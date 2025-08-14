Отходы дешевле купить... за границей
Беседовал Рысбек Жантыкеев
По данным Минэкологии и природных ресурсов, в стране накоплено уже свыше 100 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО), а переработано лишь чуть более четверти от всего объема. Что же мешает республике запустить системный процесс сбора и переработки мусора? Какую помощь от государства ожидают частные компании, действующие в данной сфере? На эти и другие вопросы мы попросили ответить учредителя ТОО «Green park» Сергея Лущинского (на снимке).