​Отчий край всегда прекрасен

Более ста полотен признанного мастера выставлены в самом большом зале музея изобразительного искусства Южно-Казахстанской области. Художник родился в Тюлькубасском районе, с детства впитав красоту родных прос­торов. Именно созерцание гор, меняющихся не только с каж­дым временем года, но и в течение суток, пробудили у него желание рисовать. Первые попытки запечатлеть милые сердцу уголки природы он сделал еще в детстве. Увлечение живописью пронес через школьные годы, твердо решив стать художником. Он оставил родной аул Коктерек, чтобы уехать в Ташкент, где пос­тупил в художественное училище им. П. Бенькова. Очередной ступенькой к профессии стала учеба в художественно-театральном институте им. Н. Островского.

На родину Узакбай Кошкинбаев­ вернулся с дипломом художника-монументалиста. Долгие годы занимался мозаикой, создав десятки замечательных панно в Таразе, Кызылорде, Шымкенте, Жетысае, Шардаре и других городах страны. Он является также соавтором памятника Байдибеку-би, открытого пять лет назад в Шымкенте.

Параллельно с монументальным искусством в его жизни всегда присутствовала живопись. Бескрайние поля, величавые горы, отары овец и табуны лошадей, пасущихся на склонах, – такой запомнил свою малую родину художник, отправляясь на учебу. Такой спустя десятилетия изобразил ее на картине «Атамекен», передав всю палит­ру чувств, которые неизменно у него вызывают величие гор, раздолье степи и трудолюбие живущих здесь людей.

Трепетное отношение к родному краю ему удалось пронести через всю жизнь. Неудивительно, что художник использует малейшую возможность, чтобы отправиться в Тюлькубас на пленэр и писать, писать, писать. Собственно, уже по названиям легко узнать, где написана та или иная картина: «Ақсу-Жабағылы», «Бұлақ», «Қара бұра», «Бүргүлік», «Түлкібас»...

– Очень люблю южные пейзажи, а место моего рождения мне особенно дорого, – приз­нается Узакбай Кошкинбаев. – Здесь я подпитываюсь творческой энергией, набираюсь впечатлений и эмоций, которые затем стараюсь отразить на полотне при помощи кисти и красок. Мне приятно, что моя живопись понятна людям и востребована. Хочу и дальше радовать земляков своими картинами.