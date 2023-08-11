Отечественных производителей к строительству МТФ предложил привлекать Жумангарин

Правительство, Сельское хозяйство
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Эффективность распределения и реализации агропроектов, вошедших в пул Большого проекта (тиражирование опыта СКО по доступному кредитованию строительства молочно-товарных ферм), будут контролировать и совместно вести Министерство сельского хозяйства, НПП «Атамекен», акиматы-участники проекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Об этом договорились на совещании в Правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.

"Большой проект — это господдержка в виде льготного кредита под 2,5% годовых на 10 лет для строительства молочно-товарных ферм (МТФ), в 2023 году сумма составляет 100 млрд тенге. Задача проекта — обеспечить потребность страны производством социально значимых продуктов питания с высокой долей импорта на сегодняшний день. Проект рассчитан на несколько лет. Претендовать на получение льготного кредитования могут только крупные хозяйства с большим практическим опытом, обеспеченные кормовой и производственной базой, имеющие достаточно собственных средств для софинансирования проектов. Последний показатель особенно важен, так как бюджетные средства в основном предусмотрены на расширение или модернизацию действующих МТФ. Предварительный пул из потенциальных 67 проектов, отвечающих данным критериям, определили акиматы в 11 регионах Казахстана. Из них 35 – на расширение действующих молочно-товарных ферм, и строительство 32 новых", – говорится в сообщении. 

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на совещании информировал, что в ближайшее время ожидается принятие правил кредитования по Большому проекту. Акиматам необходимо определить поверенных агентов для финансирования проектов.

Сообщается, что на совещании заслушали представителей всех регионов – участников Большого проекта, рассмотрели результаты анализа каждого потенциального проекта, проведенного МСХ и Агрокредитной корпорацией. Льготное кредитование строительства МТФ ведет и АКК. На этот год в корпорацию поступили заявки по 16 проектам. Из них 5 дублируются с перечнем акиматов в рамках Большого проекта. Например, 2 проекта в Акмолинской области запрашивают льготное финансирование на реализацию разных этапов по Большому проекту и у АКК. Однако, дробление одного проекта между разными финансовыми институтами создает несправедливость распределения мер господдержки. Учитывая, что заявки дублирующих проектов находились в АКК еще на стадии сбора документов, решено было их оставить на рассмотрение только в рамках Большого проекта. А высвободившиеся средства АКК направить на проекты в других регионах, которым было выделено меньше финансирования. 

Серик Жумангарин поставил перед акиматами задачу по контролю за эффективностью расходования бюджетных средств в рамках  Большого проекта. Для этого пул потенциальных проектов перед утверждением пройдет сквозь сито НПП «Атамекен» на предмет бизнес-устойчивости предприятий-заявителей. 

Со своей стороны председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов предложил создать интеграцию между палатой предпринимателей, госорганами и акиматами для эффективного взаимодействия по контролю за реализацией проектов.

«У нас сейчас достаточно четко отработана система мониторинга инвестиционных проектов. Есть информационная система, в которой мы можем видеть в режиме реального времени ход реализации инвестпроектов, на дэшборде отражаются их ключевые показатели. У предпринимателя в системе есть свой кабинет инвестора, куда загружаются данные по его проекту. Доступ в систему можем сделать акимату, МСХ и другим участникам, госорганам. Это будет объективный канал информации», – предложил он.

Вице-премьер поддержал инициативу, поручив НПП совместно с МСХ для контроля за реализацией пула проектов в рамках Большого создать на базе Нацпалаты управляющий комитет по инвестициям на базе этой информационной системы. Кроме того, на площадке управляющего комитета будет проводиться отбор проектов в пул для льготного кредитования на следующий год. Сейчас идет работа по выделению из республиканского бюджета 100 млрд тенге на 2024 год для реализации следующего этапа Большого проекта — строительство и расширение птицефабрик, овощехранилищ с климат-контролем, проекты по орошению. Все эти проекты вкупе позволят значительно снизить импортозависимость страны по основным продуктам питания.

«За использованием денег по каждому проекту, вошедшему в Большой, нужно обеспечить полноценный контроль. Раз в месяц будем собираться и рассматривать ход их реализации. Мне нужен только 100% результат. Также предлагаю НПП “Атамекен” максимально привлекать отечественных производителей к строительству МТФ», – подытожил Серик Жумангарин.

#Правительство #сельское хозяйство #Жумангарин #МТФ

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