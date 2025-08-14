– Сергей Викторович, Вас справедливо именуют «старожилом» в сфере рециклинга, одним из инициаторов создания системы заготовки вторичного сырья в промышленных масштабах. Расскажите, пожалуйста, почему Вы считаете нужным свой бизнес?

– Потому что на самом деле в мусорных контейнерах оказываются не хлам и отходы, а ценное сырье для дальнейшего производства. С точки зрения экологии и ресурсосбережения нет ничего более выгодного, чем пускать в повторный промышленный оборот уже однажды добытый и обработанный материал. За двадцать лет, в течение которых наш бизнес специализируется на вторсырье, эта сфера во всем мире приобрела черты мощной индустрии. К сожалению, в Казахстане ситуация пока иная.

Начинал я в начале нулевых с закупа оборотной стеклянной тары. В то время довольно успешно действовала целая сеть таких заготовительных пунктов. Затем в республике стали постепенно появляться заводы по выпуску товаров из отходов. Вот тогда-то мы и расширились, стали создавать систему сбора вторсырья и по договору отправлять его на перерабатывающие предприятия.

Сейчас занимаемся заготовкой макулатуры разных видов, стекла листового, бутылок, стек­лобоя, а также отходов пластика, пэт-бутылок и пакетов. Работаем с крупными источниками возникновения вторсырья – магазинами, предприятиями, организациями, где вторичное сырье накапливается в большом количестве.

Открываем пункты приема, которые принимают вторсырье от населения. В среднем за каждый килограмм макулатуры платим по 50 тенге, за стеклобой – 25, за пластик – 90. Таких приемных пунктов в свое время мы открыли в Астане десять, но сейчас работают только четыре. В Алматы имеется лишь один, правда, большой.

Размещаем емкости для раздельного сбора ТБО рядом с крупными бизнес-центрами, учреждениями, в том числе школами, – там, где есть согласие на наш проект. По мере их наполнения сухим бытовым мусором вывозим содержимое на свои пункты совершенно бесплатно. Более того, в иных случаях даже платим за то, чтобы установить контейнер.

– В каком состоянии сегодня пребывает сфера сбора вторсырья?

– К сожалению, приходится констатировать: сильно упали объемы. Дело в том, что в нашей стране на вторсырье очень низкая закупочная цена и, напротив, растут расходы на заготовку: в себестоимости ТБО «сидит» налоговая нагрузка, которая составляет 25–30 процентов.

Далее. С 2022 года оператор РОП в лице «Жасыл даму» не компенсирует заготовителям часть расходов по сбору, как это было прежде. По этим причинам постепенно закрылись примерно 450 из 500 предприя­тий, которые в нашей стране специализировались на вторсырье. Мы остаемся в числе 50 остающихся на плаву, но и наше положение весьма неустойчивое.

– Почему же перерабатывающие заводы не желают принимать у вас вторсырье по приемлемым ценам? Может быть, они просто им завалены?

– Покупателями вторсырья, как правило, выступают крупные комбинаты. На мой взгляд, для того, чтобы обеспечить потребности республики в переработке макулатуры, вполне достаточно двух таких заводов. Столько же – по стеклу и около 30 – по пластику. Больше мощностей по переработке не нужно.

В настоящее время действующие комбинаты принимают от нас вторсырье только для того, чтобы сэкономить на выпуске своих изделий. Но при этом у них есть три пути решения сырьевой проблемы. Первый – принять наше, отечественное сырье. Второй – закупить то же самое, но в соседних странах. Наконец, третий – использовать первичное сырье: для выпуска стекла это песок, бумаги – целлюлоза, пластика – гранулы, получаемые из нефти.

Как выгоднее, так комбинаты и поступают. Таким образом, цены на вторсырье диктуют нам, а не мы. Повторюсь: у нас большие расходы, часть которых согласно действующим нормам должен компенсировать РОП, но этого не происходит уже четвертый год…

– В действительности, как и раньше, горы ценного вторсырья не перерабатываются, а попросту зарываются в землю…

– Убежден: решить проблему можно, если сменится вектор государственной политики в сфере управления отходами. Нужно определить статус заготовителей вторсырья и правильно расставить приоритеты. В этом случае государству не потребуется тратить на решение проблемы ни одного бюджетного тенге.

При этом ошибочно считать, что если построить как можно больше перерабатывающих комбинатов, то они сами пойдут собирать те самые коробки, пластиковые бутылки и стекло.

Давайте проведем параллели с сельским хозяйством. Как мы знаем, основа АПК – поля, где выращивается пшеница, ячмень, кукуруза. Кроме того, есть элеваторы, куда свозят и хранят урожай, а есть мукомольные комбинаты, где зерно мелят… Так вот, мы, не подготовив основу, строим, образно говоря, пивзавод без ячменного колоса…

Но пивзавод живет в условиях рынка и закупает сырье там, где дешевле и выгоднее. Так же и наши комбинаты по переработке макулатуры закупают сырье не у нас, а в России и Кыргызстане. По нашим сведениям, только в Москве нынче для республики было закуплено 15 миллионов тонн макулатуры. Между тем наше, казахстанское, вторсырье, никем не собранное, отправляется на мусорные полигоны для захоронения…

В этом и кроется корень проблем­ отрасли. Поэтому главным в цепи управления отходами должно стать самое сложное с точки зрения организации звено – заготовка вторсырья, всего того, что можно перерабатывать у себя в стране.

– Какие шаги следует предпринять на уровне Правительства для того, чтобы решить имеющиеся проблемы?

– Необходимо приравнять заготовителей вторсырья к сельскохозяйственным товаропроизводителям. В части налогообложения должны применяться те же принципы, что и к ним.

Необходимо восстановить компенсирование расходов через фонд «Жасыл даму». В этом случае всем, кто имеет отношение к отходам, будет выгодно извлекать вторичное сырье из мусора. Комбинатам по переработке отходов и производству товаров станет выгоднее закупать вторсырье в Казахстане, а не за границей.

Соответственно, у заготовителей вторсырья появится заинтересованность в дальнейшем развитии: они станут запускать цеха, заводы по изготовлению готовых товаров из вторсырья. Вот тогда в городских дворах и не только появятся пункты сбора, заработают системы раздельного сбора. Никто просто так выбрасывать отходы не станет, наоборот, все постараются извлечь из него доходы.