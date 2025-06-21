Аулиеатинский край благодаря своему природному разнообразию и богатому историческому наследию считается одним из наиболее перспективных в плане развития туристской индустрии. В настоящее время в соответствии с поручением Главы государства здесь реализуется ряд перспективных проектов.

фото: пресс-служба акимата области

В своем выступлении на прошлогоднем совещании по развитию туризма Президент Казахстана подчеркнул, что эта сфера оказывает колоссальное влияние на рост мировой экономики и является привлекательным нап­равлением для инвесторов. Речь также шла о том, что показатели в этой отрасли постепенно возвращаются к отметкам периода до пандемии коронавируса. А это значит, что наступил подходящий момент для привлечения потока гостей и на территорию нашей республики. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казах­стане есть все необходимое для развития всех видов туризма – от экологического до делового. Но при этом указал на недостаточное использование имеющегося потенциала.

С того момента местные власти и бизнес-сообщество усилили работу в этом направлении. Как сообщили в областном акимате, в регионе реа­лизуются 25 проектов на общую сумму 17,6 млрд тенге. Эти инициа­тивы поз­волят создать 350 новых рабочих мест.

Уже в этом году планируется запустить сразу три зоны отдыха, которые будут соответствовать спросу туристов и оснащены современной инфраструктурой. Одна из них – крепость Көне қамал – уже построена неподалеку от мавзолеев Тектурмас и Мамбета-батыра. Она является прямым продолжением этноисторического комплекса «Тектурмас», с недавних пор ставшего одной из излюбленных достопримечательностей жителей Тараза.

Крепость имеет форму подковы. По центру врезаны врата, обрамленные двумя башнями. Объект почти симметричен по отношению ко входу. Общая длина крепостной стены, облицованной искусственными камнями, 220 м. За счет дополнительных построек она имеет разную толщину.

Зарубежные туристы, посещающие комплекс «Тектурмас», всегда отмечают красоту объекта, его историческую составляющую и масштабы. В будущем планируется, что на его территории будут организованы различные культурные мероприятия, а иностранным и отечественным туристам и жителям города представят труды местных ремесленников.

Еще 18 туристическим бизнес-субъектам из общего числа оказываются меры государственной поддержки. Местные власти верят, что в будущем они внесут существенный вклад в развитие кластера. А пока в регио­не действуют 40 туробъектов. Многие из них пользуются большой популярностью не только у гостей, но и среди местных жителей. Разработано 10 новых туристских маршрутов для их посещения.

Ведутся работы по улучшению инфраструктуры ряда объектов. Из местного бюджета предусмотрены средства на строительство дорог к трем из них протяжен­ностью 34,8 км. Завершен подъездной путь к зоне отдыха «Көксай Resort» в Жуалынском районе (19,5 км). Заасфальтировано 2,8 км дороги к тур­объекту «Таскөл», а также 12,5 км трассы к зоне отдыха «Алмалы» в Жамбылском районе. Планируется проведение газопровода (40,3 км) в две зоны отдыха.

В местах большого скопления людей – торговых центрах «Март» и Firkan, а также в аэро­порту Аулие-Ата и на железнодорожном вокзале Тараз для иностранных и отечественных туристов установлены единые информационные терминалы. Они предоставляют полную информацию о гостиницах, ресторанах, транспортных услугах, достопримечательностях и туристских марш­рутах по принципу «одного окн