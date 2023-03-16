Хотелось бы, чтобы все мы, наши дети и внуки жили в благоприятных условиях, были спокойны и уверены в своем завтрашнем дне. Это желание обретает особое значение, когда мы видим открытые вооруженные конфликты в непосредственной близости.

Сегодня в республике царит внутриполитическая стабильность, последовательно развивается экономика, улучшается социальная сфера. Постоянно повышаются размеры государственной поддержки, растут пенсии и пособия, снижается уровень безработицы, вместе с тем увеличиваются зарплаты бюджетников. Могу сказать по своему примеру, что размер оклада педагога вуза заметно вырос, что, конечно, не может не радовать.

Необходимо укрепить позиции и сохранить эти тенденции. Кроме того, должны решаться застарелые проблемы, волнующие население. Лично для меня очень важно, кто станет отвечать за наше будущее, кто займется управлением и реализацией государственных программ на местах, услышат ли голос народа его избранники. Именно по­этому я с большим вниманием и ответственностью отношусь к выбору, который всем нам предстоит сделать 19 марта.

Думаю, сегодня многие в обществе занимают активную политическую позицию и стараются не упустить возможность выразить ее участием в голосовании, поскольку последние кампании показали довольно хороший показатель явки.

В то же время хорошо бы, чтобы и кандидаты, став депутатами, не забывали о своих обещаниях народу и выполнили их. Ведь отдавая свои голоса за того или иного человека, люди надеются, что их жизнь изменится в лучшую сторону. В этой связи нужно, чтобы кандидаты осознавали высокую ответственность, которая ложится на их плечи. И важно, чтобы мы с вами понимали, что мы имеем право не только избирать депутатов, но и требовать от них исполнения предвыборных обещаний.

Меня волнует, что ждет нас сегодня, мне не все равно, что будет завтра. Хочется, чтобы Новый Казахстан был более справедливым, честным и открытым, чтобы в нем никто не был ущемлен и все имели равные возможности и права, чтобы каждый гражданин мог реализовать свой потенциал, будь то в политике или экономике, медицине или образовании, культуре или спорте, искусстве или бизнесе.

Именно по этим причинам я собираюсь идти на голосование и сделать свой выбор. И очень важно, чтобы каждый гражданин понимал это и не оставался равнодушным к происходящему, к тому историческому событию, которое в перспективе окажет значительное влияние на нашу повседневную жизнь.

Несмотря на то что в настоящее время я нахожусь на стажировке в Санкт-Петербурге, 19 марта обязательно приду в генеральное консульство нашей страны и сделаю свой выбор в пользу наиболее достойных. Призываю всех казахстанцев не оставаться в стороне, ведь от голоса каждого зависит наше будущее.