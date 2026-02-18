В минувшем году число инвестпроектов увеличилось с 29 до 101. Реализовано 15 проектов на сумму 24,1 млрд тенге. В честь 180-летия Абая при поддержке Президента страны стартовала акция «Абайға құрмет». Какие проекты еще предстоит осуществить? Об этом – в интервью с акимом области Бериком Уали, год назад возглавившим регион.

– Итак, за плечами остался год с того момента, как вы были назначены акимом области. Это ваш первый опыт руководства регионом. Как оцениваете результаты проделанной за данный период работы?

– Прежде всего благодарю за возможность дать интервью газете «Казахстанская правда». За год работы акимом я не давал интервью в СМИ. Скажу так: для меня лично год во главе региона – действительно знаковая дата. При этом лучшая оценка – мнение людей. Они видят реальные результаты завершенных проектов.

За истекший год проделана системная работа во всех отраслях.

Президент Касым-Жомарт Токаев, направляя меня на родину Абая, поставил конкретные задачи: повысить уровень жизни населения через решение социально-экономических вопросов. Было поручено вместе с Правительством найти пути для динамичного развития региона и поэтапно решать его актуальные проблемы.

– Что сделано в этом направлении?

– В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» возведено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи. Строительство школ, которое было отложено, завершено в 2025 году. Введены в эксплуатацию школы: на 300 мест – в Бескарагайском, на 600 мест – в Аягозском районах и на 1 200 мест – в микрорайоне Карагайлы города Семея.

В поселке Водный завершено строительство школы на 600 мест. Планируем открыть еще одну в четвертом квартале.

В минувшем году на развитие инфраструктуры Алакольского побережья мы направили один миллиард тенге. Реконструирован Арбат на побережье, построено новое общественное пространство. В селе Кабанбай завершено строительство спасательной станции.

На высоком уровне в прошлом году было отмечено 180-летие Абая Кунанбайулы. В рамках юбилея проведено свыше ста мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях. В ходе подготовки к юбилею в Абайском районе проведен средний ремонт дорог Семей – Караул и Семей – Кайнар. В селе Жидебай установлены антенные мачты, теперь Абайский район полностью обеспечен Интернетом.

– В мае прошлого года вами был представлен план дальнейшего развития региона, который предусматривает строительство нового микрорайона Smart City в областном центре. Начались ли работы?

– Как известно, инженерная инфраструктура исторического центра Семея значительно устарела. С учетом этого было принято решение о создании нового жилого района с целью формирования современного административно-делового центра.

Технико-экономические расчеты подтвердили, что его обеспечение необходимой инфраструктурой – более выгодное решение, чем модернизация имеющихся сетей в старом городе.

Уже разработана концепция развития нового района. В ее рамках ведется работа по корректировке городского генплана и разработке проектов детальной планировки. Проект намечается к осуществлению в северной части Семея на свободной территории площадью более 1 200 гектаров. Здесь вырастут современные жилые комплексы, рассчитанные на 75 тысяч жителей, а также более 40 административных, коммерческих и социальных объектов.

Следует отметить, что при поддержке Главы государства у нас стартовала республиканская акция «Абайға құрмет», посвященная 180-летию Абая. Акимат области активно взаимодейст­вует с регионами по реализации проектов в ее рамках.

В Семее построят Дом дружбы от Мангистауской области, выставочный центр – от Туркестанской. Актюбинская область выступила с намерением возвести Дворец единоборств, Восточно-Казах­станская планирует обустроить новую набережную на левом берегу Иртыша, Шымкент подарит творческий центр, Северо-Казахстанская область – площадь государственных символов, Кызылординская – здание «Ана тағзым», Атырауская – центр «Абай әлемі», Павлодарская – Центр настольного тенниса, Карагандинская – Ботанический сад, Западно-Казахстанская – сетевой парк, Костанайская – Центр духовности, Астана – школу «Келешек», а Алматы – медиацентр. Кроме того, Шымкент совместно с творческим центром города Семея подарит поселку Водный Дом культуры.

Площадь символов украсит остров Бейбітшілік, Дворец единоборств будет построен на левом берегу Семея в микрорайоне Заря. Таким образом, в рамках акции «Абайға құрмет» будет благоустроена территория не только нового микрорайона, но и других районов Семея.

Поддержку акции оказывают и крупные инвесторы. В частности, группа компаний KAZ Minerals начала строительство нового стадиона на 25 тысяч мест в новом микрорайоне. Также за счет частного фонда был заложен фундамент новой мечети на пять тысяч человек. Ведется работа с другими крупными инвесторами.

– В области Абай ведется планомерная работа по привлечению инвесторов. Особого внимания заслуживает инициированный вами проект «Туған жерге туыңды тік». Есть ли результаты?

– В июне минувшего года в Семее в рамках инвестиционного форума «Туған жерге туыңды тік» собралось около 500 предпринимателей. По итогам мероприятия было подписано 15 меморандумов на общую сумму 336 миллиардов тенге.

Первым ощутимым результатом форума стало открытие пятизвездочного гостинично-ресторанного комплекса Pana Unique Semey в Семее в преддверии Нового года. Общая стоимость проекта составила 5,7 миллиарда тенге, создано 105 новых рабочих мест.

Открытие такого современного отеля, сохранившего архитектурную ценность исторического здания братьев Мусиных, построенного в 1890 году, – значительное достижение для инвесторов.

Один из масштабных проектов, осуществляемых в соответствии с соглашениями форума, связан со строительством современного мясокомбината. В Жанасемейском районе интенсивно ведется строительство производственного комплекса по глубокой переработке мяса и мясопродуктов мощностью 11 400 тонн в год. Проект, реализуемый ТОО «Eurasia Agro Semey» под руководством братьев Сайлау и Ерлана Мукашевых, призван придать новый импульс развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности региона. Общая стоимость проекта – 7,7 миллиарда тенге, запуск производственного комплекса запланирован на август текущего года.

Также компания Qazaq Astyq Group в настоящее время строит в Семее цех по очистке, розливу и упаковке подсолнечного масла. Стоимость проекта составляет 7,1 миллиарда тенге, планируется создание свыше ста новых рабочих мест.

В регионе ведется системная работа по привлечению инвестиций. Сформирован регио­нальный инвестиционный пул из 48 проектов стоимостью 605,5 миллиарда тенге.

В прошлом году я провел встречи с более чем ста иностранными инвесторами для привлечения инвестиций в область. В рамках международной межрегиональной конференции «Большой Алтай» было подписано 15 меморандумов с крупными компаниями из КНР на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. В настоя­щее время с участием китайских партнеров начато осуществление трех проектов на общую сумму 36,5 миллиарда тенге.

Ведется соответствующая работа по развитию индустриальной инфраструктуры. В Семее расширяется индустриальная зона «Өндіріс» с 96 до 190 гектаров, создается небольшой промышленный парк. Интерес инвесторов к региону высок.

В связи с этим в промзоне Семея планируется выделить 500 гектаров земли для создания СЭЗ. Один из крупных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе, связан со строительством железнодорожной линии Бахты – Аягоз общей протяженностью 295,7 километра.

Этот масштабный проект, инициированный по прямому поручению Главы государства, призван придать новый импульс развитию региона и страны в целом. На расширенном заседании Правительства Президент подчеркнул необходимость свое­временного ввода в эксплуатацию сети Бахты – Аягоз.

– В области успешно завершается строительство объектов, возведение которых неоднократно останавливалось. Какие наиболее значимые объекты полностью достроены и введены в эксплуатацию?

– В декабре прошлого года в Семее открылся долгожданный Дворец школьников, рассчитанный на 500 детей и способный принять до 1 500 учащихся в сменном режиме. Новый объект, строительство которого началось по специальному поручению Главы государства, – первый социальный объект такого масштаба, построенный с момента основания области Абай.

Реализация проекта, запущенного в 2023 году и включенного в дорожную карту развития на 2024–2026 годы, столкнулась с финансовыми трудностями и была остановлена. Благодаря поддерж­ке Правительства в прошлом году выделено 7,6 миллиарда тенге, что позволило завершить строительство. Этот объект стал десятым по счету Дворцом школьников в республике.

Также в прошлом году была открыта врачебная амбулатория в селе Маканчи – административном центре Маканчинского района. Строительство этого жизненно необходимого для местного населения объекта затянулось более чем на 27 лет, превратившись в классический долгострой. Проект был завершен в рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі».

Трехэтажное здание амбулатории теперь включает дневной стационар на 15 мест, амбулаторию на сто посещений в смену, кабинеты лабораторной диагностики, женскую консультацию, хирургический, стоматологический и гинекологический кабинеты.

– Один из самых насущных вопросов для региона – теплоснабжение. Какая работа проведена в этом отношении?

– В ходе подготовки к нынешнему отопительному сезону был проведен тщательный анализ состояния теплосетей по всей области, обновлены изношенные участки труб. Для решения этих задач из резерва Правительства и бюджета было выделено 11,8 миллиарда тенге. На эти средства отремонтировано 23 теплоисточника и заменено 22 километра теплосетей. Благодаря чему по области средний уровень изношенности теплосетей снизился с 59,3 до 55,6 процента. В Семее этот показатель уменьшился с 61,5 до 58,2 процента.

В котельной «Центр» города Аягоза были установлены три котла мощностью по 10 гигакалорий в час каждый, что позволило утроить общую мощность. Теперь Аягоз обеспечивает себя теплом полностью, имея при этом профицит в 16,4 гигакалории.

– Еще один важный инфраструктурный объект – строи­тельство объездной дороги в Семее. На какой стадии он находится?

– Семей – крупный логистический узел, расположенный на перекрестке ключевых транзитных коридоров. Через город проходит автомобильная дорога республиканского значения Омск – Майкапшагай, связывающая Россию, Казахстан и Китай. Строительство новой объездной дороги позволит существенно повысить логистический потенциал области и разгрузить транспортную сеть Семея.

Ежегодно по подвесному мосту в областном центре проходит около 700 тысяч автомобилей. Осуществление данного проекта обеспечит создание полноценного транзитного коридора в обход Семея, соединяющего республиканские автодороги по маршруту граница РФ (Омск) – Майкапшагай и транспортному коридору Центр – Восток (Астана – Павлодар – Калбатау – Усть-Каменогорск).

В качестве потенциального инвестора в данном проекте заявлена китайская компания China Railway Asia-Europe Construction Investment, выразившая готовность к сотрудничеству. В рамках рамочного соглашения между акиматом области и представителями компании проведена топографическая съемка, определена трасса объездной дороги.

Ее строительство планируется на северо-восточной стороне города. В настоящее время ведется разработка технико-экономичес­кого обоснования.

В целом в прошлом году прио­ритетное внимание уделялось ремонту мостов и дорог региона. Вы, наверное, заметили, что полностью заменено асфальтовое покрытие подвесного и автогужевого мостов. В области проведен средний ремонт дорог общей протяженностью 494 километра. В Семее впервые за многие годы заасфальтированы 52 улицы, из них 36 – в рамках среднего ремонта.

В настоящее время в Семее ведется строительство нового четырехполосного моста. Из девяти опор построено восемь. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на полный капитальный ремонт одной из главных достопримечательностей Семея – подвесного моста.

– Каждый регион обладает своими экономическими, туристскими и социальными особенностями, формируя уникальный имидж. Как бы вы описали основные особенности и конкурентные преимущества области Абай?

– Во-первых, это священная земля – родина Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, Амре Кашаубаева. Семей – город, где произошло много знаковых событий, формировавших национальную идентичность и прогресс.

Изначально степной регион стал колыбелью первых значительных достижений. Здесь были сделаны первые важные шаги: открыт первый казахский театр, основана первая типография, соз­дан первый футбольный клуб, установлен первый телеграф, открыты первый банк и первый цирк. Все это свидетельствует о том, что наша земля – родина прогресса и инноваций.

Священный город, бывший столицей Алаша, долгие годы являлся интеллектуальным и образовательным центром, местом сосредоточения знаний. Мы гордимся тем, что именно в Семее в прошлом веке были открыты первые учебные заведения Алаша, и здесь до сих сохраняется наследие казахской интеллигенции.

Говоря о первой театральной постановке, мы подчеркиваем историческое значение. К сожалению, за много лет в Семее не было построено ни одного нового культурного объекта. Единственное здание театра, введенное в эксплуатацию в 1981 году, – театр имени Абая – сегодня принимает три творческих коллектива. Важно отметить, что в ближайшее время при прямой поддержке Президента начнется строительство нового театра, что является свидетельством особого внимания Главы государства к нашему региону.

– Что бы вы пожелали жителям области Абай?

– На недавнем расширенном заседании Правительства Президент отметил, что особенно во вновь созданных Абайской и Улытауской областях недостаточно инфраструктуры. В Алматинской области ситуация также небезопасна. Необходимо уделить особое внимание развитию этих регионов.

Безусловно, для решения проблем, накапливавшихся в регио­не долгие годы, необходимы время и соответствующая поддержка. Наша область ощущает реальную поддержку со стороны Президента и Правительства.

Мы живем в уникальном и красивом краю, который обладает огромным потенциалом. Но чтобы раскрыть его в полной мере, чтобы сделать жизнь каждого из нас лучше, комфортнее и благополучнее, нам необходимо одно – единство.

Убежден, никакие грандиозные планы и инициативы не будут иметь силы, если мы не будем действовать сообща. Только вместе, плечом к плечу, объеди­нив наши усилия и таланты, мы сможем добиться реальных, осязаемых результатов. Каждый из нас – житель этой области, и каждый несет ответственность за ее настоящее и будущее. Я призываю: давайте переходить от слов к делу. Ваши идеи, ваш труд, ваша активная гражданская позиция – это те движущие силы, которые способны преобразить наш регион.