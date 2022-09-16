От популизма – к делу

В ДЧС области Улытау состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 150-летию Ахмета Байтурсынулы, почитаемого в Казахстане как Ұлт ұстазы.

К празднованию 150-летия ­Ахмета Байтурсынулы в ДЧС области готовились месяц, рассказал заместитель начальника ДЧС области Улытау, полковник Бауржан Билялов. В память о знаменитом общественном деятеле в регионе провели Неделю казахского языка, конкурсы детских рисунков и эссе. Работы детей пожарных были показаны на выставке в час­ти. Приглашали школьников на тематические экскурсии.

Запомнилась всем встреча с преподавателем казахского языка и литературы Жезказганского университета Бейсенкул Шагатаевой, которая известна в городе как патриот родного языка и автор ряда научных проектов, посвященных жизни и деятельности Ахмета Байтурсынулы. Во время мероприятия нашлось место и для интересных фактов из жизни ученого, и для дискуссий о родном языке.

– Говорите дома на казахском, читайте детям книги на родном языке, расскажите им об Ахмете Байтурсынулы, – отметила Бейсенкул Шагатаева и привела в пример Японию, где дети начинают изучать иностранные языки с 10 лет. До этого возраста они получают углубленные знания о культуре своего народа, его традициях. – Если сами казахи не будут знать и уважать свой язык, захотят ли его изучать представители других национальностей?

Сейчас в стране отмечается ­огромный интерес к изучению казахского языка, который призван объединить общество. Преподаватель надеется, что со временем казахский будет популярен не только в нашей стране, но и выйдет на международный уровень.

К сожалению, иногда языковые курсы могут быть бесполезными, как и методички, которые вы­пускались большими тиражами. Однако в наше время доступ к знаниям открыт для всех. Это не только книги и учебники, но и Интернет с аудио- и видеоуроками, приложения на смартфонах, кино и мультфильмы. Было бы желание, подчеркивает Бейсенкул Шагатаева.

Тема языка, несомненно, актуальна, считает полковник

Бауржан Билялов. Сам он учился и начинал служить в регионах, где много русскоговорящих.

– В отличие от других регионов в Жезказгане больше говорят на государственном языке, – говорит он. – Сегодня делопроизводство ведется на казахском языке. Для меня сейчас проще написать на русском, а потом перевести.

К преподавателю у замначальника ДЧС области Улытау были и свои вопросы: например, как научиться думать на казахском?

Бейсенкул Шагатаева ответила, что надо чаще обращаться к казахской литературе, смотреть телепрограммы, читать газеты и журналы на родном языке – и результат придет достаточно быстро.

– Мы общаемся на казахском, с детьми говорим на родном языке, они учатся в казахской школе, – отметил Бауржан Билялов. – И я также считаю, что русский язык, который является частью нашей жизни, мы не должны забывать. Происходящие в стране изменения заметны. Мои русскоязычные знакомые спокойно читают новости в Интернете. Может, и не разговаривают свободно, но понимают. Нужно хорошо знать оба языка. Вместо споров и популизма равняться на Президента, который владеет несколькими языками.

Кстати, в ближайшее время в ДЧС области Улытау планируется ввести часы изучения казахского для сотрудников.

– Уровень владения казахским языком нужно поднимать, каждый из нас может внести свой вклад в это дело, – считает подполковник Дархан Конуршинов. – Есть родственные казахам тюркские народы – турки, каракалпаки, татары, кыргызы… Я хорошо понимаю многие родственные казахскому языки. А их носители понимают меня. Вот и первые шаги к международному признанию.

Дархан Конуршинов четыре года учился в Кокшетауском техническом институте (сейчас Академия гражданской защиты), куда приезжали за знания­ми студенты из всех регионов Казахстана. И в каждом – свой диалект, свои отличия, хоть и не всем заметные.

– В Жезказгане слово «стена» с русского переводят на казахский как «қабырға», – рассказал он. – В Западном Казахстане говорят «жар». Наша страна большая, зачастую в приграничных областях в разговоре чувствуется влияние культур соседей. После института с легкостью в разговоре определяю, в каком регионе живет человек.

Также он уверен, что если человек не знает казахский язык, значит, нет желания его учить. Его впечатлил приведенный Бейсенкул Шагатаевой пример. Оказывается, Мурат Ауэзов, сын Мухтара Ауэзова, известный как казахстанский общественный деятель, культуролог, получил прекрасное образование в России. Но по-казахски говорил хуже, чем по-русски. Вернувшись домой, он приложил все усилия, чтобы говорить на родном языке не только на бытовом уровне. И добился своего.

Главный специалист отдела документационного обеспечения и развития государственного языка департамента по ЧС области Улытау, подполковник Аманбек Куанышбеков подчеркнул, что 150-летие Ахмета Байтурсынулы отмечают во всем Казахстане и в рамках проводимых мероприя­тий говорят о статусе государственного языка и об изучении других языков.

– Сегодня говорят так: если уважаешь страну, в которой живешь, то захочешь выучить и язык, – уверен Аманбек Куанышбеков. – Мои дети говорят на казахском и русском. Сейчас начали учить английский, дома практикуются. А с ними и я учусь. Уже уверен, что не потеряюсь, если доведется побывать в англоязычных странах. Знание разных языков – сегодня большое преимущество.