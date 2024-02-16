От Турции до Казахстана

Общество
26
Аскар Султан

До старта Пятых Всемирных игр кочевников, которые в нынешнем году пройдут в Казахстане, осталось 206 дней.

фото turksoy.org

Подготовка к самым масштабным Играм, построенным в основном на традиции кочевых тюркских народов (хотя на каждых последующих соревнованиях появляются и состязания этносов с американского и африканского континентов), набирает все большие обороты. Напомним, что состязания пройдут в столице Казахстана с 8 по 14 сентября, и соберут, по предварительным прогнозам, порядка 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира.

Так, на днях в ряде университетов Астаны была презентована волонтерская программа Пятых Всемирных игр кочевников. На этих встречах руководство Дирекции по подготовке и проведению Игр кочевников подчеркнуло, что волонтеры имеют возможность внести свой вклад в эти игры, также рассказали о важности волонтерской деятельности и о приобретении опыта. Кроме того, были подробно разъяснены требования, правила и сведения об отборочных этапах.

Молодежный волонтерский отряд – важная часть спортивных и культурных мероприятий. Приветствовать гостя, указать ему дорогу, быть переводчиком для иностранцев – всю эту незаметную работу выполняют волонтеры. В некотором смысле добровольность – это яркий пример взаимной бескорыстной помощи и патриотизма. К примеру, в Казахстане в EXPO-2017 приняли участие более 7 000 волонтеров, и в таком же количестве – на зимних Азиатских играх в Астане и Алматы.

Желающим стать волонтерами Пятых Всемирных игр кочевников через сайт https:⁄⁄worldnomadgames.kz необходимо зайти в раздел «Стань волонтером» и заполнить анкету. Кандидат, прошедший все требования, приглашается на собеседование. На волонтерскую работу отбирают добровольцев старше 18 лет. Дополнительная информация представлена в социальных сетях Instagram, Tik Tok на страницах @Volunteer_nomadgameskz. Также можно отправить свои вопросы по контактному номеру 8-701-841-20-24 в WhatsApp, Telegram.

Праздник в Бурсе

В первой части материала об Играх номадов, опубликованного в «Казахстанской правде» 9 февраля этого года, мы подробно рассказали о том, как эти состязания зародились в Кыргызстане, где они и прошли трижды – в 2014, 2016 и 2018 годах. Возможно, эти соревнования так и остались бы достоянием лишь одного государства, но в кругу лидеров тюркоязычных стран было принято, можно сказать, политическое решение – Игры должны выйти за рамки Кыргызстана и пройти на территории одной из братских по историческим связям стран. И это право досталось Турции.

Таким образом Четвертые Всемирные игры кочевников прошли с 29 сентября по 2 октября 2022 года в гостеприимной Бурсе (муниципалитет Изник), за четыре дня в мероприятиях приняли участие около одного миллиона человек. Игры торжественно открыл Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В церемонии открытия также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турецкой Рес­публики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, Президент Татарстана Рустам Минниханов и многие другие высокопоставленные лица. Что касается нашей страны, то ее по поручению Президента Казахстана­ Касым-Жомарта Токаева представлял спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, который отметил, что Всемирные игры кочевников имеют важное значение для укрепления межкультурных связей стран и продвижения общих ценностей тюркского мира.

В свою очередь, выступая на церемонии открытия игр, глава Турецкой Республики сказал: «Никто из нас не может согласиться с исчезновением культуры, которой отмечены тысячелетия истории человечества. В то время, когда наш регион выжжен религиозными и этническими конфликтами, напряженностью и кризисами, эти Игры, основанные на мире и солидарности, являются оригинальной платформой для сотрудничества. Я хотел бы поздравить тех, кто внес свой вклад в организацию Игр кочевников, которые принесут нашей молодежи и гостям много опыта во всех сферах – от спорта до искусства, от традиционных видов спорта до гастрономии. Желаю успехов нашим спортсменам, которые будут соревноваться в грах, и участникам других мероприятий. Также благодарю наших друзей, которые организовали эти Игры и оставили их в наследство будущим поколениям».

Церемония открытия Игр запомнилась хореографическими композициями «Мир, вселенная и солнце», «Турки и конь», «Игры кочевников», «Известные личности тюркского мира», «История Турции» и «Тюркский мир». В программе крупнейшего международного мероприятия значимое место было отведено культуре тюркского мира.

В Играх, организованных на берегу озера Изник в течение четырех дней в 13 видах (борьба аба с перекрытием, борьба аба со стычками, борьба шалвар, пехливан, кураш, конная стрельба из лука, традиционная стрельба из лука, борьба «мас», казахская борьба, борьба «алыш», кёкбёрю, кёкпар, масляная борьба и большая борьба) более трех тысяч спортсменов из 102 стран боролись за медали. Казахстан представляла команда из 50 участников по пяти видам спорта: национальной борьбе қазақ күресі, стрельбе из лука, играм – кокпар, кок-бору и жамбы ату.

В рамках Игр были проведены мероприятия примерно по 40 традиционным видам спорта, 13 из которых были соревновательными, а остальные – демонстрационными.

На церемонии закрытия, состоявшейся после завершения Игр, присутствовали министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, а также ныне экс-министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, который и принял в свои руки флаг и эстафету очередных Игр, доверенных в этот раз нашей стране.

– Мы все вместе стали свидетелями того, что победителями в этих играх являются братство, любовь, уважение и единство. Ни один из наших спортсменов не отклонился от этого лозунга ни на миллиметр. Вы самым мощным образом продвинули тюркский мир и кочевую культуру в рамках прекрасной солидарности. Мы переняли эту реликвию у Кыргызстана. И передаем эту реликвию Казахстану. Я поздравляю всех и желаю успехов в 2024 году, – сказал Мехмет Мухаррем Касапоглу.

#подготовка #Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников

Популярное

Все
От Турции до Казахстана
Мечтать не вредно
Садака
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Застройщик в халате
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
В приоритете – реальное производство
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Кандасы помогут выучить язык
ЕНТ-2024: казахстанским абитуриентам рассказали о системе оценивания тестовых заданий
Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из госфонда в Карагандинской области
Алматинского чиновника посадили под домашний арест
Казахстан и Армения реализуют ряд культурных проектов
Многодетная мама родила тройню в Алматинской области
Назначен глава холдинга «Байтерек»
Австралийцам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время
В Павлодаре частично восстановили электроснабжение в селах
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Работать на земле дано не каждому
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция

Читайте также

«Посылки» с наркотиками отправляли на междугороднем такси в…
Семь директоров лесных хозяйств наказаны в СКО
Нелегального таксиста-иностранца выявили в Астане
Мораторий на открытие новых лотоклубов хотят ввести в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]