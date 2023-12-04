Откровенно о пережитом

Воспоминания первого президента Нурсултана Назарбае­ва, изданные на казахском и русском языках, предоставляют читателю уникальный шанс взглянуть на историю независимого Казахстана глазами человека, стоявшего у истоков современной казахской государственности.

В своих мемуарах, сочетающих историческую точность и личное отношение, он делится воспоминаниями о своем жизненном пути, периодах становления страны. Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принимаемых в непростые периоды развития государства.

Книга примечательна и тем, что в ней Нурсултан Назарбаев впервые откровенно рассказывает о своей семье и делится взглядами на события трагического января. «Моя жизнь. От зависимости – к свободе» – это воспоминания. А еще – откровения человека, который возглавил страну в очень непростое время – время обретения независимости.

Книга состоит из 22 глав, каждая из которых содержит несколько частей, обозначенных краткими заголовками и посвященных отдельным событиям и периодам в жизни государства.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. В марте 2019 года он добровольно сложил полномочия главы государства. Президентом стал Касым-Жомарт Токаев, занимавший на тот момент должность спикера Сената Парламента.

Именно с этого автор начал повествование, обозначив первую подглаву названием «Решение». В ней Нурсултан Назарбаев рассказал, почему выбрал своим приемником действующего Главу государства, описал свой первый разговор об этом с Касым-Жомартом Кемелевичем.

Следующую главу автобиографической книги автор назвал «Родное гнездо», посвятив ее аулу Шамалган Каскеленского района Алматинской области, родителям, событиям детства – самым ранним воспоминаниям, оставившим след в формировании личности.

«Начало пути», «Уроки Темиртау», «Ступени власти» – эти главы рассказывают о становлении Нурсултана Назарбаева, преломляясь через первые трудовые будни, общественную и партийную работу. Читатель при этом подспудно подходит к переломному периоду в жизни автора и всей страны – «Лихие времена».

«Некоторые критики своего родного государства договариваются до того, что независимость якобы сама свалились нам в руки. Утверждают, что после распада СССР мы автоматически стали независимыми. Но для доказательства того, что многовековая борьба нашего народа на пути к независимости продолжалась буквально до вчерашних дней, я хочу рассказать, как в морозном декабре 1986 года молодежь вышла на площадь Алматы именно с требованием предоставления независимости родному Казахстану. Да, в дни Желтоксана Алматы продемонстрировал на весь мир, как разлетелась пеплом по ветру социалистическая доктрина решения национального вопроса», – пишет Нурсултан Назарбаев.

Независимость была завое­вана – принятие 25 октяб­ря 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР стало первым основополагающим актом. Именно с него начался подготовительный период развития государственно-правовой системы страны, за которым последовали выборы президента Казахстана в декабре 1991-го.

Нурсултан Назарбаев выделяет несколько самых важных периодов в истории независимой страны – это создание государственных символов, становление национальной валюты, закрытие Семипалатинского ядерного полигона, демаркация государственных границ, возрождение нацио­нальной культуры, возвращение этнических казахов на землю предков, перенос столицы из Алматы в Астану.

«Среди наших главных достижений за эти годы в первую очередь хочу назвать то, что мы сумели сохранить единство страны. Беречь его как зеницу ока – это и будет моим особым заветом будущим поколениям», – отмечает автор.

Но все же, по его мнению, сильнейшим испытанием для независимости стали вовсе не события прошлого, а трагедия совсем недавнего времени. «Оппозиция: игры разума и игры с огнем» – так он обозначил главу, посвященную январским событиям 2022 года.

«Главная причина январских событий – борьба за власть. Экономические трудности были использованы как повод к развязыванию этой борьбы. В 2019 году, когда я добровольно сложил с себя президентские полномочия и в соответствии с Конституцией передал их председателю Сената, многие восприняли это в штыки, о чем я знаю доподлинно... Всегда во время смены президентов возникают попытки занять освободившееся место», – пишет в книге Нурсултан Назарбаев.

Автор остановился и на некоторых событиях личной жизни. А еще поделился откровенными воспоминания­ми о встречах с лидерами мировых держав, общест­венными деятелями. Он описал свои личные отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем-старшим, Джорджем Бушем-младшим, Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Борисом Ельциным, Михаилом Горбачевым, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони, Ангелой Меркель и многими другими.

В мемуарах Нурсултан Назарбаев также поделился своим видением относительно многих известных событий, раскрыл новые детали ряда исторических фактов.

Книга, несомненно, будет интересна широкому кругу читателей.