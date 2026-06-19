От «Тілге бойлау» до новых школ

Қазақ тілі
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области расширяют сеть казахских групп и классов

Фото: акимат СКО

Работа по расширению сферы применения государственного языка в системе образования продолжается. О том, как меняется языковая среда в школах и детских садах области, рассказала руководитель управления образования СКО Айнагуль Сураганова.

– Сегодня сеть дошкольных организаций региона насчитывает 444 учреждения. Почти половина из них уже ведет воспитание и обучение на казахском языке. Если в 2024 году доля таких организаций сос­тавляла 45,2 процента, то в нынешнем выросла до 47,3 процента, – говорит она. – Только в 2025⁄2026 учебном году в девяти дошкольных организациях области открыто 12 новых казахских групп. Больше всего – в Петропавловске, где появилось сразу семь групп. Новые группы также открылись в районах – Айыртауском, Шал акына, имени Магжана Жумабаева и имени Габита Мус­репова. В общей сложности они рассчитаны на 125 детей.

Аналогичные группы открывались и в прошлом учебном году – тогда они появились в 12 дошкольных организациях области. По словам Айнагуль Сурагановой, эта работа является частью Дорожной карты развития образования Северо-Казахстанской области на 2023–2029 годы, где одним из ключевых направлений обозначено расширение сферы применения государственного языка.

В управлении образования считают, что ситуация постепенно меняется. Для этого проводится масштабная разъяс­нительная работа с родителями. В детских садах и школах проводят дни открытых дверей, встречи с семьями, анкетирования, публикуют
видеоролики и распространяют информационные материалы о преимуществах обучения на государственном языке. К этой работе подключаются представители областного филиала общества «Қазақ тілі».

Ставка делается не только на агитацию, но и на развитие инфраструктуры. В последние годы в регионе появляются новые образовательные объекты, где создаются условия для обучения на государственном языке. Так, в Петропавловске уже построены два смешанных детских сада с казахскими группами. В декабре 2025 года в микрорайоне Жас Өркен открылся новый детский сад на 280 мест, полностью работающий на государственном языке. Еще один аналогичный объект начали строить в новом жилом районе областного центра – он также будет ориентирован на казахоязычное обучение и воспитание.

Свою роль в развитии образовательной сети играют и предприниматели. В Есильском районе при поддержке мецената построено новое здание начальной школы «Еңбек» с казахским мини-центром. В селе Дайындық Аккайынского района за счет средств частного предпринимателя возвели современное здание мини-центра.

Изменения происходят и в школьной системе. Сегодня в Северо-Казахстанской области работают 439 школ. Из них 102 – с казахским языком обучения, 112 – смешанные, еще 225 – русскоязычные.

При этом ежегодно в русских школах открываются казахские классы и предшкольные группы. В минувшем учебном году они появились сразу в шести учебных заведениях. В их числе – школы Аккайынского района, района им. М. Жумабаева, школа-гимназия им. Батыра Баяна, а также средние школы № 4, 9 и 23 Петропавловска.

По данным управления образования, растет и число родителей, выбирающих для своих детей обучение на государственном языке. Если в 2022⁄2023 учебном году доля первоклассников, поступивших в казахские классы, сос­тавляла 22,8%, то сегодня она достигла 28,8%.

В регионе продолжается внедрение и специальных языковых проектов. Один из них – республиканская прог­рамма «Тілге бойлау», рассчитанная до 2028 года. Она направлена на развитие разговорного казахского языка среди дошкольников и учащихся первых классов.

В пилотном проекте участвует школа № 6 им. Кожабергена-жырау в Петропавловске. В прошлом году к программе подключились 12 городских и 18 районных детских садов. По результатам мониторинга более 70% детей успешно освои­ли базовые навыки общения на казахском языке.

Особое внимание в проекте уделяется вовлечению родителей. В образовательных организациях работают Школа матерей, Школа отцов и Школа бабушек, где семьи помогают детям закреплять языковую практику вне детского сада и школы.

На основе республиканской программы в области разработан собственный проект «Тіл мұрасы». Сейчас его внедряют во всех дошкольных организациях. Основная цель – создать для детей естественную языковую среду через игры, национальные традиции, праздники и культурные мероприятия.

Отдельное внимание уделяется подготовке педагогов. В организациях образования области работают 1 338 учителей казахского языка и литературы. Более половины из них имеют квалификационные категории педагогического мастерства.

Во всех школах действуют методические объединения учителей казахского языка и литературы. Кроме того, в регионе работают две профессиональные ассоциации и две педагогические мастерские, где специалисты обмениваются опытом и совершенствуют методы преподавания.

Результаты этой работы уже отражаются на уровне знаний школьников. По итогам государственной аттестации почти 87% выпускников казахских классов получили хорошие и отличные оценки по казахскому языку. Третий год подряд ученики 5–8-х и 10-х классов сдают промежуточный экзамен по казахскому языку.

Как подчеркивают в управлении образования, работа по развитию государственного языка в образовательной сфере будет продолжена. Сегодня именно детский сад и школа становятся главными площадками, где формируется новая языковая среда региона.

#СКО #Образование #казахский язык

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