Отменить утильсбор для сельхозтехники предложил сенатор Али Бектаев

По его мнению, государство если и не выиграет, то точно не проиграет от такого решения

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О проблемах износа и дефицита производимой сельскохозяйственной техники в своем депутатском запросе рассказал сенатор Али Бектаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Как было отмечено на заседании, 76% сельхозтехники, используемой аграриями страны – изношены. При нормативе в 5 тракторов и 3 комбайна на тысячу гектаров, на полях не хватает 65 тысяч тракторов и 43 тысячи комбайнов. При этом ежегодный объем обновления техники составляет лишь 4,5% - при таких темпах только для восполнения дефицита тракторов и обновления парка комбайнов потребуется 14-15 лет.

«В стране действуют 10 заводов по производству различной сельскохозяйственной техники и 8 предприятий по производству самоходной техники. В 2023 году эти предприятия выпустили 5,4 тыс. тракторов, 1 тыс. комбайнов, более 17 тыс. прицепов и подвесных механизмов. То есть, они производят 80% годовой потребности аграрного сектора в тракторах и комбайнах и около 30% прицепной техники. К сожалению, уровень казахстанского содержания в таких тракторах и комбайнах составляет всего 42-44%. Основные запчасти импортируются. Именно поэтому цена конечной продукции так высока и недоступна для аграриев. Кроме того, большинство легких сельскохозяйственных устройств и оборудование для заготовки кормов, сеносборники и сеялки производятся за рубежом. Почему мы не можем производить эту простую технику, состоящую в основном из металла? Есть ли в Казахстане в целом государственная политика развития отечественного аграрного машиностроения?» - задался вопросами Али Бектаев.

Кроме того, сенатор отметил высокую стоимость утилизационного сбора за покупку новой сельскохозяйственной техники. Это приводит к тому, что крестьяне не могут купить новую технику и вынуждены использовать и постоянно ремонтировать устаревшие тракторы и комбайны.