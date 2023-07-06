От Отрара до Астаны

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Игорь Прохоров

В Национальном музее РК состоялось торжественное открытие выставки Государственного археологического музея-заповедника «Отырар» «Ұлы жібек жолы және Отырар алқабының қалалық мәдениеті».

фото предоставлено музеем «Отрар»

На вернисаже, посвященном Дню столицы, представлены ценные экспонаты, найденные в результате продолжающихся исследований и относящиеся к древнему центру цивилизации Казахстана – Отрару.

На экспозиции можно увидеть археологические артефакты из коллекции фонда музея – керамические изделия, нумизматические материалы, предметы из стекла, а также аэрофотоснимки и карты, относящиеся к памятникам. 154 археологических экспоната, представленные вниманию зрителя, дают информацию о развитии торговых отношений через Великий шелковый путь, процветании и развитии городской культуры от эпохи Карахана до Казахского ханства в Отрарской степи.

В ходе мероприя­тия исполняющая обязанности директора Национального музея РК Акмарал Ибрае­ва и директор Государственного археологического музея-заповедника «Отырар» Жангельды Махашов рассказали о прошлом Отрара. Они отметили, что такие выставки духовно обогащают людей. Великий город древности, имеющий особое место в мировой цивилизации, сегодня является цент­ром туризма.

#выставка #музей #история #археология #Отырар

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