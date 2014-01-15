От слов к делу

По словам директора ТОО «Автобусный парк «Кызылорда» Мурата Нугманова, для новых автобусов, поставленных компанией «Астана Сан Бао», уже строится автогазонаполнтельная компрессорная станция, пошита униформа для работников, в ближайшее время будет приобретено и установлено оборудование для объединенной билетной системы. Набран штат водителей, которые проходят стажировку по основам безопасности дорожного движения. Скоро прибудут и специалисты из Китая, которые обучат местных коллег специфике работы на вместительной автотехнике, рассчитанной на перевозку 75–80 пассажиров.

Первую партию автобусов планируется выпустить на маршруты в течение одного месяца. А затем, если апробация на городских маршрутах китайских новинок пройдет успешно, будет приобретена еще сотня аналогичных автобусов. Всего в проект создания автобусного парка будет инвестировано 27,11 млн. долларов. Основную часть средств – 18,8 млн. долларов – выделит региону Европейский банк реконструкции и развития, в виде льготного займа. Соответствующий кредитный договор уже подписан. Участвует в важном инфраструктурном проекте, призванном создать в областном центре эффективную систему пассажирских перевозок, и местный институт развития – АО «НК «СПК «Байконур».

Юрий ЛИ, Кызылорда