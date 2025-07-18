От Пекина до Помпей: казахстанские артисты покоряют мировые площадки

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

Казахстан сегодня — это не только древние степи и богатые традиции. Это страна, чья музыка звучит на сценах Милана, Пекина, Помпей и других мировых площадках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 мая в Астане состоялся Гала-концерт в честь Дней культуры Вьетнама. Вечер собрал выдающихся артистов двух стран. На сцену вышел Димаш Кудайберген — обладатель невероятного вокального диапазона, прославивший Казахстан на международной арене.

В Алматы прошел фестиваль «XX25», посвященный 90-летию филармонии имени Жамбыла. Он собрал звезд академической сцены. В их числе скрипач Ержан Кулибаев — музыкант мирового класса, лауреат десятков международных конкурсов.

Айгерим Алтынбек — лауреат международных конкурсов, солистка «Казахконцерта» и настоящая оперная звезда нового поколения. В июне она поступила в Академию Ла Скала в Милане, а уже спустя недели вышла на сцену с Андреа Бочелли в Помпеях.

На фестивале ШОС в Китае Казахстан представили два молодых голоса: SADRADDIN — лауреат премии «Дарын», артист с выразительной интонацией и ярким сценическим образом, и Рухия Байдукенова — финалистка международных шоу, обладающая сильным сопрано и харизмой.

На «Славянском базаре в Витебске» Казахстан представила Алмагуль Батталиева — солистка филармонии Жетысу с мощным голосом и тонким артистизмом. Ее исполнение песни «Вечность» принесло ей Гран-при конкурса.

13-летний Мирас Нагашыбай из Жамбылской области покорил жюри Международного конкурса юных талантов исполнением казахского исторического толғау «Күлдір-бүлдір». Его выразительная игра на домбре принесла ему первое место и специальную номинацию.

Мария Мудряк — казахстанская оперная дива мирового уровня. В июле она дебютирует в партии графини Альмавива в «Свадьбе Фигаро» на сценах Пекина и Сианя.

Amre, он же Ернар Садирбаев — один из самых универсальных вокалистов страны. Объединяя pop, классику и латинские ритмы, он представит Казахстан на финале «Интервидения-2025» в России.

И уже осенью стартует национальный музыкальный проект «ZHULDYZDY ZHOL 2025». Это шанс для молодых музыкантов заявить о себе. Победители получат гранты на обучение в лучших вузах, стипендии за рубежом и возможность выступать на главных сценах страны.

Таким образом, творчество казахстанских исполнителей – это язык, понятный без перевода. Это душа Казахстана, звучащая в залах Европы, Азии и далеко за их пределами.

#победа #артисты #конкурсы

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