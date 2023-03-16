Отдавая свои голоса за того или иного человека, люди надеются, что их жизнь изменится в лучшую сторону
1469
Мухамет-Умар Паншаев, заслуженный деятель искусств РК, почетный профессор Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати
Уверен, для каждого человека огромную роль в жизни играют стабильность, покой и мир. Без этих ценностей невозможно достичь успехов, благополучия и счастья. Также необходимы согласие и единство в общем доме, объединившем более сотни этносов,
для которых по воле судьбы Казахстан стал Родиной.