Инвестиции в человеческий капитал – инвестиции в будущее. В Костанайской области делают ставку на молодое поколение, интересующееся цифровыми технологиями. С этой целью в прошлом году в регионе был запущен Qostanai Hub, который стал настоящим центром притяжения для IT-специалистов, объединив более 1 500 человек.

Традиционно, вот уже в шестой раз, бизнес-инкубатор организовал в Костанае Pizza Pitch – мероприятие, которое позволяет молодым и креативным презентовать свои стартапы в неформальной обстановке. Впрочем, нынешняя встреча отличалась от предыдущих своей масштабнос­тью, ведь состоялась она в преддверии ставшего уже ежегодным инвестиционного форума, который в этом году был посвящен вопросам цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты.

Костанайские школьники и студенты представили на суд жюри и потенциальных инвес­торов семь бизнес-идей, среди которых три заняли призовые места. Лучшим оказался стартап Владислава Растопчука, нацеленный на учеников 8–12-х классов.

– Наша команда из четырех человек работает над проектом, который поможет выпускникам школ поступить в хорошие зарубежные вузы. Мы хотим, чтобы это стало доступно детям из прос­тых семей, – пояснил Владислав Растопчук. – С помощью искусственного интеллекта мы помогаем ребятам с профориентацией. Они создают себе сильное портфолио на основе личных предпочтений, и оно ничем не уступает портфолио учащихся из Лиги плюща. Некоторые функ­ции предоставляются бесплатно при просмотре рекламы, а если хотите полный experience, то это обойдется вам всего лишь в 2,5 тысячи тенге в месяц. Идею мы придумали в феврале этого года, в марте выступили на мероприятии, где заняли первое место и получили финансирование, чтобы развивать проект. Сейчас уже почти все готово, осталось доработать дизайн, и в скором времени сайт будет запущен.

Ну а после презентации у креа­тивной молодежи была возможность перенять опыт у старших коллег. Герои рейтинга Forbes 30 under 30 рассказали о своем пути в IT-индустрии, об ошибках и успехах и ответили на вопросы, интересующие подрастающих компьютерных гениев. Один из самых волнующих и, конечно же, важных – поиск инвестиций.

– На самом деле это очень тонкий процесс. Важно понимать, что с инвестором нужно общаться не снизу вверх, как бы прося: «Дайте денег, пожалуйста», – и не сверху вниз, будто бы вы дае­те ему шанс. Это партнерство, а значит, и общение должно быть на равных. Если говорить про личный опыт, то мы начали переговоры с нашим первым инвестором в январе 2018 года, а инвестиции получили в марте 2021-го. То есть все это время мы строили отношения. Какой-то определенной формулы нет, но в целом это общение на различных мероприятиях, – поделился опытом основатель платформы EasyTap Магзум Толеш. – Другой важный момент: многие заблуж­даются, думая, что инвестиции, которые они привлекли, теперь их личные деньги и они могут их тратить на что пожелают. Но их нужно вкладывать в компанию. Инвесторы за этим пристально наблюдают, и, соответственно, это ваша репутация. У вас должен быть исторический результат продаж. Недаром ведь инвес­торы говорят, что уникальных идей очень много, а вот тех, кто сумеет их реализовать и продать, крайне мало.

– Еще один путь привлечения финансирования – раскачать свой продукт так, чтобы инвес­тор сам тебя нашел, – добавил сооснователь IGPS Tech Мирас Байжигит.

Сфера образования считается одной из компьютеризированных в Костанайской области, да и в стране в целом. Это очень большое подспорье для учеников, а также незаменимая помощь педагогам. С другой стороны, молодое поколение опасается, что такой прогресс рано или поздно приведет к неизбежному: машина полностью заменит человека. Впрочем, продвинутые айтишники в один голос твердят, что не бывать этому никогда.

– Когда ребенок приходит на урок и видит учителя, который говорит ему: «Ты такой молодец, хорошо справился с заданием!» – это моментально считывается ребенком, и у него вырастают крылья. Такая человеческая похвала, эмпатия не доступны компьютеру, телефону, машине... Техника никогда не сможет этого сделать, какой бы продвинутой она ни была, – уверена генеральный секретарь Федерации спортивного программирования Адина Магавина. – Искусственный интеллект создан для того, чтобы быть ассис­тентом учителя, который будет давать какой-то материал, подбирать задания, то есть поможет педагогу, упростит его задачи. А задача самого педагога заключается в том, чтобы открыть дорогу ученику, замотивировать его к изучению какого-либо предмета, «зажечь» его – это все про живого человека. И здесь ему никогда не будет равных.