От Турции до Казахстана

Подготовка к самым масштабным Играм, построенным в основном на традиции кочевых тюркских народов (хотя на каждых последующих соревнованиях появляются и состязания этносов с американского и африканского континентов), набирает все большие обороты. Напомним, что состязания пройдут в столице Казахстана с 8 по 14 сентября, и соберут, по предварительным прогнозам, порядка 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира.

Так, на днях в ряде университетов Астаны была презентована волонтерская программа Пятых Всемирных игр кочевников. На этих встречах руководство Дирекции по подготовке и проведению Игр кочевников подчеркнуло, что волонтеры имеют возможность внести свой вклад в эти игры, также рассказали о важности волонтерской деятельности и о приобретении опыта. Кроме того, были подробно разъяснены требования, правила и сведения об отборочных этапах.

Молодежный волонтерский отряд – важная часть спортивных и культурных мероприятий. Приветствовать гостя, указать ему дорогу, быть переводчиком для иностранцев – всю эту незаметную работу выполняют волонтеры. В некотором смысле добровольность – это яркий пример взаимной бескорыстной помощи и патриотизма. К примеру, в Казахстане в EXPO-2017 приняли участие более 7 000 волонтеров, и в таком же количестве – на зимних Азиатских играх в Астане и Алматы.

Желающим стать волонтерами Пятых Всемирных игр кочевников через сайт https:⁄⁄worldnomadgames.kz необходимо зайти в раздел «Стань волонтером» и заполнить анкету. Кандидат, прошедший все требования, приглашается на собеседование. На волонтерскую работу отбирают добровольцев старше 18 лет. Дополнительная информация представлена в социальных сетях Instagram, Tik Tok на страницах @Volunteer_nomadgameskz. Также можно отправить свои вопросы по контактному номеру 8-701-841-20-24 в WhatsApp, Telegram.

Праздник в Бурсе

В первой части материала об Играх номадов, опубликованного в «Казахстанской правде» 9 февраля этого года, мы подробно рассказали о том, как эти состязания зародились в Кыргызстане, где они и прошли трижды – в 2014, 2016 и 2018 годах. Возможно, эти соревнования так и остались бы достоянием лишь одного государства, но в кругу лидеров тюркоязычных стран было принято, можно сказать, политическое решение – Игры должны выйти за рамки Кыргызстана и пройти на территории одной из братских по историческим связям стран. И это право досталось Турции.

Таким образом Четвертые Всемирные игры кочевников прошли с 29 сентября по 2 октября 2022 года в гостеприимной Бурсе (муниципалитет Изник), за четыре дня в мероприятиях приняли участие около одного миллиона человек. Игры торжественно открыл Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В церемонии открытия также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турецкой Рес­публики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, Президент Татарстана Рустам Минниханов и многие другие высокопоставленные лица. Что касается нашей страны, то ее по поручению Президента Казахстана­ Касым-Жомарта Токаева представлял спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, который отметил, что Всемирные игры кочевников имеют важное значение для укрепления межкультурных связей стран и продвижения общих ценностей тюркского мира.

В свою очередь, выступая на церемонии открытия игр, глава Турецкой Республики сказал: «Никто из нас не может согласиться с исчезновением культуры, которой отмечены тысячелетия истории человечества. В то время, когда наш регион выжжен религиозными и этническими конфликтами, напряженностью и кризисами, эти Игры, основанные на мире и солидарности, являются оригинальной платформой для сотрудничества. Я хотел бы поздравить тех, кто внес свой вклад в организацию Игр кочевников, которые принесут нашей молодежи и гостям много опыта во всех сферах – от спорта до искусства, от традиционных видов спорта до гастрономии. Желаю успехов нашим спортсменам, которые будут соревноваться в грах, и участникам других мероприятий. Также благодарю наших друзей, которые организовали эти Игры и оставили их в наследство будущим поколениям».

Церемония открытия Игр запомнилась хореографическими композициями «Мир, вселенная и солнце», «Турки и конь», «Игры кочевников», «Известные личности тюркского мира», «История Турции» и «Тюркский мир». В программе крупнейшего международного мероприятия значимое место было отведено культуре тюркского мира.

В Играх, организованных на берегу озера Изник в течение четырех дней в 13 видах (борьба аба с перекрытием, борьба аба со стычками, борьба шалвар, пехливан, кураш, конная стрельба из лука, традиционная стрельба из лука, борьба «мас», казахская борьба, борьба «алыш», кёкбёрю, кёкпар, масляная борьба и большая борьба) более трех тысяч спортсменов из 102 стран боролись за медали. Казахстан представляла команда из 50 участников по пяти видам спорта: национальной борьбе қазақ күресі, стрельбе из лука, играм – кокпар, кок-бору и жамбы ату.

В рамках Игр были проведены мероприятия примерно по 40 традиционным видам спорта, 13 из которых были соревновательными, а остальные – демонстрационными.

На церемонии закрытия, состоявшейся после завершения Игр, присутствовали министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, а также ныне экс-министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, который и принял в свои руки флаг и эстафету очередных Игр, доверенных в этот раз нашей стране.

– Мы все вместе стали свидетелями того, что победителями в этих играх являются братство, любовь, уважение и единство. Ни один из наших спортсменов не отклонился от этого лозунга ни на миллиметр. Вы самым мощным образом продвинули тюркский мир и кочевую культуру в рамках прекрасной солидарности. Мы переняли эту реликвию у Кыргызстана. И передаем эту реликвию Казахстану. Я поздравляю всех и желаю успехов в 2024 году, – сказал Мехмет Мухаррем Касапоглу.