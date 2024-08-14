Отдых по полной программе

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Галина Устинова, Восточно-Казахстанская область

В лагере «Дарын» организовали Quest-смену для ребятишек из пост­радавшей от паводка Атыраус­кой области.

фото ДЧС ВКО

Шестьдесят школьников стали гос­тями детского центра, расположенного в зоне Горная Ульбинка с живописным таеж­ным ущельем и говорливой речкой. В программе – интеллектуальные, творческие, спортивные квесты, рафтинг, джампинг, мастер-классы по мыловарению, алмазной мозаике, кружки робототехники, моделирования, web-дизайна… По словам педагогов, каждый день расписан буквально по минутам.

– Вкусная еда, крутые вожатые, отличные друзья, классный рафтинг, – высказал эмоции шестиклассник из Атырау Арын Кайыржан.

Сюрпризом стал День безо­пасности, организованный для детворы областным департаментом по чрезвычайным ситуациям. Спасатели устроили эстафету с прохож­дением полосы препятствий, включили этапы оказания первой помощи пострадавшему, а также ликвидации условного пожара. Как отметила пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова, соревнования были сложными, но познавательными, полезными для обучения навыкам и правилам поведения при экстренных ситуациях.

Самым запоминающимся моментом стало знакомство с четвероногим сотрудником кинологического расчета лабрадором Зулой. Способность лохматого спасателя безошибочно находить любые «потеряшки» оценили возгласами «вау!». Кроме того, подростки стали участниками викторины, где им рассказали, как правильно выбирать пляж и почему купаться можно только в сопровождении взрослых, чем грозит игра со спичками и как себя вести при землетрясении.

Всего в лагере «Дарын» запланировано пять сезонов, в течение которых отдохнут и наберутся здоровья 1 850 детей. К слову, в регионе предложили проект крупной реконструкции лагеря, чтобы превратить его в современный казахстанский «Артек».

#дети #паводок #отдых #лагерь #Quest-смена

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