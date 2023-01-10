Отходы – в удобрения

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Любовь Доброта

Сократить мусорные полигоны позволит изобретение шымкентских школьников.

Десятки городских кафе и ресторанов ежедневно отправляют в контейнеры остатки пищи, которые затем вывозятся на мусорные полигоны. Площадь свалок с каждым годом растет, а с переработкой ТБО у нас в стране по-прежнему плохо, и это сказывается на экологии.

За решение проблемы взялись ученики НИШ физико-математического направления. Они разработали установку, позволяющую перерабатывать пищевые отходы. Компостеру достаточно полтора часа, чтобы превратить 10 кг объедков в удобрение. Подсчеты показали, что одна такая установка сможет в сутки переработать отходы двух-трех десятков ресторанов и получать неплохой объем удобрений. В том, что на них в аграрном регионе будет устойчивый спрос, юные изобретатели даже не сомневаются.

Идею школьников оценили по достоинству и на республиканском хакатоне, организованном Программой развития ООН. Команда Qadam одержала победу в номинации «Прототип», им вручили премию в размере трех тысяч долларов.

Свое изобретение ученики школы представили именно в этой номинации, потому что подобные установки уже существуют в мире. Правда, у них высокая цена, а значит, и большой срок окупаемости затрат. У отечественного аналога, кроме конкурентной стоимости, есть и другие преимущества. Установка по переработке пищевых отходов потребляет намного меньше электроэнергии, а процесс созревания компоста происходит в разы быстрее.

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