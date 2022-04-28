От Москвы до Берлина

С каждым годом все меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто в суровые сороковые годы, сломал хребет фашизму, отстояв честь и независимость Отчизны. Один из героев – кавалер двух орденов Красного Знамени, Ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, ордена «Знак Почета», казахстанского высшего ордена «Отан» полковник Аманша Мендыгалиев.

«Орел в бою – наш командир!»

Мне не раз приходилось встречаться с бывшим командиром батареи Мендыгалиевым, который проживал в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области. Беседуя с ветераном-артиллерис­том, старался уловить в нем что-нибудь особенное, богатырское. Увы! Оказался он обыкновенным человеком: удивительно скромным, выдержанным, спокойным, внимательным, рассудительным. О себе бывший заслуженный педагог говорил скромно, больше вспоминал боевых командиров, друзей-товарищей. Память моего собеседника была цепкая, каждого однополчанина, офицера, сержанта, бойца помнил по имени и отчеству.

– Каждый из них заслуживает добрых слов, – говорил бывший артиллерист. – Например, наш 362-й гвардейский самоходно-артиллерийский Черновицкий орденов Суворова, Кутузова полк возглавлял гвардии майор Иван Курлыков. Иван Михайлович был не только уважаемым командиром, образцом отваги, но и умел убеждать, вселять надеж­ду. Помню его слова: «Война каждого испытывает на проч­ность. Врага может победить только убежденный человек». А командир нашей батареи – капитан Константин Щукин, я у него в первые дни войны был взводным. Константин Иванович роста среднего, крепко сбитый. Весельчак, балагур, оптимист. В минуты затишья читал свои стихи. Но какой же наш командир был орел в бою!

Воевать пришлось на самоходных артиллерийских установках СУ-76 на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Самоходка предназначалась для огневой поддержки пехоты, имела орудие калибра 76,2 мм и могла успешно бороться со всеми типами легких и средних танков Вермахта, а также равноценными самоходками противника.

...Бой начался ранним утром. Как всегда, в бою Мендыгалие­ва охватило волнение, заставлявшее его быть решительным, сосредоточенным.

– Огонь! – командовал он. – Так их, фрицев! Молодцы, парни!

Ствол пушки, точно выверенный по цели, вздрагивал. Снаряды ложились точно. Фашисты отстреливались все реже и реже. С каждым выстрелом командир взвода все больше ощущал себя победителем. Заканчивался еще один бой. Но Аманша Жумашевич не был доволен собою. Ему всегда казалось, что он в силах сделать что-то большее. Это чувство неудовлетворенности росло по мере того, как город за городом, деревню за деревней артиллеристы освобождали от гитлеровцев. То, что он видел, освобождая города, населенные пункты, звало к отмщению…

Штрихи к портрету

Мендыгалиев Аманша Жумашевич родился 15 августа 1918 года в селе Сайхин Урдинского района Западно-Казахстанской области. Начал трудиться в довольно юном возрасте на соляных разработках. Стремился к знаниям, поступил в сельскохозяйственный техникум в Чимкенте. Работал агрономом. Позже, после окончания педагогических курсов, – учителем. Накануне войны женился. В 1940 году родилась дочь.

В июне 1941-го призван в Крас­ную Армию – в 1077 полк 316-й стрелковой дивизии. Формирование дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова проходило в июле – августе 1941 года в Алма-Ате. Дивизия была включена в состав 52-й армии. Во второй половине августа 1941 года была доставлена на Северо-Западный фронт и заняла позиции в районе города Калинина. Аманша Жумашевич был назначен командиром отделения с присвоением воинского звания «сержант». В боевых условиях в 1942 году вступил в партию.

Казахстанская дивизия герои­чески сражалась на порученных рубежах обороны и внесла достой­ный вклад в защиту Моск­вы. Командир дивизии – генерал-майор Иван Панфилов погиб в бою. В память о нем соединение было переименовано в 8-ю гвардейскую дивизию имени генерал-майора И. В. Панфилова.

Аманша Жумашевич за мужество и стойкость был награжден медалью «За оборону Москвы». В боях под городом Старая Русса осенью 1942 года его ранило, продолжительное время проходил курс лечения. Осенью 1943-го направлен на обучение в Чкаловское танковое училище, которое окончил в самом начале 1944 года в звании «младший лейтенант». Получил назначение на должность командира взвода 362-го гвардейского самоходного артиллерийского Черновицкого ордена Кутузова полка 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии.

«Тело на берегу, а сапоги – в Днепре…»

– Мне особенно запомнились бои в раннюю весну 45-го, плацдарм на польской земле, – вспоминал ветеран. – Зацепились мы за восточную окраину одной из деревень, оттуда из-за укрытия я обеспечивал огнем САУ фланги обороны наших подразделений. Фашисты не дали нам толком закрепиться. Нанесли сокрушительный удар, протаранили оборону танками. Хорошо, что воевали у нас опытные бойцы, участвовавшие в освобождении городов и сел России, Украины, Белоруссии. Им там, на Днепре, Днестре, приходилось удерживать крохотные плацдармы. Как тогда говорили, «тело на берегу, а сапоги – в Днепре». И все же выстояли».

То был тяжелый, кровавый бой. Тяжело ранило командира батареи Константина Щукина – ему осколком снаряда оторвало руку.

– Мне пришлось заменить комбата, – продолжал ветеран. – Гитлеровцы обрушили на наши позиции град снарядов и мин. Казалось, что нет уже сил, никаких возможностей противостоять атаке врага – на нас один за другим шли танки, а за ними – солдаты. Шел мокрый снег и таял, скатываясь каплями по лицу. Изнемогая от усталости, я молил лишь об одном: хоть бы пришло подкрепление, подвезли снаряды. И Аллах внял моим молитвам...

Били мы прямой наводкой, разрушая переднюю линию вражеских траншей. Артиллерия запела, завыла, как говорится, это была грозная музыка. Еще один удар артиллеристов, и загорелись вражеские танки, бросилась опрометью фашистская пехота. Вот это был бой! Умирать буду – не забуду. А какие парни! Механик-водитель САУ-76 Михаил Солоухин, наводчик орудия Сергей Моргунов, заряжающий Иван Иванов. Уложили чуть ли не по десятку гитлеровцев. И другие расчеты действовали так же. Главное – мои парни в тяжелые минуты не оставили орудия. Наоборот, заставили врага бежать.

Командир 11-го гвардейского танкового корпуса, Герой Советского Союза, полковник, впоследствии Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, следивший за действиями артиллеристов, пожал всем руки и, обращаясь к командиру полка, сказал:

– Представьте к наградам командиров и бойцов. А командира батареи – к званию Героя Советского Союза.

Представление к званию было подписано 30 апреля 1945 года командиром 362-го самоходно-артиллерийского полка гвардии майором Иваном Курлыковым. В этом историческом документе есть следующие строки: «В боях за дер. Янсфельде 18.04.45 г. мл. лейтенант Мендыгалиев на своей самоходке первым ворвался в нее с разведгруппой. На одной из улиц он встретил бронетранспортер противника и взвод автоматчиков. Обойдя с фланга, т. Мендыгалиев уничтожил бронетранспортер, взял в плен 8 солдат и привез командованию достоверные сведения.

В бою на подступах к Мюнхенбергу 19.04.45 г. командир батареи был ранен, мл. л-т Мендыгалиев принял командование батареей на себя. Когда противник предпринял крупную контратаку на высоте 80.1, батарея т. Мендыгалиева, находясь в засаде, не пропустила танки противника. В неравном бою было уничтожено 2 самоходки противника, 4 противотанковые пушки, один бронетранспортер и свыше взвода пехоты. Контратака противника была успешно отбита.

Восточную окраину Берлина фашисты превратили в мощный узел сопротивления с большим количеством огневых средств. Продвижение наших войск было приостановлено. Разведав цели противника, т. Мендыгалиев открыл батареей огонь по узлу сопротивления, отвлекая внимание противника на себя. Сам т. Мендыгалиев, сев на самоходку и взяв с собой еще две, с фланга ударил по врагу. Противник в панике отступил, оставив 6 орудий. Когда 2 самоходки противника пытались уйти, т. Мендыгалиев уничтожил их. В этом бою мл. лейтенант Мендыгалиев был ранен, но он не покинул поле боя и продолжал командовать батареей до входа наших частей на восточную окраину города Берлина…»

– Читаю пожелтевшие листы представления, а перед глазами – бой, как на черно-белой киноленте, – говорил ветеран.

Разумеется, по сей день его под­виг вызывает восхищение, несмот­ря на то, что герой данного звания не был удостоен… Справедливость восторжествовала лишь с получением Казахстаном независимос­ти – на груди Мендыгалиева засиял орден «Отан». А свой первый боевой орден – Красного Знамени – фронтовик получил за героизм, проявленный при освобождении Украины. И вручил ему награду командир танкового корпуса Амазасп Хачатурович Бабаджанян.

– Безумно тяжелые шли бои на немецкой земле, – вспоминал фронтовик, – при прорыве обороны гитлеровцев восточнее города Штаргард, штурм городов Мюнхенберг, Бервальде, Темпельбург, Фалькелбург, Драмбург, Вангерин, Лаберис… Штурм Берлина был самым кровавым, засевшие головорезы-эсэсовцы оборонялись отчаянно. Тогда мы потеряли многих. Погибли мои боевые друзья, бесстрашные офицеры, сержанты, рядовые. И те, кто прошел этот долгий путь до конца, и те, кто геройски погиб, не дойдя до победного дня, сделали все, что могли, приближая день и час Победы. Последний орудийный выстрел прогремел в мае 1945 года в Берлине. Мы отстояли свою Родину и с фронта вернулись победителями. Отвага и мужество наших воинов были сильнее всего, несмотря на то, что было пролито столько крови. О тех, кто храбро сражался с врагами, кто положил свои жизни на алтарь Отечества, должны знать нынешние молодые люди. Ведь те воины, защищавшие каждую пядь родной земли, были такими же молодыми, как они сейчас.

...После войны Аманша Жумашевич продолжал службу в армии, командуя батареей самоходных артиллерийских установок СУ-76, а в 1946-м вернулся к гражданской жизни. Он ветеран-панфиловец, ветеран 1-й гвардейской танковой армии, ветеран 11-го и 16-го гвардейских танковых корпусов. В честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Надо сказать, что и в труде фронтовик был среди первых. В суровые послевоенные годы занимался восстановлением народного хозяйства, получил несколько высших образований. Добросовестно и честно работал на разных ответственных и руководящих должностях. Его трудовые заслуги не уступали боевым. Он награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть». Удостоен звания «Почетный гражданин Сарыагашского района Южно-Казахстанской области». Также ветеран был награжден медалями Украины и Беларуси.

Важно подчеркнуть и то, что Герой Советского Союза, Халық КаҺарманы, первый министр обороны Казахстана, генерал армии Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов в свое время дал следующую характеристику боевым заслугам Мендыгалиева: «Из тех фронтовиков, кого я знаю сегодня, настоящим героем является Аманша Жумашевич. Он заслуживает высокого звания Халық КаҺарманы».

Аманша Жумашевич – пенсио­нер республиканского значения. Его приглашали на встречи со студентами и школьниками на местах былых сражений под Моск­вой – в городе Зеленограде, деревнях Крюково и Дубосеково, где казахстанская 8-я гвардейская Панфиловская дивизия в дни тяжелых испытаний приняла героическое участие в защите столицы Советской Родины.

Аманша Жумашевич с супругой Турсынай Аленовной, а она была работником тылового фронта и заслуженным работником печати, прожили счастливую жизнь, воспитав 7 детей, внуков и правну­ков. Один из сыновей, внук и племянник пошли по стопам отца и деда: Асылбек – полковник, Ергали – капитан, Кыран – майор.

Асылбек Аманшаевич, прослужил в зенитных ракетных войсках ПВО Советской Армии и Вооруженных силах Республики Казахстан в общей сложности более сорока лет. Возглавлял Военное атташе Казахстана в США. При встрече со мной сын заслуженного фронтовика Асыл­бек Мендыгалиев сказал:

– Пройдут годы, и я расскажу своим подрастающим внукам, правнукам, каким отважным был их дед. Награды и документы отец передал в Государственный музей Республики Казахстан. Пусть молодежь знает своих героев, тех, кто принес им мирную счастливую жизнь, чистое небо над головой...