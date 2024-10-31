Сколько иностранцев отбывают наказание в тюрьмах Казахстана

На вопрос сенатора Марата Кожаева, Койгелдиев ответил, что на сегодня в исправительных учреждениях страны отбывают наказание 1 085 иностранцев.

«Больше всего из стран СНГ: из Узбекистана – 527, России – 234, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана. С 1998 года мы в рамках Московской конвенции проводим работу по этому направлению. При вашей поддержке в прошлом году с Узбекистаном мы ратифицировали двусторонний договор. У нас всего 24 договора есть такого рода», – рассказал Галымжан Койгелдиев.