От сердца к сердцу

коллаж Павла Цедилина

...И девочек взяли в семью

Испокон веков жители казахских степей трепетно относились к тем, кто остался без материнского тепла и отцовской поддерж­ки. «Жерде жетім жыласа, көкте періште күңіренеді», – говорили в народе («Если на земле плачет сирота, на небесах хмурится ангел»). Эти слова актуальны по сей день. Правда, в нынешних реалиях процесс усыновления и опекунства значительно отличается от того, что был столетия назад: другие времена и нравы, но суть все та же – детей, оставшихся без родителей, должно быть меньше.

В морозное февральское утро в семье Добронравовых (фамилии и имена в тексте изменены) из Астаны привычно шумно: маленькие домочадцы, кулачками протирающие глазки, топочут ножками, выполняя нехитрые «инструкции». Самой старшей, за исключением, конечно, родителей, является 18-летняя Вика. Она готовится поступать в вуз, а в свободное от занятий время одиннадцатиклассница – правая рука взрослых. Там, где не успевают папа с мамой, она тут как тут: постирать, помыть, убрать, сделать домашнюю работу с братом и четырьмя сестренками, 3, 4, 6 и 7 лет. Между тем все сестренки у Вики – двоюродные, их взяли на патронатное воспитание, пока био­логические родители находятся в местах не столь отдаленных...

– Когда встал вопрос об определении места жительства племянниц, мы с супругом сразу решили, что девочки будут с нами. При поддержке представителей столичного органа опеки в сжатые сроки оформили все необходимые документы. Рада, что мир не без добрых людей. На всех этапах нам оказывали помощь, даже там, где наталкивались на бюрократические препятствия, – рассказала мама большого семейства Елена Добронравова.

Несмотря на то что девочки из круга близких родственников, Елена вместе с супругом, согласно законодательным требованиям страны, прошли психологическую подготовку. На курсах их учили не только тому, как эмоционально поддержать детей, но и практикам эффективного взаимодействия. К слову, в настоящее время в Казахстане при организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно функционируют 52 школы приемных мам и пап. По информации пресс-службы Министерства просвещения, длительность обучения составляет от 42 до 60 академических часов, по окончании курса участники получают сертификат.

– Имея за плечами опыт родительства, думала, что ничего нового на занятиях не узнаю. Каково же было мое удивление, когда осваивала тонкости воспитания детей разных возрастов, получала новые знания. Бывало, занятия проходили в вечернее время, после работы. Психолог умела подавать информацию настолько интересно, что наши дискуссии длились до полуночи. В группе были пары, которые планировали усыновить ребенка, были и те, кто, как и мы, оформлял патронатное воспитание. Ситуации у всех разные, но нас объединяло главное – желание дарить заботу и любовь деткам, – говорит мамочка, которая даже и представить не могла, что волею судьбы станет вдруг многодетной.

В семье Добронравовых детей встретили с теплотой. Конечно, всем домочадцам пришлось менять устоявшиеся за годы уклад жизни и распорядок дня. Сегодня, когда прошло более полугода, Елена вместе с супругом сумели выстроить понятную и четкую систему взаимодействия: старшие помогают младшим, младшие слушаются старших, а все вместе соблюдают установленное правило – уважать и ценить друг друга. На этом принципе сформирована, скажем так, вся экосистема большой семьи.

И огромную дань уважения, безусловно, нужно отдать ее главе. Мужчина не просто несет на себе всю ответственность за семью, помогает супруге, но и активно участвует в жизни всех детей.

– Наш распорядок дня расписан по часам: подъем, утренний туалет, детский сад, школы. В этом плотном графике есть время для дополнительных занятий и кружков детей. К примеру, племянницы в будни посещают платные секции по художественной гимнастике и большому теннису, а в выходные – бесплатные, – делится Елена, выражая благодарность работодателю за возможность смещения рабочего графика, что очень удобно для развозки детей.

Патронатное воспитание – это одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Также существуют другие формы: усыновление, опека, попечительство и приемная семья. Патронат больше всего подходит для семей, где несовершеннолетним нужна, скажем так, временная база пребывания. Сейчас в патронатных семьях воспитываются 1 660 казахстанских детей. Один воспитатель может заботиться не более чем о трех детях, при этом в основном патронатными воспитателями становятся посторонние лица.

– У каждой формы семейного устройства есть свои отличия. Например, под опеку попадают дети, не достигшие 14-летнего возраста. Если речь идет о подростках 14–18 лет, то тогда уместно применять попечительство. Под опеку и попечительство несовершеннолетние передаются на основании приказа отдела образования, и ежемесячно опекунам выплачивается пособие в размере 10 месячных расчетных показателей (в 2025 году это 39 320 тенге). На патронатное воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются по договору, который заключается между органом образования и лицом, изъявившим желание стать патронатным воспитателем. На содержание каждого ребенка также выплачивается пособие: 9 или 10 МРП, все зависит от возраста детей (дошкольный, школьный). Ежемесячный размер оплаты услуг патронатных воспитателей составляет 35 МРП, – отмечает руководитель отдела опеки и попечительства управления образования города Астаны Гульмира Джуманова.

Для полноценного развития

Формы «патронатное воспитание» и «приемная семья» похожи. Однако при патронате дети находятся в семье лишь определенное время, в приемных – долгосрочный период нахождения.

Усыновление и удочерение – это также правовые формы передачи ребенка в семью, но уже на основании судебного решения. Следовательно, дети становятся полноправными членами семьи и получают те же права, что и биологические дети родителей, включая право на наследство, смену фамилии и так далее. Усыновлению подлежат дети, единственный или оба родителя которых умерли; отказались от ребенка; лишены и не восстановлены в родительских правах; дали на это согласие родственникам, лицам, состоящим в браке (супружестве) с матерью или отцом усыновляемого несовершеннолетнего; признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или объявлены умершими; неизвестны.

Усыновление – постоянная мера, которая не имеет срока окончания, и ребенок становится частью новой семьи на всю жизнь. А самое главное: это окончательное и юридически закрепленное принятие ребенка в семью с полным переходом прав. В отличие от данной формы «приемная семья» и «патронатное воспитание» являются временными формами с разными уровнями юридической ответственности и возможностью возвращения ребенка в биологическую семью.

В 2024 году, по данным пресс-службы Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, гражданами нашей страны усыновлено 153 ребенка. Все усыновители, постоянно проживающие на территории страны, обязаны не реже одного раза в год до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста представлять в соответствующий орган отчеты об условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья усыновленного ребенка.

По словам Гульмиры Джумановой, по итогам 2024 года самыми активными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали опека и попечительство, заняв в общей статистике 96%. Остальные – усыновление. И здесь нужно сказать, что важную роль в обеспечении защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организации их устройства в семьи или другие подходящие условия для проживания выполняют сотрудники органов опеки и попечительства. Они среди прочего контролируют, чтобы ребенок не подвергался насилию, халатности или другим формам нарушения прав, следят за тем, чтобы условия его жизни были безопасными и соответствовали потребностям несовершеннолетнего.

– Специалисты регулярно проверяют условия жизни детей в приемных семьях, а также в семьях, где дети находятся под опекой, попечительством, чтобы убедиться, что их права и интересы соблюдаются. Проводятся мониторинг и поддержка семей, чтобы они могли справляться с трудностями и предоставлять детям необходимые условия для полноценного развития, – продолжает глава отдела опеки и попечительства.

В случае патронатного воспитания представители органов опеки также обеспечивают необходимую поддержку для патронатных воспитателей, следят за процессом адаптации ребенка в новой семье и помогают в случае проблем. Елена Добронравова вспоминает, что именно благодаря помощи и поддержке сотрудников столичного органа опеки их процесс оформления документов был максимально мягким и легким, что, безусловно, положительно сказалось на общей моральной и психологической атмосфере в семье.

По информации пресс-службы КОПД Минпросвещения, на сегодняшний день количество сотрудников органов опеки и попечительства возросло с 303 до 692 человек. Вместе с тем за последние пять лет число организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращено на 11%, контингент в них снижен на 12%.

– Проведена трансформация детских интернатных учреждений в центры поддержки детей. На сегодняшний день таковых организаций 32. Внедрена новая форма семейного устройства – приемная профессиональная семья. Инициатива направлена на улучшение качества жизни и воспитания несовершеннолетних, обеспечивая им безопасную и стабильную среду для развития. Каждый ребенок должен жить в семье. Это не просто право, но и необходимость для полноценного развития личности. Введен норматив численности органов опеки и попечительства из расчета один специалист на пять тысяч детского населения, – добавляют в профильном ведомстве.

В стране успешно реализуется проект по внедрению института наставничества, предоставляю­щего индивидуальную поддерж­ку и помощь детям-сиротам и маленьким казахстанцам, оставшимся без попечения родителей. Более 330 человек уже стали наставниками в 17 городах республики. Такая форма взаи­модейст­­­вия яв­ляется важ­­­­­ным инструментом в обеспечении благополучия подрастающего поколения, она направлена на адаптацию ребенка в социуме и подготовку к самостоятельной взрослой жизни.

Кроме того, в нашей стране реализуется благотворительная акция «Мейірім», направленная на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данного проекта наставники перечисляют на счета детей средства, которые в будущем послужат первоначальным взносом для приобретения жилья.

– Патронатные организации берут шефство над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Благо­творители пополняют открытые в «Отбасы банке» счета несовершеннолетних. Этой акцией сегодня охвачены воспитанники Центра поддержки детей, а также детской деревни «Астана», – говорит Гульмира Джуманова.

В Казахстане, по последним данным, проживают 21 387 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 17 660 маленьких граждан воспитываются в семьях. По итогам 2024 года, более 3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели семью. В 115 организациях для детей-сирот воспиты­ваются 3 727 несовершеннолетних казахстанцев.

Тенденция к снижению количества детей-сирот и детских домов наблюдается в ряде стран, в том числе в нашей республике. Она связана с социальными изменениями и реформами, направленными на улучшение ситуации с детьми, оставшимися без попечения родителей. В последние годы увеличивается количество опекунов, попечителей, приемных семей, которые становятся альтернативой для оставшихся без родительской любви и заботы. Приемные семьи обеспечивают детям более домашнюю атмосферу, поддерж­ку, что способствует их лучшему развитию по сравнению с условиями в детских домах. Главное, чтобы таких семей, как Добронравовы, было больше.