если не нахожу, ­смотрю варианты полной переделки, например, всего блока телевизора. Иногда заказываю запчасти из других городов. Словом, никогда не бывает безвыходных ситуаций, – уверен парень.

В нынешнем году Дилан Бержан поступил по гранту в Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Учится по той специальности, где он как рыба в воде, – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». Теперь наш мастер еще глубже и серьезнее изучает свое хобби. А также участвует в различных конкурсах. Например, в 2022 году выиграл несколько номинаций и получил второе место в конкурсе юных техников «Балалар, шығармашылық, техника!».

– Я продолжу заниматься коллекционированием. Конечно, в квартире все хранить сложно, но мы что-нибудь придумаем, – делится планом студент.

Поведал Дилан и о самой желаемой технике, которая стала бы украшением всей коллекции. Это японский студийный видеомагнитофон Sony BVH, который выпускался в начале 80-х годов.

– Она займет почти всю мою комнату. Высота техники на уровне роста взрослого человека и весит под 200 килограммов. Несмотря на год выпуска, он может воспроизводить видео в качестве HD. В Казахстане такого видеомагнитофона нет. В России только две единицы. Стоит очень дорого, и его еще нужно привезти из Японии или Европы. Ну и, конечно, для него нужно большое помещение, – вздыхает парень.

Признается, что в столице среди молодежи таких увлеченных коллекционеров практически нет. Но, занимаясь любимым делом, Дилан мечтает когда-нибудь создать в Астане небольшой нетворкинг из любителей советской техники.