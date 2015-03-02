Открыто и честно Статьи 840 Беседовал Олег ТАРАН

О том, как данный коллегиальный орган готовится к судьбоносному для Казахстана событию, нам рассказал заместитель председателя ЦИК РК Владимир ФООС.



– Владимир Карлович, учитывая, что Глава государства 25 февраля подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента, какие меры уже были приняты Центральной избирательной комиссией?



– После того, как на основании многочисленных обращений граж­дан, поддержанных Ассамблеей народа Казахстана и Парламентом страны, Нурсултан Назарбаев принял соответствующее решение, ЦИК начала работу по организации и проведению выборов. 26 февраля утверж­ден Календарный план основных мероприятий, а также принято постановление "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 26 апреля 2015 года".



А на следующий день мы провели заседание Центральной избирательной комиссии. На нем были утверж­дены состав лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатами в президенты государственным языком, текст анкеты международного наблюдателя, а также установлено, что аккредитация международных наблюдателей завершается 20 апреля 2015 года.



– А что предпринимается в связи с тем, что предвыборная кампания кандидатов в президенты будет проходить не три, а два месяца?



– Центризбирком принял решение о сокращении сроков выдачи подписных листов и проверки достоверности подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан. Данное постановление, принятое в целях оптимизации сроков избирательных мероприятий, позволит доверенным лицам кандидатов раньше приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата. И, следовательно, у них будет больше времени для этой работы.



Кроме того, это же решение ускоряет и процедуру проверки территориальными комиссиями достоверности подписей, собранных в пользу того или иного кандидата, тем самым увеличивая их общие ресурсы времени.



– Однако при этом наверняка увеличится нагрузка на Центризбирком. Не повлияет ли это на ее деятельность?



– Могу сказать по опыту предыдущих выборов, что данное сокращение сроков не повлияет на эффективность работы избирательных комиссий, хотя, конечно, и сделает ее более напряженной.



Глава государства поручил нам провести выборы в строгом соответствии с законодательством, открыто и честно, при широком участии отечественных и международных наблюдателей. И хочу заверить, что Центризбирком со своей стороны сделает все, чтобы электоральная кампания прошла именно так.





