​Откройте! Это «Бақытты отбасы»!

Во время режима ЧП центр не приостанавливал работу ни на один день. При этом «Бақытты отбасы» не только не отказался от своих программ (развитие женского предпринимательства, образовательные семинары и тренинги для специалистов районных центров, консультации юристов и психологов, обучение женщин дополнительным профессиям и так далее), но и, проведя с 16 марта по 16 мая подворовые обходы и составив единую базу малообеспеченных и многодетных семей, помогал акиматам оказывать адресную помощь наиболее остро нуждающимся.

– «Бақытты отбасы» смог за неполный год завоевать доверие у населения, – говорит один из лидеров фонда Мира Толеби. – Спонсоры сами выходят на нас после того, как прочитают опубликованные в Интернете отчеты. Акиматы тоже обращаются именно к нам, когда речь идет об оказании адресной социальной помощи.

Все знают: составленные «Бақытты отбасы» списки нуждаю­щихся являются точными. Дело в том, что были случаи, когда одна семья получала гуманитарную помощь по 4–5 раз, а до других она вообще не доходила.

– Ради того, чтобы составить объективную картину, мы, набрав около 70 соцработнков через Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», осуществили подворовые обходы, – продолжает Мира Толеби. – И смогли выявить те семьи, которые не получали помощь ни от акиматов, ни от партии «Nur Otan». Вообще, малоимущие ­семьи делятся на две категории. Первая методично и упорно долбит акимат, различные фонды и общественные организации с требованием оказать поддерж­ку. Другая, напротив, молчит и выживает через не могу на воде и хлебе. Идти просить что-то у кого-то эти люди стесняются.

Выявив такие семьи, «Бақытты отбасы» подает списки в акиматы, после чего госорганы сами уже занимаются распределением социальной помощи.

– Мы тоже оказываем помощь, но гуманитарную, поступившую от спонсоров, – говорит Мира Толеби. – Некоторые из них перечисляют деньги на помощь нуждающимся казахстанским семьям из-за границы. Списки остро нуждающихся в таких случаях запрашиваем в акиматах, но у нас есть еще и свой фильтр.

Кроме развозки продуктовых корзин во время карантина «Бақытты отбасы» оказывает нуждающимся семьям и другие виды поддержки. Мира Толеби сообщила, что сотрудники цент­ра сняли ролики – это такие мини-инструкции, как правильно пользоваться соцпомощью, оказываемой населению государством: оплатить ЕСП, подать заявку для участия в программе «Еңбек», разблокировать пластиковую карту и так далее.

Кроме того, районные центры «Бақытты отбасы» находят работодателей для женщин, работающих на дому. В основном во время карантина те занимались пошивом масок и хозяйственных экосумок, зарабатывая на этом от 2,5 тыс. тенге. И конечно же, сотрудники структуры помогали людям оформлять материальную помощь от партии «Nur Otan» в размере 50 тыс. тенге, которые политобъединение выделило нескольким категориям граждан: многодетным матерям, получающим АСП, инвалидам первой группы, детям-инвалидам и родителям, ухаживающим за ними.

– Когда репосты об этом по­шли тысячами, мы поняли, что «Бақытты отбасы» все делает правильно, – говорит активистка движения многодетных матерей, одна из основательниц центра «Бақытты отбасы» в Алматы Акмарал Басирова. – Вообще, доб­ро порождает добро. Филиалы центра официально открылись во всех районах города 2 августа прошлого года. С тех пор мы и начали брать женщин, которые пришли к нам, в оборот. После получения профессии на курсах при «Бақытты отбасы» через спонсоров мы закупали им швейные машинки, выбивали безвозвратные гранты через НПП «Атамекен» для открытия мини-цехов. И вот во время карантина пошла обратная связь: женщины сами стали делать добро. Одни, совершая подворовые обходы, выявляли остро нуждающиеся семьи, другие на благотворительных началах шили многоразовые маски для онкологических клиник, пожилых алматинцев, раздавали их полицейским-постовым, воспитанникам детских домов.

Те женщины, которые пошли работать волонтерами, были счастливы до слез, когда люди, получив принесенную ими продуктовую корзину, благодарили их. После этого, говорили они, словно силы прибавляются. Большинство из них ведь разносили корзины весом 5–6 кг по запутанным улицам (в некоторых новых микрорайонах они без названия) на своих плечах.

Курсы при «Бақытты отбасы» по получению многодетными матерями вторых профессий продолжали свою работу в режиме онлайн.

– Они оказались эффективными, их стало посещать гораздо больше женщин, чем это было в режиме офлайн, – сообщила Мира Толеби. – Конечно, в каждом районном «Бақытты отбасы» есть детская комната, где мамы могли оставить ребенка, пока находились в учебном кабинете, но не у каждой оказывалось время и даже свободные деньги, чтобы приехать в центр.

На сегодня положение многодетных мам, конечно же, еще более усугубилось из-за вынуж­денного карантина. Но женщины, к счастью, поняли, что надо наде­яться только на свои силы. Время, проведенное в самоизоляции, для многих из них стало стартовой площадкой в новую жизнь. Эти мамы нашли в себе силы и время четко организовать свой день, проходить онлайн-уроки.

– Для их детей во время карантина мы организовали курсы по скорочтению, логике, хореографии, вокалу, гимнастике. Один такой урок посещали от 120 до 250 человек. Причем вокал для ребятишек из многодетных семей согласились преподавать артисты Театра оперы и балета имени Абая, а вести хореографию – преподаватели из училища имени Селезнева, – рассказывает Мира Толеби. – Мамы же в это время смотрели онлайн-уроки по подготовке кад­ровиков, бухгалтеров, швей и работников салона красоты.

Многие, освоив востребованную на рынке труда профессию, вполне выдерживают конкуренцию. Очень востребованными оказались, к примеру, швеи.

– Мамы столько всего нашили, навязали и смастерили во время карантина из подручного материала, – продолжает Акмарал Басирова. – Теперь они радостно пишут нам, что ничего детям на лето покупать не будут. Все – и сарафаны, и шорты – сшили не только для них, но и на продажу. Наша задача теперь – помочь им реализовать продукцию. Вот-вот для «Бақытты отбасы» должны выделить просторное помещение площадью 300–400 квадратных метров для мини-фабрики, где каждая мама могла бы заниматься своим ремеслом. Реализовывать изделия можно будет в торговых домах. Мы уже обращались в районные и в городской акиматы для организации там социальных аллеек. Опыт у наших женщин уже есть. После того, как во многих магазинах ограничили продажу полиэтиленовых пакетов, в «Бақытты отбасы» посыпались заказы на пошив экосумок и авосек. В самый разгар карантина их труд тоже оказался востребованным.

Если в дальнейшем внести еще изменения в Трудовое законодательство в пользу многодетных женщин (укороченный рабочий день, дополнительные выходные и отпуски, удаленная работа, послабление в налогах), то, по словам Миры Толеби, многие нуждающиеся многодетные семьи смогли бы быстро встать на ноги.

– Счастливая семья – это благополучная страна, – говорит она. – Конечно, есть среди женщин и те, кто живет с иждивенческим настроем, но тех, кто хочет развиваться, все же больше. Основной вопрос у многих сейчас – как выйти из депрессии, из финансового кризиса. Я не психолог. Но женщинам, которые ходят в «Бақытты отбасы», мы, лидеры движения, пытаемся донести: любая из нас сама выбирает свою судьбу. Быть бедным легко: не надо много и тяжело работать, вставать ни свет ни заря и постоянно напрягать голову в поисках выхода и новых идей. Всем известен принцип 80/20: 80% времени надо тратить на осуществление цели, остальное – на себя. Например, на занятия спортом.

Последнее – не мелочь, без которой можно обойтись, рассуждает Мира Толеби. Спорт дает не просто тонус организму, он придает человеку уверенность в себе, а многие женщины, попавшие в трудную ситуацию, совершенно обесценили и себя, и свою жизнь. Но в «Бақытты отбасы» такое правило – говорить правду.

– И именно этим мы, я считаю, помогаем женщинам быстро приходить в себя, – продолжает она. – Начинаем не с поиска для них работы или привлечения на курсы, где дают профессию, а с таких требований, как чистота и ухоженность – и себя, и окружающего быта. У нас в планах сотрудничество с компаниями, торгующими строительными материалами. Хотим помочь отремонтировать жилье малообеспеченным семьям хотя бы по минимальному бюджету. Благоустроенный быт, я уверена, подтолкнет людей меняться к лучшему. И это не благотворительность со стороны «Бақытты отбасы». Мы сами, являясь многодетными матерями, хотим жить в благополучной, спокойной стране.

Делая подворовые обходы во время карантина, наши соцработники сталкивались с недобросовестностью со стороны хозяев сдаваемого жилья. За аренду они сдирают от 30 тысяч тенге и выше, а люди между тем живут в жутких условиях. В одной комнате стоит газовый баллон, здесь и готовят, и едят, и спят. Поэтому мы сейчас хотим поднять вопрос о том, кто разрешает этим людям сдавать в аренду ветхие квартиры, да еще и избегать налогов? Почему бы государству не построить общежития или квартиры с общей кухней? Ведь в этом случае деньги за аренду уходили бы в бюджет государства.

По словам Акмарал Басировой, во время непростой ситуации, в которой оказалась не только наша страна, но и весь мир, многодетные матери оказались деятельными, милосердными, мобильными, отзывчивыми на беду. В планах у «Бақытты отбасы» вместе с этими активными женщинами открыть ассоциацию матерей Казахстана.

– Президент Касым-Жомарт Токаев сказал ведь, что его задача воплотить в жизнь концепцию слышащего государства. Вот мы и надеемся, что нас, матерей, тоже услышат, – говорит она. – Мы хотим на правительственном уровне поднять вопрос об открытии женских производств типа некогда известных – ковровой фабрики «Алматы-кiлем» и Алматинского хлопчатобумажного комбината. Ну а что касается ситуации со страшным вирусом, то для многих из нас, честно сказать, она стала поводом оглянуться на самих себя. Сама я, признаться, не могу в эти дни наглядеться на своих пятерых детей, которых до этого, уезжая ранним утром и приезжая поздно вечером, толком и не видела.