В центре реформ – человек

Статьи,Авторитетно
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Депутат Мажилиса Парламента Марат Башимов принимал непосредственное участие в подготовке новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта. Он рассказал о нюансах этой работы, но прежде отметил, что огромное значение имела и конституционная реформа 2022 года, в результате которой появились новые институты, необходимые для защиты прав граждан.

фото mazhilis.parlam.kz

– Прежде всего это Конституционный суд – важнейший институт, призванный обеспечивать стабильность и защиту конституционных прав граждан. Был также закреплен институт уполномоченного по правам человека, повышен статус Генерального прокурора. Провозглашена система ценностей, связанная с равными правами, возможностями, демократизацией общественных процессов, – подчеркивает юрист.

Нынешняя конституционная реформа стала логическим продолжением курса на Справедливый Казахстан.

– Положения новой Конституции направлены на защиту прав граждан через четко выраженный принцип человекоцент­ричности. Этот термин означает простую, но фундаментальную вещь: в центре государственной политики находится конкретный человек, его права и свободы, – говорит мажилисмен.

Таким образом, получила дальнейшее развитие доктрина естественных прав, согласно которой права даются человеку от рождения. К примеру, право на жизнь признается абсолютным и неотъемлемым. Честь и достоинство человека прямо закреплены в Конституции как непререкаемые ценности, находящиеся под охраной государства, усилены гарантии неприкосновенности личности.

Особое значение в цифровую эпоху приобретает защита персональных данных.

– Цифровые права нашли отражение в перечне личных прав граждан, и это крайне важно, – считает Марат Башимов. – Большое внимание уделено процессуальным правам – это и презумпция невиновности, и так называемые правила Миранды – разъяснение прав человека при задержании. Все эти ценности вместе с общечеловеческими принципами направлены на формирование Справедливого Казахстана и устойчивое развитие государства.

Отдельный блок отводится экологическим правам. Как считает юрист, в стране накопилось немало экологических проблем, поэтому включение этих прав в число конституционных приоритетов – важный шаг.

В новой Конституции отражены также исторические традиции степной демократии, в основе которых всегда лежали права и свободы человека, защита общественной и личной безопасности. Все это в совокупности, по мнению депутата, ставит права граж­дан во главу государственной политики и создает основу для прогрессивного развития страны.

Основным законом предусмот­рено создание однопалатного Парламента – Курултая.

– Это прогрессивный механизм с глубоким историческим смыслом, – отмечает Марат Башимов. – Само слово «курултай» несет серьезную смысловую нагрузку. Через этот институт усиливаются механизмы общественного участия, обсуждения законопроектов и качества законотворческой работы.

Новая Конституция обеспечивает оптимальный баланс между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, а также закрепляет ответственность каждой из них. При этом формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство» отражает современное понимание государственного управления.

Марат Башимов остановился на вопросе народного участия в законодательной инициативе. Так, новый конституционный орган – Халық кеңесі – расширяет возможности демократического народного право­творчества.

– Общество получает легальные и демократические механизмы выражения своей позиции. У граждан будет возможность напрямую доносить свои проблемы и предложения, обращаться к институтам государства без лишней бюрократии. Это также укрепляет стабильность государства, – уверен Марат Башимов.

В качестве примера депутат приводит административную юстицию, которая в последние годы получила стремительное развитие. Этот институт позволяет населению оспаривать решения государственных органов, если подзаконные акты противоречат закону. В таких спорах гражданин получает реальную возможность защиты.

Отдельно Марат Башимов коснулся темы международных отношений, национальной и конституционной безопасности. Важными остаются вопросы меж­этнического и межконфессионального согласия.

– Мы исходили из того, что наука и образование являются стратегическими приоритетами. В общем, подход при разработке новой Конституции был комплексным: необходимо было укрепить всю политическую систему Казахстана, обеспечить внутриполитическую стабильность, эффективное государственное управление и долго­срочную безопасность государства, – заключил депутат.

#конституция #Марат Башимов #Конституционная реформа

